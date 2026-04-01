Việt Nam còn có một Giếng Tiên nữa mang tên vua, sát biển nhưng nước ngọt: Du khách đến thường làm 1 việc

Gần đây, cái tên Giếng Tiên bất ngờ được nhiều người chú ý trở lại, khiến không ít du khách tò mò về những địa danh mang tên gọi đặc biệt này. Thực tế, ở Việt Nam không chỉ có một Giếng Tiên. Tại Phú Quốc cũng có một nơi mang tên như vậy, nằm sát biển nhưng lại là mạch nước ngọt, đồng thời gắn với tên gọi của một vị vua và trở thành điểm dừng chân lạ lùng ở phía Nam đảo ngọc.

Theo Cổng thông tin du lịch Phú Quốc, Giếng Tiên, còn gọi là Giếng Ngự, nằm tại khu vực An Thới, gần Mũi Ông Đội. Điều khiến nơi đây khác biệt là mạch nước ngọt từ lòng đất tràn lên ngay sát bờ biển; dù nước biển dâng sát mép, nước trong giếng vẫn không mặn, không lợ. Chính chi tiết tưởng như trái ngược ấy đã khiến Giếng Tiên trở thành một trong những địa danh được nhắc tới nhiều khi nói về những điểm đến lạ ở Nam đảo Phú Quốc.

Chiếc giếng nhỏ nằm giữa cảnh quan đặc biệt của Phú Quốc

Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Giếng Tiên không phải một điểm đến quá tách biệt mà thường được đặt trong hành trình khám phá khu vực Mũi Ông Đội - Bãi Khem - An Thới. Nhờ vị trí nằm gần các điểm tham quan quen thuộc ở Nam đảo, nơi này thường được du khách ghé qua như một điểm dừng chân ngắn nhưng đủ gợi tò mò.

Sức hút của Giếng Tiên không đến từ quy mô lớn hay những công trình nổi bật, mà nằm ở chính sự đối lập rất lạ của nó: một chiếc giếng nhỏ nằm bên bờ biển nhưng lại chứa nước ngọt. Trong bối cảnh Phú Quốc ngày càng phát triển mạnh về nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm, những địa danh vừa mang màu sắc tự nhiên vừa có yếu tố truyền thuyết như vậy lại càng dễ tạo cảm giác thú vị với du khách.

Báo Thanh Niên từng mô tả nơi đây hấp dẫn không chỉ bởi câu chuyện dân gian, mà còn nhờ cảnh quan xung quanh vẫn giữ được nét hoang sơ, với bãi cát trắng và làn nước biển trong. Vì thế, Giếng Tiên không hẳn là nơi để vui chơi nhộn nhịp, mà phù hợp hơn với những ai thích khám phá các địa danh có câu chuyện riêng, muốn tìm một lát cắt khác của Phú Quốc ngoài những bãi biển quen tên.

Vì sao Giếng Tiên ở Phú Quốc còn được gọi là Giếng Ngự, Giếng Gia Long?

Điểm khiến địa danh này được nhớ lâu hơn không chỉ nằm ở mạch nước ngọt bên bờ biển, mà còn ở tên gọi gắn với yếu tố lịch sử. Ngoài tên Giếng Tiên, nơi đây còn được biết tới với tên Giếng Ngự hay Giếng Gia Long.

Theo các tư liệu du lịch và bài viết tổng hợp về địa danh này, Giếng Tiên ở An Thới gắn với giai thoại về Nguyễn Ánh, người sau này lên ngôi vua Gia Long. Tương truyền trong thời gian bôn tẩu, Nguyễn Ánh từng dừng chân ở khu vực này và gặp cảnh thiếu nước ngọt. Sau đó, một mạch nước xuất hiện sát biển, giúp đoàn người có nước sử dụng. Câu chuyện ấy dần được truyền lại trong dân gian và trở thành nguồn gốc cho những tên gọi như Giếng Ngự hay Giếng Gia Long.

Tất nhiên, đây chủ yếu là lớp giai thoại được lưu truyền, không nên xem hoàn toàn như một dữ kiện lịch sử theo nghĩa chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng chính những câu chuyện như vậy đã tạo cho Giếng Tiên một vị trí riêng trong bản đồ du lịch Phú Quốc: không đơn thuần chỉ là một thắng cảnh tự nhiên, mà còn là địa danh chứa ký ức văn hóa của vùng đất đảo.

Du khách tới đây thường muốn thử một ngụm nước ngọt giữa mép biển

Với nhiều người, điều đầu tiên muốn làm khi ghé Giếng Tiên là thử nước trong giếng. Cảm giác cúi xuống giữa mép biển rồi nếm một ngụm nước ngọt ngay nơi sóng mặn vỗ vào tạo nên trải nghiệm rất khác so với những điểm tham quan thông thường.

Thanh Niên từng dẫn lại một nhận xét khá quen thuộc rằng đến Phú Quốc mà chưa thưởng thức vị ngọt của nước Giếng Tiên và ngắm cảnh nơi đây thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn. Chi tiết này phần nào cho thấy sức hút lớn nhất của Giếng Tiên không nằm ở dịch vụ hay hoạt động giải trí, mà ở trải nghiệm rất đơn giản nhưng đủ gây ấn tượng: tự mình kiểm chứng chuyện “sát biển mà vẫn ngọt”.

Ngoài việc nếm thử nước giếng, nhiều du khách cũng kết hợp chụp ảnh, dừng chân ngắm cảnh hoặc ghé qua trên hành trình khám phá Mũi Ông Đội và khu vực Nam đảo. Bởi vậy, Giếng Tiên không phải kiểu điểm đến cần dành nguyên một ngày, nhưng lại là nơi đủ lạ để khiến người ta nhớ sau chuyến đi.

Giữa một Phú Quốc ngày càng sôi động với các bãi biển nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng cao cấp và nhiều sản phẩm du lịch hiện đại, Giếng Tiên vẫn giữ được nét hiện diện rất riêng. Đó là một địa danh nhỏ, không quá ồn ào, nhưng lại hội tụ đủ những yếu tố khiến du khách muốn ghé qua: một mạch nước ngọt bên bờ biển, một cái tên gắn với vị vua của triều Nguyễn và một cảm giác tò mò chỉ có thể giải đáp bằng cách tự mình đến thử.