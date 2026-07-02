Chỉ dưới 1% điểm đến toàn cầu đạt được, nơi này của Việt Nam được Tripadvisor vinh danh đẹp nhất châu Á

Một danh hiệu quốc tế mới đây đã đưa điểm đến này của Việt Nam vào nhóm tinh hoa du lịch châu Á, nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ lại nằm ở tiêu chí bình chọn.

Điểm đến của Việt Nam lọt top điểm tham quan đẹp nhất châu Á

Theo Tripadvisor, trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Things to Do Awards 2026 công bố vào tháng 6/2026, phố cổ Hội An được xếp vào nhóm những điểm đến đẹp nhất châu Á. Cùng góp mặt trong bảng xếp hạng còn có hai đại diện khác của Việt Nam là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP.HCM) và Địa đạo Củ Chi.

Chỉ dưới 1% điểm đến toàn cầu đạt được, Hội An được Tripadvisor vinh danh đẹp nhất châu Á. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đáng chú ý, danh hiệu Best of the Best được Tripadvisor trao cho dưới 1% trong số hơn 8 triệu điểm đến, khách sạn, nhà hàng và trải nghiệm được niêm yết trên nền tảng. Kết quả được tổng hợp từ chất lượng và số lượng đánh giá, nhận xét tích cực của cộng đồng du khách trên toàn thế giới trong suốt 12 tháng.

Theo VietnamPlus, việc góp mặt trong danh sách này cho thấy sức hút ổn định của phố cổ Hội An đối với du khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch châu Á.

Phố cổ Hội An từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam. (Ảnh: Tour Hội An)

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999, phố cổ Hội An từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam. Không gian đô thị cổ với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những bức tường vàng đặc trưng cùng hệ thống đèn lồng nhiều màu sắc tạo nên diện mạo riêng hiếm nơi nào có được.

Không chỉ gìn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc cổ, Hội An còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống thông qua các lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nhịp sống chậm đặc trưng. Đây cũng là lý do khiến nhiều du khách lựa chọn lưu trú nhiều ngày thay vì chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn.

Điều gì giúp Hội An chinh phục hàng chục nghìn du khách?

Theo dữ liệu trên Tripadvisor, phố cổ Hội An hiện nhận khoảng 27.700 lượt đánh giá với điểm trung bình 4,5/5 sao, trở thành một trong những địa điểm được đánh giá cao nhất tại Việt Nam.

Nhiều du khách quốc tế cho biết họ đặc biệt ấn tượng với những con phố nhỏ rực rỡ đèn lồng vào buổi tối của Hội An. (Ảnh: Danangfantasticity)

Nhiều du khách quốc tế cho biết họ đặc biệt ấn tượng với những con phố nhỏ rực rỡ đèn lồng vào buổi tối, không gian đi bộ yên bình, các quán cà phê mang phong cách hoài cổ, những cửa hàng may đo lâu đời cùng nền ẩm thực phong phú với các món đặc sản như cao lầu, cơm gà, bánh mì hay mì Quảng.

Bên cạnh việc khám phá phố cổ, du khách còn có thể kết hợp trải nghiệm nhiều điểm đến lân cận như biển An Bàng, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu hay Cù Lao Chàm, góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng cho khu vực.

Bên cạnh việc khám phá phố cổ, du khách còn có thể kết hợp trải nghiệm nhiều điểm đến lân cận như biển An Bàng, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu hay Cù Lao Chàm. (Ảnh: Vietnam TravelMart)

Theo NatGeo, Hội An còn được đánh giá là một trong những đô thị đẹp nhất Việt Nam nhờ sự hài hòa giữa di sản hàng trăm năm tuổi với đời sống đương đại, nơi các giá trị văn hóa vẫn hiện diện rõ nét trong từng góc phố và sinh hoạt thường ngày.

Việc tiếp tục được Tripadvisor vinh danh trong năm 2026 không chỉ nối dài danh sách những giải thưởng quốc tế dành cho Hội An, mà còn cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của một đô thị di sản vẫn luôn biết cách chinh phục du khách bằng chính vẻ đẹp nguyên bản và chiều sâu văn hóa của mình.

Nguyệt Phạm (Theo Tripadvisor; VietnamPlus; Nat Geo)