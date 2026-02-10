Cho nhân viên mặc nội y, đi catwalk ở văn phòng: Đại diện công ty lên tiếng

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip, hình ảnh ghi lại hoạt động ngoại khoá của một công ty tại Hà Nội và sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm gây tranh cãi khá gay gắt. Theo nội dung của những đoạn clip này, các nhân viên cả nam và nữ trong công ty mặc nội y và trình diễn trên sàn catwalk trong sự cổ vũ, hò reo của nhiều đồng nghiệp khác.

Họ diện những bồ đồ nội y sặc sỡ, nóng bỏng và thực hiện nhiều động tác có phần phản cảm. Không rõ những người trực tiếp chứng kiến cảm nhận thế nào, còn dân mạng theo dõi thì không khỏi kinh ngạc về độ "bạo" của những người tham gia. Hình ảnh phản cảm, xấu xí không phù hợp với môi trường công sở khiến số đông lên tiếng chỉ trích người đứng ra tổ chức hoạt động này.

Hoạt động gây nhiều tranh cãi. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, những đoạn clip đang gây xôn xao được ghi lại tại công ty N.C - công ty có trụ sở ở phường Cầu Giấy (Hà Nội). Liên quan đến các hoạt động gây tranh cãi, đại diện công ty cũng đã có những chia sẻ trên Trí Thức - Znews. Người này cho hay đây là buổi tập duyệt tại công ty, chuẩn bị chương trình team building và có sự kiện trình diễn ở biển. Những người tham gia đều làm trên tinh thần tự nguyện và chủ động.

"Trong video là các leader, trưởng phòng, giám đốc dự án đồng hành nhiều năm cùng công ty, đều có suy nghĩ và quan điểm rõ ràng", người đại diện thông tin trên Tri Thức - Znews.

Vị đại diện này còn cho hay các video do các nhân sự đã nghỉ việc đăng tải khi chưa được cho phép, không phải do công ty chủ động công khai.

Sự việc hiện vẫn đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.