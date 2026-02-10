90% người ngồi ghế nhựa không biết công dụng của lỗ tròn này để tận dụng

Trong đời sống hằng ngày, từ quán ăn ven đường, sân trường cho đến gian bếp của mỗi gia đình, những chiếc ghế nhựa thấp với mặt tròn hoặc vuông xuất hiện ở khắp nơi. Ở chính giữa mặt ghế, hầu như lúc nào cũng có một lỗ tròn nhỏ quen thuộc đến mức ít ai để tâm hay đặt câu hỏi về công dụng thật sự của nó.

Thế nhưng, theo các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và kỹ thuật vật liệu, chiếc lỗ tưởng chừng đơn giản này lại đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, độ an toàn cũng như sự thoải mái khi sử dụng.

Tăng khả năng thoát nước

Trước hết, lỗ tròn trên mặt ghế giúp tăng khả năng thoát nước. Với các loại ghế nhựa đúc nguyên khối thường được đặt ngoài trời hoặc dùng trong môi trường ẩm, nước mưa, nước lau sàn hay hơi ẩm từ quần áo người ngồi rất dễ đọng lại trên bề mặt. Việc có một lỗ thoát ở giữa giúp nước chảy đi nhanh hơn, hạn chế tình trạng đọng nước gây trơn trượt, đồng thời giúp ghế khô ráo, sạch sẽ hơn.

Hạn chế hư hỏng khi xếp chồng ghế

Với thiết kế này, chúng ta có thể dễ dàng lấy ghế ra từ đống ghế được xếp chồng lên nhau bằng cách đưa tay vào lỗ tròn rồi kéo ghế ra. Lỗ tròn này giúp áp suất luôn được cân bằng, không có tình trạng ghế bị “hút chặt” lại.

Dưới góc độ kỹ thuật, chi tiết này còn có tác dụng giảm áp lực tập trung lên mặt ghế. Khi chịu tải trọng trong thời gian dài, phần trung tâm của ghế nhựa là vị trí dễ phát sinh nứt gãy nhất. Việc khoét một lỗ tròn tại đây giúp phân tán lực tác động, từ đó giảm nguy cơ hư hỏng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, đặc biệt với những mẫu ghế mỏng và nhẹ.

Giúp việc di chuyển thuận tiện hơn

Khi cần vận chuyển số lượng lớn ghế nhựa, lỗ tròn ở giữa mặt ghế phát huy tác dụng rõ rệt. Người dùng có thể luồn dây qua các lỗ này để cố định cả chồng ghế, hạn chế xô lệch hay rơi vỡ trong quá trình di chuyển. Với những mẫu ghế có nhiều lỗ hoặc lỗ được thiết kế hợp lý, lực được phân bổ đều hơn, giúp việc xách ghế trở nên nhẹ nhàng. Thậm chí, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nhấc ghế lên, hoặc cầm và mang cùng lúc nhiều chiếc mà không quá vướng víu.

Tăng độ thoáng khí khi ngồi

Ngồi lâu trên bề mặt nhựa kín dễ gây cảm giác bí bách, nóng và khó chịu. Lỗ tròn ở trung tâm mặt ghế được tạo ra nhằm hỗ trợ lưu thông không khí, giúp thoát nhiệt nhanh hơn. Nhờ đó, người ngồi cảm thấy dễ chịu hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Một mẹo nhỏ giúp ngồi đúng tư thế

Một số phụ huynh còn tận dụng lỗ này để cắm thêm vật nhỏ làm điểm tựa, giúp trẻ giữ thăng bằng và ngồi thẳng lưng khi học bài. Dù chỉ là mẹo dân gian, cách làm này phần nào cho thấy sự linh hoạt và tiện ích bất ngờ từ chi tiết tưởng như rất đơn giản trên chiếc ghế nhựa quen thuộc.

Hóa ra, chi tiết nhỏ bé trên chiếc ghế nhựa quen thuộc không chỉ để trang trí, mà là kết quả của những tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự tiện dụng và an toàn cho người dùng.

Vì sao lỗ trên ghế lại có dạng tròn mà không phải hình vuông?

Hình dạng của lỗ trên mặt ghế ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và mức độ an toàn khi sử dụng. Với các hình có góc cạnh như hình vuông hay chữ nhật, lực tác động thường bị dồn về các góc. Đây chính là những điểm dễ phát sinh nứt gãy, làm mặt ghế nhanh xuống cấp và tiềm ẩn rủi ro cho người ngồi.

Ngược lại, hình tròn không có cạnh sắc hay góc nhọn, giúp lực được phân bố đều hơn trên toàn bộ bề mặt. Nhờ khả năng “tản lực” tốt, lỗ tròn làm giảm nguy cơ nứt vỡ khi ghế chịu tải trọng lớn hoặc sử dụng trong thời gian dài.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, hình tròn còn được ưa chuộng vì tính đơn giản trong sản xuất. So với các dạng như oval hay đa giác, lỗ tròn dễ tạo khuôn, ít sai số và tối ưu chi phí, trong khi vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu về độ bền và công năng.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)