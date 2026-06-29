Cận cảnh tàu bay mới sức chứa 230 hành khách của Vietjet

Vietjet vừa chính thức chào đón tàu bay mới Airbus A321neo ACF mang số hiệu VN-A202 gia nhập đội bay trong mùa du lịch cao điểm.

Mới đây, hãng hàng không Vietjet vừa thông báo tiếp tục bổ sung tàu bay Airbus A321neo ACF mới mang số hiệu VN-A202 vào đội bay, nâng cao năng lực khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Là phiên bản hiện đại của dòng A321neo, tàu bay được thiết kế với cấu hình khoang khách linh hoạt, tối ưu không gian, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và mang đến trải nghiệm bay tiện nghi, thoải mái hơn.

Vietjet đón tàu bay mới Airbus A321neo ACF mang số hiệu VN-A202

Là một trong những phiên bản hiện đại bậc nhất của gia đình A321neo, chiếc tàu bay mới được thiết kế với cấu hình khoang khách cực kỳ linh hoạt nhằm tối ưu hóa không gian sử dụng. Bước lên máy bay, hành khách sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thông thoáng và hiện đại nhờ hệ thống 230 ghế da êm ái cùng sàn lót thảm cao cấp. Nhằm mang đến những dịch vụ đẳng cấp nhất, Vietjet đã tinh tế dành trọn 5 dãy ghế đầu tiên để phục vụ riêng cho khách hàng hạng Skyboss. Điểm nhấn đặc biệt của khoang nội thất còn nằm ở hệ thống ánh sáng đèn chuyển màu độc đáo kết hợp cùng các họa tiết hoa văn tinh tế, giúp xua tan cảm giác mệt mỏi và tạo không gian thư giãn tuyệt đối trong suốt hành trình bay.

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế khoang khách, tàu bay A321neo ACF còn sở hữu sức mạnh vượt trội từ khối động cơ thế hệ mới nhất do Pratt & Whitney cung cấp, đi kèm các cải tiến đột phá về khí động học. Theo công bố từ nhà sản xuất, thế hệ động cơ tối tân này mang lại hiệu quả vận hành ấn tượng khi giúp giảm thiểu từ 16% đến 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Bên cạnh đó, dòng máy bay này còn là minh chứng cho nỗ lực phát triển hàng không xanh khi có khả năng tiết giảm đến 75% tiếng ồn và cắt giảm tới 50% lượng khí thải độc hại ra môi trường. Việc liên tục đón nhận các dòng máy bay sử dụng công nghệ mới nhất cho thấy sự nhạy bén và tiên phong của Vietjet trên bản đồ hàng không quốc tế.

Việc tiếp nhận Airbus A321neo ACF VN-A202 là bước đi tiếp theo trong kế hoạch tăng cường đội bay của Vietjet, sẵn sàng phục vụ hàng triệu hành khách trong mùa cao điểm hè. Đồng thời, hãng tăng khoảng 30% số chuyến bay nội địa đến các điểm du lịch và tăng tần suất nhiều đường bay quốc tế, nâng tổng mạng bay lên hơn 500 chuyến mỗi ngày với 8,8 triệu ghế cung ứng, đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch ngày càng tăng.

Ảnh: Vietjet