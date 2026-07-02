Một hãng hàng không bị kiện vì dời lịch bay sớm 10 phút

Nam sinh 19 tuổi cho rằng, chính sách thay đổi chuyến bay là không công bằng với khách hàng, những người phải gánh chịu thiệt hại do thay đổi giờ khởi hành, trong khi các hãng hàng không không phải chịu bất kỳ chi phí nào.

Một sinh viên đại học 19 tuổi đã kiện hãng hàng không Hainan Airlines của Trung Quốc ra tòa sau khi chuyến bay của anh bị dời sớm hơn 10 phút. Hãng hàng không này sau đó đã đồng ý chi trả chi phí chỗ ở mà anh phải chịu do sự thay đổi này và sẽ sửa đổi các chính sách liên quan.

Theo thông tin ban đầu, Hu Dongcheng, một sinh viên năm nhất Đại học Tài chính Quảng Đông và là người đam mê máy bay, cho biết anh đã đặt vé máy bay của hãng Hainan Airlines từ thành phố Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc đến Hohhot, thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông. Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 7:40 sáng ngày 3/4.

Một tuần trước khi khởi hành, hãng hàng không thông báo với anh rằng chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7:30 sáng vì “lý do vận hành”.

Sinh viên đại học 19 tuổi đã kiện hãng hàng không Hainan Airlines

Sau khi hãng hàng không từ chối đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền, Hu buộc phải đặt phòng khách sạn gần sân bay từ đêm hôm trước để đảm bảo làm thủ tục check-in đúng giờ, với chi phí 100 nhân dân tệ (gần 400 nghìn đồng).

Nam sinh cũng yêu cầu hãng hàng không thanh toán phí khách sạn nhưng bị từ chối, dẫn đến việc anh đệ đơn kiện hãng Hainan Airlines vào ngày 27/3, yêu cầu bồi thường cả tiền khách sạn và phí nộp đơn 50 nhân dân tệ (gần 200 nghìn đồng).

Được biết, trong các quy định của Trung Quốc về dịch vụ hành khách trong hàng không dân dụng yêu cầu các hãng hàng không hỗ trợ hành khách trong trường hợp thay đổi vé. Tuy nhiên, các hãng hàng không thường tự đặt ra ngưỡng riêng để quyết định khi nào việc thay đổi miễn phí hoặc bồi thường được áp dụng.

Đáp lại đơn kiện, Hainan Airlines nói với nam sinh rằng việc thay đổi 10 phút nằm trong phạm vi điều chỉnh lịch bay thông thường. Hãng hàng không này viện dẫn chính sách của mình rằng hành khách chỉ được đổi vé miễn phí hoặc hoàn tiền khi chuyến bay được dời lên sớm hơn 15 phút.

Hu cho rằng các quy định của hãng hàng không là không công bằng: hành khách đến muộn sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và vé của họ sẽ bị hủy bỏ. Ngược lại, hãng hàng không có thể đơn phương thay đổi thời gian mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm tương ứng nào. "Tôi tin rằng (việc buộc các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm) là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người đam mê hàng không", Hu viết trong một bài đăng vào ngày 22/6.

Ngày 22/5, Hainan Airlines đồng ý chi trả toàn bộ chi phí chỗ ở cho nam sinh. Ngày 30/5, hãng hàng không này hứa sẽ xem xét lại chính sách hoàn tiền cho các chuyến bay được dời lịch trước ngày 30/7.

Hu cho rằng vấn đề không phải là số tiền liên quan mà là liệu hành khách có nên gánh chịu sự bất tiện do việc thay đổi lịch trình của các hãng hàng không gây ra hay không. Cậu lập luận rằng ngay cả một sự điều chỉnh nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến những người đi du lịch phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng và những hành trình đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Theo truyền thông trong nước, các hãng hàng không nội địa khác đã sửa đổi chính sách của mình sau vụ kiện của Hu. Đầu tháng 6, Tianjin Airlines và Spring Airlines đã bỏ quy định thay đổi lịch trình trước 15 phút, tuyên bố rằng miễn là chính các hãng hàng không chịu trách nhiệm về việc thay đổi lịch trình, hành khách có thể yêu cầu đổi lịch bay miễn phí hoặc được hoàn tiền đầy đủ.

Dưới những bài đăng của Hu trên Xiaohongshu, nhiều người đã khen ngợi lòng dũng cảm và nỗ lực của anh ấy.

“Rất khó để tranh cãi với các hãng hàng không, và những tranh chấp chưa được giải quyết thường được để cho hành khách khiếu nại,” một người dùng viết. “Nhưng nhiều người bỏ cuộc vì thủ tục rườm rà và phiền phức, và đơn giản là chấp nhận sự đối xử bất công.”

Theo Sixth tone