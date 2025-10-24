Visual cực bén của nam thần bóng chuyền Ran Takahashi gây sốt mạng xã hội châu Á

Không chỉ là tài năng tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản, Ran Takahashi còn được xem là biểu tượng mới của bóng chuyền châu Á với sức hút ngoại hình . Với phong độ ổn định, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và thần thái như bước ra từ phim điện ảnh, chàng vận động viên sinh năm 2001 đang trở thành “hiện tượng toàn cầu” của làng bóng chuyền.

Sinh ra tại Kyoto trong gia đình có dòng máu lai giữa Nhật, Mỹ, Anh và Đức, Ran Takahashi sở hữu vẻ đẹp đặc biệt: đường nét gương mặt góc cạnh, làn da sáng, đôi mắt sâu và nụ cười hiền. Trên sân đấu, mái tóc nâu và phong thái tự tin giúp anh trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Cộng đồng mạng gọi anh là “hoàng tử bóng chuyền” hay “visual quốc dân” của Nhật Bản. Không chỉ khán giả nữ mê mẩn, ngay cả những người không quan tâm đến bóng chuyền cũng dễ bị thu hút bởi khí chất nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của Ran.

Trên mạng xã hội, Ran Takahashi sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi trên Instagram – con số hiếm thấy với một VĐV bóng chuyền. Anh cũng được nhiều thương hiệu thể thao và thời trang quốc tế mời hợp tác, xuất hiện trên tạp chí lớn.

Ran Takahashi bắt đầu chơi bóng từ năm tiểu học, chịu ảnh hưởng từ người anh trai cũng là vận động viên bóng chuyền. Anh từng là đội trưởng của Đại học Thể thao Nippon trước khi chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Ở tuổi 19, Ran được triệu tập tham dự Olympic Tokyo 2021, nơi anh để lại dấu ấn với những pha bật cao tấn công mạnh mẽ, đạt độ bật ấn tượng lên tới 343 cm. Dù đội Nhật Bản dừng chân ở Top 8, Takahashi được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tay đập trẻ tiềm năng nhất châu Á.

Năm 2023, Ran góp phần giúp tuyển Nhật giành huy chương đồng tại Nations League – thành tích tốt nhất của đội trong nhiều năm. Anh cũng đang thi đấu cho Pallavolo Padova (Ý), góp mặt thường xuyên trong đội hình chính tại Serie A, giải bóng chuyền khắc nghiệt bậc nhất châu Âu.