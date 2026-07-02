Vải thiều Bắc Ninh mất mùa vẫn lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng

Dù thời tiết bất lợi khiến sản lượng sụt giảm nhưng vụ vải thiều 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng nhờ mức giá cao ấn tượng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 130.000 tấn vải thiều , đạt hơn 101% kế hoạch đề ra đầu vụ.

Hiện vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một số diện tích tại các xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn (cũ) đang tiếp tục thu hái.

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa.

Về tiêu thụ, thị trường trong nước chiếm khoảng 67,4% tổng sản lượng, phần còn lại được xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40.500 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh cũng được xuất sang nhiều thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản (310 tấn), Canada (170 tấn), Liên minh châu Âu (120 tấn) và Mỹ (80 tấn).

Điểm nổi bật của vụ vải năm nay là giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch. Giá bình quân đạt khoảng 56.000 đồng/kg, góp phần đưa tổng doanh thu từ vải thiều toàn tỉnh vượt 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm trước dù sản lượng thấp hơn.

Ngoài doanh thu từ quả vải, các hoạt động dịch vụ phụ trợ như thu mua, vận chuyển, sơ chế, đóng gói, bảo quản và tiêu thụ cũng mang lại hơn 1.500 tỷ đồng.

Người trồng vải thiều vui mừng vì được giá trong suốt mùa vụ.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, kết quả đạt được trong vụ vải thiều năm 2026 cho thấy hiệu quả rõ nét của chiến lược chuyển từ phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của cả thị trường trong nước lẫn quốc tế đã góp phần nâng tầm thương hiệu vải thiều Bắc Ninh.

Đại diện ngành công thương nhận định, vụ vải năm nay là minh chứng cho hướng đi đúng đắn khi tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo sản lượng. Nhờ giữ vững chất lượng, giá bán luôn ở mức cao trong suốt vụ thu hoạch, giúp người trồng vải có một mùa vụ “mất mùa nhưng được giá”, đạt mức thu nhập cao nhất từ trước đến nay.