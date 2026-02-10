Tết đến, con chỉ mong cha mẹ mạnh khỏe

Những dịp đặc biệt này, mọi bộn bề thường nhật tạm lắng lại, nhường chỗ cho cảm giác bình yên và những kỳ vọng tốt đẹp cho năm mới. Khi thời gian dần trôi qua và sức khỏe cha mẹ có những thay đổi, sự an tâm về sức khỏe của đấng sinh thành là yếu tố làm nên một mùa Tết trọn vẹn.

Tết đoàn viên và mong ước chung của nhiều người con

Với nhiều người con, điều quý giá nhất mùa Tết không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là khi cha mẹ vẫn khỏe mạnh cùng cả gia đình được quây quần bên nhau. Bởi sức khỏe của cha mẹ không chỉ mang đến niềm vui sum họp, mà còn là nền tảng để cả gia đình bước vào năm mới với sự an tâm và vững vàng.

Biên tập viên Phan Tô Ny chia sẻ, với anh, ba má mạnh khỏe chính là điều mang lại sự khởi sắc cho năm mới. "Chăm sóc sức khỏe cho ba má luôn là ưu tiên của tôi mỗi ngày, không chỉ trong những dịp lễ Tết. Tôi chỉ mong ba má luôn mạnh khỏe để đồng hành cùng hai vợ chồng và bé Tino qua nhiều mùa Tết khởi sắc nữa", anh nói.

Sum vầy cùng cha mẹ là niềm hạnh phúc trong dịp Tết

Thế nhưng, trong niềm vui sum vầy, không ít người con bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ nơi cha mẹ mà trước đây chưa nhận thấy. Những việc như sắp xếp nhà cửa, sửa soạn đón Tết hay chuẩn bị bữa cơm gia đình, cha mẹ không còn nhanh nhẹn, đôi tay cũng không còn vững vàng như trước.

Anh Quốc Cường (45 tuổi, Đắk Lắk) cho biết anh không quên được khoảnh khắc thấy cha gắng sức phụ anh bưng bê chậu cây, bón đất đến tưới nước. "Những việc trước đây ba làm rất dễ dàng, giờ cần nhiều thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi chạnh lòng khi thấy rằng sức khỏe của ba không còn như trước."

Sự thay đổi này không chỉ là dấu vết của thời gian, mà do quá trình lão hóa tự nhiên ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu khoa học, sau 40 tuổi, cơ thể có thể mất đến khoảng 8% khối cơ mỗi 10 năm và suy giảm khoảng 40% một số loại tế bào miễn dịch, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe cha mẹ để giữ trọn niềm vui sum vầy

Những thay đổi theo thời gian của sức khỏe cha mẹ khiến nhiều người con đồng hành chăm sóc, không chỉ trong những dịp đặc biệt mà bắt đầu từ những quan tâm thiết thực mỗi ngày. Từ bữa cơm gia đình, chế độ dinh dưỡng phù hợp, thói quen vận động đến nhịp sinh hoạt điều độ, tất cả đều trở thành cách con cái thể hiện sự chăm lo bền bỉ dành cho đấng sinh thành.

Mong cha mẹ khỏe mạnh, cùng gia đình đón năm mới khởi sắc

Anh Quốc Cường chia sẻ: "Tôi giúp ba bổ sung thêm các giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho ba sử dụng và cùng ông tập thể dục. Thấy ba ít mệt hơn, chân tay cũng linh hoạt thêm mấy phần nên tôi cũng yên tâm nhiều."

Cùng quan điểm ấy, biên tập viên Phan Tô Ny chia sẻ rằng "Trong hành trình chăm lo sức khỏe của ba má, tôi chú trọng cân bằng chế độ dinh dưỡng, khuyến khích ba má vận động với các bài tập đơn giản và dành nhiều thời gian trò chuyện để ba má luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan."

Là thương hiệu quen thuộc với nhiều gia đình Việt, thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold, là món quà chúc sức khỏe được nhiều người con tin chọn, mong cha mẹ năm mới khởi sắc cùng sức khỏe vững chắc. Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG giúp tăng cường miễn dịch.

Không chỉ là giải pháp dinh dưỡng khoa học được tin chọn để chăm sóc sức khỏe cha mẹ lớn tuổi, thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold còn chung tay lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ensure Gold chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Điển hình, chương trình "Chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" được triển khai bởi Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam, Abbott với sự đồng hành của nhãn hàng Ensure Gold, Glucerna đã mang đến hoạt động khám và tư vấn sức khỏe, trao các phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tại Hà Nội. Chương trình góp phần chăm sóc các cụ ông cụ bà sống vui khỏe, sẵn sàng đón mùa Tết khởi sắc cùng gia đình.

Trong mùa đoàn viên cận kề, những hoạt động cộng đồng thiết thực không chỉ mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho người cao tuổi, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và chăm sóc. Khi ông bà cha mẹ được chăm sóc khỏe mạnh, đó cũng chính là mùa Tết trọn vẹn của mỗi gia đình.

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold

Đơn vị: Chi nhánh công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.