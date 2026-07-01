Thấy mẹ hì hụi chế lại đồ tôi vẫn bỏ đi, ai ngờ lên mâm cơm lại ngon hơn cả nhà hàng 5 sao

Khi kết hợp với thịt bò, món ăn vừa có độ giòn mát, vừa có vị béo thơm của thịt, ăn rất lạ miệng mà không hề ngấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ vỏ dưa hấu chỉ có một kết cục duy nhất là vào thùng rác. Thế nên hôm ấy, thấy mẹ cặm cụi gọt từng miếng vỏ, rửa sạch rồi thái thành những thanh dài, tôi chỉ biết lắc đầu.

"Giữ làm gì hả mẹ?". Mẹ cười, không đáp, chỉ bảo tôi tối nhớ ăn cơm sớm.

Đến bữa, trên mâm xuất hiện một đĩa thơm nức. Miếng bò mềm ngọt, thơm mùi bơ tỏi, quyện cùng những thanh cùi dưa giòn sần sật. Tôi gắp thử một miếng rồi... gắp liên tục đến khi đĩa sạch bóng.

Nếu không tận mắt nhìn mẹ làm, tôi sẽ không bao giờ tin nguyên liệu tưởng chỉ để bỏ đi lại có thể trở thành món ăn ngon đến vậy.

Hóa ra phần bị bỏ phí lại là "kho báu"

Lớp cùi trắng của dưa hấu chứa rất nhiều nước, khi xào lên vẫn giữ được độ giòn, vị ngọt thanh tự nhiên, gần giống phần thân măng tây hoặc su hào non.

Khi kết hợp với thịt bò, món ăn vừa có độ giòn mát, vừa có vị béo thơm của thịt, ăn rất lạ miệng mà không hề ngấy.

Đây cũng là cách nhiều đầu bếp tận dụng nguyên liệu để tạo nên những món ăn độc đáo, vừa giảm lãng phí thực phẩm vừa mang lại trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

Cùi trắng của nửa quả dưa hấu.

200g thịt bò thăn.

4 tép tỏi.

1 thìa dầu hào.

1 thìa nước tương.

1 thìa cà phê tiêu đen giã dập.

Bơ lạt, hành lá, dầu ăn.

Cách làm

Thịt bò thái miếng vuông vừa ăn, ướp với dầu hào, nước tương, chút tiêu và tỏi băm khoảng 15 phút.

Cùi dưa hấu gọt bỏ hoàn toàn lớp vỏ xanh, cắt thanh dài, bóp nhẹ với chút muối khoảng 10 phút rồi rửa sạch, để ráo.

Làm nóng chảo, cho một miếng bơ nhỏ vào cùng tỏi băm. Khi dậy mùi thơm, cho bò vào áp chảo trên lửa lớn khoảng 1 phút rồi trút ra.

Tiếp tục cho cùi dưa vào xào nhanh khoảng 2 phút. Khi cùi dưa vừa trong và vẫn còn giòn, cho thịt bò trở lại chảo, thêm tiêu đen giã dập, đảo đều thêm 30 giây rồi tắt bếp.

Rắc hành lá và một ít tiêu xay trước khi thưởng thức.

Bí quyết để món ngon như nhà hàng

Chỉ dùng phần cùi trắng, bỏ sạch lớp vỏ xanh để tránh đắng.

Xào cùi dưa trên lửa lớn để giữ độ giòn.

Thịt bò chỉ nên chín tái, không xào quá lâu.

Thêm một ít bơ ở cuối sẽ giúp món ăn thơm và dậy vị hơn.

Một lần ăn là thay đổi hoàn toàn suy nghĩ

Điều khiến món ăn này đặc biệt không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở sự bất ngờ. Miếng cùi dưa giòn mát, ngọt tự nhiên, kết hợp với bò mềm và sốt tiêu đen thơm nồng tạo cảm giác chẳng khác gì món được phục vụ trong các nhà hàng Âu - Á.

Từ đó, mỗi lần bổ dưa hấu, mẹ tôi không còn phải nhặt vỏ một mình nữa. Cả nhà đều giữ lại phần cùi trắng để chế biến. Thứ từng bị xem là "đồ bỏ đi" giờ lại trở thành món được mong chờ nhất trên mâm cơm mùa hè.

Đúng là nhiều khi, món ngon không nằm ở nguyên liệu đắt tiền, mà ở cách người nấu nhìn thấy giá trị trong những điều tưởng như vô dụng.