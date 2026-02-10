Viết tiếp những con số bùng nổ tại WeChoice Awards 2025: Hơn 18 triệu lượt bình chọn, Top #1 chủ đề và từ khóa thịnh hành

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức khép lại, nhưng thông điệp về câu chuyện Việt Nam vươn mình vẫn đang được viết tiếp.

Trên hành trình lan tỏa niềm cảm hứng tích cực này, WeChoice Awards luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ vô cùng quan trọng từ cộng đồng. Những con số trên website wechoice.vn, trên các nền tảng mạng xã hội (MXH) chính là minh chứng rõ nét nhất. Cùng xem cơn “địa chấn” mà WeChoice Awards 2025 cùng với đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 và album Viết tiếp câu chuyện Việt Nam đã đạt được!

Gần 3 triệu lượt người dùng truy cập, hơn 18 triệu lượt bình chọn

Mỗi mùa WeChoice Awards, sự đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng là điều cực kỳ quan trọng, WeChoice Awards 2025 cũng không ngoại lệ. Tất cả đề cử ở các hạng mục từ Nhân vật truyền cảm hứng, Giải trí, Đời sống Giới trẻ, Dự án vì Việt Nam tôi, Dự án CSR Truyền cảm hứng, Vươn mình ra biển lớn đều có lượng đề cử và bình chọn ấn tượng.

Ở giai đoạn đề cử, đã có 1.025.421 lượt đề cử được cộng đồng gửi về. Đây là một trong những căn cứ quan trọng và tham vấn của Hội đồng thẩm định, BTC lựa chọn các đề cử chính thức có mặt trong vòng bình chọn.

Ở giai đoạn bình chọn, WeChoice Awards 2025 ghi nhận lượng bình chọn bùng nổ là những con số triệu vote. Những cuộc đua vote ở các hạng mục đều vô cùng hấp dẫn, góp phần tạo nên một mùa WeChoice Awards đáng nhớ. Cụ thể, có 18,2 triệu lượt bình chọn cho tất cả đề cử, số lượt tải trang lên tới 51,8 triệu và có 2,9 triệu người tham gia bình chọn.

Trên các nền tảng MXH, WeChoice Awards nhận về nhiều sự ủng hộ, trở thành sự kiện xã hội giải trí được đông đảo công chúng quan tâm. Theo thống kê từ nền tảng SocialHeat - YouNet Media, từ 01/01/2026 đến ngày 10/02/2026, thảo luận về WeChoice Awards 2025 trên tất cả nền tảng MXH: 28.668 bài đăng, 282.300 lượt thảo luận, 117.678.408 lượt xem, 12.530.000 tổng lượt tương tác,...

Đặc biệt, cũng theo thống kê từ các nền tảng của YouNet Media, WeChoice Awards 2025 lọt Top #1 Tin hot MXH từ 08/02 - 10/02/2026 và Top #1 Chủ đề và từ khóa thịnh hành 02/02 - 08/02/2026.

Bên cạnh đó các tìm kiếm liên quan đến WeChoice Awards như “WeChoice Awards 2025”, “Bình chọn WeChoice Awards 2025”, “WeChoice Awards Con Cò Đây”, “WeChoice bệnh viện Từ Dũ”, “WeChoice chị Vàng Thị Thông”, WeChoice Đình Bắc”,... được nhiều người tìm kiếm.

Cùng với đó WeChoice Awards 2025 có số lượng đối tác truyền thông mạng xã hội kỷ lục, lên đến 43 đối tác. Trong đó các đối tác truyền thông MXH có quy mô lớn nhất thị trường, bao quát cả nền tảng, đơn vị thống kê số liệu uy tín, top kênh cộng đồng Facebook, TikTok, Threads, Zalo như Meta, TikTok, Zalo Video, Mcv Network, YeaH1, YouNet Media, Theanh28 Entertainment, Schannel, Vitamin Network, Wind Media, BeatVN, Hóng Hớt Showbiz, Multi Media JSC, MZ News, Đài Phát Thanh, Social Elite,...

Gala WeChoice Awards 2025: Phát sóng trên 88 kênh, đạt 3,2 triệu lượt xem

Tối 7/2 vừa qua, đêm Gala vinh danh và trao giải của WeChoice Awards 2025 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện là không gian đong đầy cảm xúc khi những nhân vật truyền cảm hứng được vinh danh; khi nhiều câu chuyện đến từ nhiều lĩnh vực được cổ vũ; khi những màn trình diễn đưa khán giả đi qua đủ cung bậc từ xúc động, tự hào đến thích thú, bùng nổ;...

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 cũng ghi nhận những thông tin đáng chú ý, có nhiều con số choáng ngợp.

Gala WeChoice Awards 2025 phát sóng trực tiếp cùng lúc trên 7 nền tảng với 88 kênh (mega livestream) thuộc hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và trên hệ thống của Đối tác đồng hành truyền thông: Đài truyền hình TP.HCM HTV - HTV1, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; đồng thời đưa tin truyền hình trên VTV1 - bản tin Việt Nam Hôm Nay gia tăng uy tín của sự kiện và lan tỏa truyền thông đa nền tảng tiếp cận tốt tới người xem.

Xuất hiện cùng với 21 Nhân vật truyền cảm hứng và đề cử các hạng mục là dàn khách mời nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực, tổng cộng khoảng 3.000 khách mời. Trong đó có khoảng 300 khách mời nổi tiếng gồm Hoa hậu, ca sĩ, diễn viên cho đến hot boy - hot girl, nhà sáng tạo nội dung,... và 24 nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện.

Theo ghi nhận tổng cộng, mega livestream đêm Gala WeChoice Awards 2025 có 7,1M triệu lượt xem; 1,6M lượt tiếp cận; lượng người xem cùng thời điểm cao nhất lên đến 124.000.

Album Viết tiếp câu chuyện Việt Nam “oanh tạc” các BXH nhạc số

Nhắc đến những con số ấn tượng của WeChoice Awards, chắc chắn không thể không kể “đặc sản” album nhạc. Được sự đón nhận và ủng hộ của khán giả, năm nay album Viết tiếp câu chuyện Việt Nam đã có màn “oanh tạc” thực sự rực rỡ trên các BXH nhạc số.

Tính đến ngày 10/2, album Viết tiếp câu chuyện Việt Nam đứng #3 Top Albums on Apple Music; #2 Top Pop Albums on Apple Music; đạt 83M views on TikTok; 1,1M views on YouTube; 280,9K streams on Spotify; 351K streams on Zing MP3. Đồng thời toàn bộ 5 bài hát đều đạt thứ hạng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến: Apple Music, ZingCharts, BXH Nhạc mới,...

Được biết, album WeChoice Awards được thực hiện lần đầu tiên từ năm 2017 với tên gọi Bình Tĩnh Sống. Từ đó đến nay, khi đã nhiều mùa truyền cảm hứng trôi qua, WeChoice Awards vẫn là giải thưởng duy nhất ở Việt Nam có phát hành album nhạc riêng.

Dù là trên tổng thể hành trình WeChoice Awards 2025, Gala WeChoice Awards 2025 hay album Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, những con số này đều cho thấy sự ủng hộ và tình cảm mà cộng đồng đã và đang dành cho WeChoice Awards. Không những vậy, đây còn là nguồn động lực giúp WeChoice Awards thêm vững bước trên hành trình nhân rộng những giá trị tốt đẹp của mình.