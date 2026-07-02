Chiều 1/7, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay khác lạ của Vietjet

Chiếc máy bay này có gì khác lạ mà lại được quan tâm đến vậy?

Từ ngày 1/7, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn cao điểm hè 2026. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 15/8, lịch bay tại cảng có thể chạm ngưỡng 730 chuyến/ngày, kéo theo lượng hành khách qua sân bay đạt khoảng 125.000 lượt mỗi ngày.

Giữa bối cảnh nhộn nhịp này, một chi tiết khiến giới quan sát hàng không chú ý là chuyến bay VZ970 của Thai Vietjet Air từ Bangkok đến TP.HCM trong chiều 1/7. Theo dữ liệu VariFlight, chuyến bay này hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13h36, sớm hơn lịch dự kiến khoảng 9 phút. Phần lịch sử chuyến bay cũng ghi nhận loại tàu bay khai thác ngày 1/7 là B38M, mã thường dùng cho Boeing 737 MAX 8 thay vì máy bay Airbus như thường lệ. Đây cũng là lần đầu tiên, một máy bay Boeing 737 MAX 8 mang nhận diện của Vietjet Air hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.HCM.

Boeing 737 MAX 8 của Vietjet có gì đặc biệt?

Boeing 737-8, còn được biết đến rộng rãi trong nhóm Boeing 737 MAX 8, là dòng máy bay thân hẹp một lối đi, phù hợp cho các đường bay ngắn và trung bình. Cục Hàng không Việt Nam từng đăng tải thông tin Vietjet Air đã nhận bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc, trị giá 32 tỷ USD với Boeing. Lễ bàn giao diễn ra tại nhà máy Boeing ở Seattle, Mỹ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và thị trường quốc tế.

Về đặc điểm kỹ thuật, Boeing giới thiệu 737-8 là phiên bản linh hoạt trong gia đình 737 MAX. Dòng 737 MAX được nhà sản xuất công bố có mức giảm khoảng 20% lượng nhiên liệu sử dụng và phát thải CO2 so với thế hệ trước. Riêng 737-8 có “dấu chân tiếng ồn” nhỏ hơn khoảng 50% so với Boeing 737-800, nhờ động cơ LEAP-1B và thiết kế chevron ở vỏ động cơ.

Tầm bay của Boeing 737-8 đạt khoảng 3.500 hải lý, tương đương 6.480 km, cho phép khai thác thuận lợi trên nhiều đường bay trong khu vực châu Á. Với hành khách, điểm dễ nhận thấy nhất là khoang máy bay thế hệ mới, cảm giác hiện đại hơn, phù hợp các chặng quốc tế tầm trung.

Một yếu tố khác cũng quan trọng: Boeing 737 MAX đã được phép khai thác tại Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định cho phép các chuyến bay dân dụng sử dụng Boeing 737 MAX khai thác trong lãnh thổ Việt Nam từ 0h ngày 31/12/2021, sau quá trình đánh giá các yếu tố an toàn.

Hành khách muốn trải nghiệm thì đi chặng nào?

Với hành khách muốn trải nghiệm Boeing 737-8 mang nhận diện Vietjet, chặng có thông tin chính thức rõ nhất hiện nay là Bangkok - Nha Trang/Cam Ranh. Vietjet Thailand công bố khai thác Boeing 737-8 trên đường bay Bangkok - Nha Trang với tần suất hằng ngày, khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok và hạ cánh tại sân bay Cam Ranh.

Ngoài chặng kết nối Thái Lan với Việt Nam, Vietjet cũng cho biết Vietjet Thailand đưa Boeing 737-8 vào khai thác trên các đường bay quốc tế, đánh dấu bước phát triển đội bay mới của hãng tại thị trường Thái Lan.

Riêng với chặng Bangkok - TP.HCM, dữ liệu ngày 1/7 cho thấy Boeing 737 MAX 8 đã xuất hiện trên chuyến VZ970 về Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hiện chưa nên khẳng định đây là lịch khai thác cố định hằng ngày, bởi loại tàu bay có thể thay đổi tùy điều hành khai thác của hãng.

Do đó, hành khách muốn “săn” trải nghiệm mẫu máy bay này nên kiểm tra kỹ loại tàu bay khi đặt vé hoặc trước ngày bay. Dù vậy, sự xuất hiện của Boeing 737 MAX 8 mang sắc áo Vietjet tại Tân Sơn Nhất trong ngày đầu cao điểm hè vẫn là một chi tiết đáng chú ý, cho thấy mạng bay quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng sôi động, đa dạng hơn.