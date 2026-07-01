Hơn 30 hãng bay quốc tế đăng ký khai thác ở Long Thành

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã nhận được đăng ký khai thác của nhiều hãng hàng không trong nước, sự quan tâm từ 34 hãng quốc tế đối với sân bay Long Thành.

Theo báo cáo của ACV, đối với các hãng hàng không trong nước, ACV đã chính thức nhận được đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành từ nhiều đơn vị.

Vietnam Airlines đề xuất chuyển 4 đường bay từ TPHCM đến sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc), sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc), sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu, Trung Quốc) và sân bay quốc tế Manila (Philippines) sang khai thác tại Long Thành.

Vietjet cam kết duy trì khai thác tối thiểu hai đường bay quốc tế, trong khi Vietravel Airlines dự kiến khai thác thương mại tại sân bay quốc tế Long Thành từ cuối năm nay và tăng tần suất khai thác từ lịch bay mùa Hè năm 2027.

Với các hãng hàng không nước ngoài, đại diện 34 hãng đã làm việc, khảo sát và thảo luận phương án khai thác, chuẩn bị cho kế hoạch đưa sân bay Long Thành vào hoạt động dự kiến trong tháng 12 năm nay.

Nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế sẵn sàng khai thác đường bay tại sân bay Long Thành. Ảnh minh họa: BXD.

Đầu tháng 6, ACV cũng đã phối hợp với các đối tác và hãng hàng không quốc tế xúc tiến mở thêm 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến TPHCM trong giai đoạn 2025-2030. Các thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), cùng nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mỹ, Thái Lan và châu Âu.

Theo ACV, bên cạnh việc chuyển dịch các đường bay hiện hữu từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành khi sân bay mới đi vào khai thác, việc mở các đường bay thẳng mới được kỳ vọng sẽ bổ sung khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm cho sân bay Long Thành vào năm 2030. Các tuyến bay tiềm năng tập trung tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

Trong giai đoạn 2025-2040, ACV dự báo lượng khách từ thị trường Trung Quốc đến Việt Nam sẽ tăng khoảng 9% mỗi năm; Hong Kong (Trung Quốc) tăng 9,1% mỗi năm; Nhật Bản tăng 1,5%; Hàn Quốc tăng 4,2%; Mỹ tăng 2,5% và Australia tăng 0,8% mỗi năm.

Với tốc độ tăng trưởng này, ACV dự kiến thị trường hàng không Việt Nam sẽ có thêm khoảng 8,6 triệu hành khách vào năm 2030, trong đó khoảng 3,2 triệu khách sẽ bổ sung cho khu vực Tân Sơn Nhất và Long Thành.

ACV cũng cho biết đang khẩn trương làm việc với các hãng hàng không và đối tác nhằm xúc tiến, quảng bá và thu hút thêm đối tác mở đường bay quốc tế đến sân bay Long Thành.

Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV.

Để thúc đẩy tăng trưởng thị trường hàng không Việt Nam nói chung và sân bay Long Thành nói riêng, ACV kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thị thực theo hướng thông thoáng, thuận lợi và cạnh tranh hơn với các quốc gia trong khu vực.

Doanh nghiệp cũng đề xuất mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực, kéo dài thời hạn miễn thị thực và thời gian tạm trú, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực điện tử và mở rộng diện cấp thị thực tại cửa khẩu đối với khách du lịch quốc tế.