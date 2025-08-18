Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp sau

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tài khoản không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cập nhật giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm cả rút tiền và chuyển tiền.

Từ ngày 1/1/2025, nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank MB, VPBank… đã bắt đầu triển khai các quy định mới theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.

Một số khách hàng cá nhân và tổ chức có thể sẽ bị hạn chế giao dịch nếu chưa hoàn tất cập nhật thông tin theo quy định.

Các giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm: Giao dịch tại quầy (rút tiền, thanh toán); giao dịch online (chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện tử); giao dịch tại ATM/POS (rút tiền, chuyển khoản, thanh toán).

Có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền mà người dùng cần lưu ý. (Ảnh minh hoạ)

Quy định này cho thấy có 5 trường hợp dẫn đến việc tạm dừng giao dịch, trong đó bao gồm:

Khách hàng cá nhân có 3 trường hợp bị tạm dừng giao dịch

- Chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu đã hết hiệu lực hoặc hết hạn sử dụng.

- Chưa cập nhật giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú (đối với người nước ngoài) đã hết hiệu lực.

- Chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học: Điều kiện bắt buộc cho các giao dịch trực tuyến.

Khách hàng tổ chức có 2 trường hợp bị tạm dừng giao dịch

- Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng hết hiệu lực: Toàn bộ giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản sẽ bị tạm dừng.

- Người được ủy quyền sử dụng tài khoản có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực: Các giao dịch do người này thực hiện sẽ bị tạm dừng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán không bị gián đoạn.

Cụ thể, việc đối chiếu thông tin sinh trắc học với khách hàng cá nhân cần hoàn thành trước ngày 1/1/2025, trong khi với khách hàng tổ chức, thời hạn là ngày 1/7/2025.

Đây là điều kiện để người dùng tiếp tục sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc các phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch, rút tiền và thanh toán. Đồng thời, các ngân hàng cũng được yêu cầu rà soát hiệu lực của toàn bộ giấy tờ tùy thân đã được dùng để mở tài khoản, phát hành thẻ và có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trước ít nhất 30 ngày khi các giấy tờ này sắp hết hạn, nhằm kịp thời cập nhật.