Giếng Tiên nơi Juky San chụp ảnh áo tắm có nguồn gốc thế nào?

Giếng Tiên tại Eo Gió vốn nổi tiếng là mạch nước ngọt nghìn năm không cạn nằm ngay sát vách biển mặn Quy Nhơn. Tuy nhiên thời gian gần đây, địa điểm này bỗng trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện bộ ảnh ca sĩ Juky San diện bikini ngâm mình tại giếng. Sự việc nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận và người dân địa phương do tính chất tôn nghiêm của mạch nước vốn được coi là giọt ngọc của biển cả.

Được biết, với người dân xã đảo Nhơn Lý, Giếng Tiên không chỉ là một danh thắng mà còn là "mạch sống" tâm linh. Theo văn bia, dòng nước này mang trong mình những quyền năng huyền bí mà không phải ai cũng dám xem thường. Các cặp vợ chồng hiếm muộn thường tìm đến đây xin nước uống để cầu tự, phụ nữ mang thai mong "mẹ tròn con vuông", và đặc biệt, ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi đại dương đều ghé lại đây lấy nước để cầu mong một hải trình thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Điều khiến các nhà khoa học và người dân kinh ngạc chính là vị trí của nó. Dù chỉ cách mực nước biển vài bước chân, quanh năm hứng chịu gió muối và sóng vỗ trực tiếp, nhưng nước trong giếng luôn ngọt lịm và trong vắt. Suốt bao thế kỷ, mạch nước này vẫn bền bỉ chảy, chưa bao giờ cạn kiệt.

Tuy nhiên, việc tìm thấy nơi này hiện nay lại là một thử thách không hề nhỏ đối với du khách. Do ảnh hưởng từ những cơn bão, tấm biển đá ghi danh Giếng Tiên đã bị sóng đánh vỡ, khiến vị trí của nó trở nên "ẩn mình" hoàn toàn giữa muôn vàn khe đá nhấp nhô. Nếu không có sự dẫn đường của người bản địa hoặc một sự quan sát cực kỳ tinh tường, du khách rất dễ lướt qua mạch nước linh thiêng này mà không hề hay biết. Đây chính là điểm nhấn biến hành trình khám phá Eo Gió trở nên đặc biệt và đậm chất trải nghiệm hơn bao giờ hết.

Ngay sau vụ việc của Juky San, đại diện Ban Quản lý khu du lịch Eo Gió đã chính thức lên tiếng khẳng định sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương để thực hiện công tác vệ sinh và khử trùng toàn bộ khu vực mạch nước ngọt này. Đồng thời, địa phương yêu cầu cấp lại tấm bia để du khách đến có thể nhận biết, tránh những hành vi thiếu phù hợp với thuần phong mỹ tục trong tương lai.

Chính vì thế, du khách khi đi du lịch cần phải tìm hiểu kỹ những địa danh mà mình chuẩn bị đặt chân đến. Bởi việc tìm hiểu kỹ nguồn gốc và giá trị văn hóa trước mỗi chuyến đi giúp du khách có hành trình khám phá trở nên trọn vẹn hơn.