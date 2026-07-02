Vietnam Airlines và Vietjet thông báo nóng: Hàng loạt chuyến bay tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài buộc phải thay đổi lịch trình

Tình hình thời tiết bất lợi trong ngày 2/7 đang gây ảnh hưởng diện rộng đến hoạt động khai thác hàng không. Diễn biến mưa giông phức tạp tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Nội Bài (Hà Nội) khiến nhiều chuyến bay của các hãng hàng không nội địa buộc phải điều chỉnh kế hoạch bay để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực phía Nam, cơn mưa giông lớn vào chiều ngày 2/7 đã tác động trực tiếp đến các chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông báo mới nhất từ Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của mưa giông chiều ngày 2/7 nên các chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ.

Thông báo mới nhất từ Vietnam Airlines về việc thay đổi lịch trình các chuyến bay do thời tiết xấu

Cùng ngày, thời tiết xấu cũng xuất hiện tại khu vực sân bay Nội Bài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình của hãng hàng không Vietjet. Một số chuyến bay đến và đi từ thủ đô đã phải điều chỉnh thời gian khởi hành. Thậm chí, nhiều chuyến bay chuẩn bị hạ cánh tại Nội Bài đã buộc phải bay vòng chờ lệnh hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay lân cận để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thông báo của Vietjet Air về ảnh hưởng thời tiết xấu đến các chuyến bay tại sân bay Nội Bài

Trước những xáo trộn do thiên tai, cả Vietnam Airlines và Vietjet đều phát đi thông báo bày tỏ sự tiếc nuối về những bất tiện mà hành khách phải gánh chịu. Các hãng hàng không nhấn mạnh đây là tình huống bất khả kháng và việc điều chỉnh lịch trình là biện pháp bắt buộc vì sự an toàn của mỗi chuyến bay cũng như toàn bộ hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị này cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía người dân trong điều kiện thời tiết phức tạp hiện nay.

Để chủ động quản lý hành trình cá nhân và tránh việc phải chờ đợi mệt mỏi tại sân bay, hành khách di chuyển trong ngày 2/7 cần liên tục cập nhật thông tin thông qua các kênh chính thức của hãng.

Đối với hành khách của Vietjet, người dân nên chủ động kiểm tra trạng thái chuyến bay trước khi ra sân bay bằng cách truy cập mục "Chuyến bay của tôi" trên website (www.vietjetair.com) hoặc ứng dụng Vietjet Air. Ngoài ra, hành khách cần chú ý kiểm tra email, tin nhắn SMS cá nhân hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên của hãng tại sân bay để nhận hỗ trợ kịp thời.

Đối với hành khách của Vietnam Airlines, hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1100 luôn hoạt động 24/7 để giải đáp thắc mắc. Hành khách cũng có thể gửi tin nhắn qua trang Facebook Fanpage chính thức (https://www.facebook.com/VietnamAirlines), kênh Zalo của hãng (https://zalo.me/3149253679280388721), hoặc chủ động liên hệ các phòng vé, đại lý ủy quyền để được hướng dẫn thủ tục đổi, hoàn vé nhanh chóng.