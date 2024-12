Việt Nam có một "vị thuốc" ruộng đồng, cực dễ tìm nhưng không phải ai cũng biết

Tăng cường hệ miễn dịch

So với nhiều loại thực phẩm khác, nấm rơm nổi bật với hàm lượng vitamin C và selen cao. Các vitamin và khoáng chất trong nấm rơm, đặc biệt là vitamin C và selen, giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Ergothioneine, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong nấm rơm, giúp bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tổn thương và tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể.

Nấm rơm vừa dễ tìm vừa tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali cao trong nấm rơm giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và đột quỵ. Chất xơ và các chất chống oxy hóa trong nấm rơm giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, ăn nấm rơm thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên đến 20%.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong nấm rơm hoạt động như một "rào chắn" tự nhiên, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường vào máu. Nhờ đó, lượng đường trong máu được ổn định, giảm thiểu nguy cơ các biến chứng nguy hiểm. Hơn nữa, nấm rơm còn chứa các hợp chất có tác dụng tương tự insulin, giúp tăng cường khả năng hấp thu glucose của tế bào, từ đó hỗ trợ điều hòa đường huyết hiệu quả.

Ngăn ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong nấm rơm, đặc biệt là ergothioneine và selenium, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy nấm rơm có thể ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt.

Nấm rơm được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa ung thư. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ giảm cân

Nấm rơm là một "siêu thực phẩm" dành cho những ai đang muốn giảm cân. Với hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và protein, nấm rơm giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, nấm rơm còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Việc bổ sung nấm rơm vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ và prebiotics trong nấm rơm tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo" cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp làm sạch đường ruột, tăng cường nhu động ruột, trong khi prebiotics nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nhờ đó, nấm rơm không chỉ ngăn ngừa táo bón mà còn cải thiện các vấn đề về tiêu hóa khác như đầy hơi, khó tiêu. Bên cạnh đó, việc duy trì một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh còn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Nấm rơm là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên dồi dào nhất. Vitamin D giúp tăng cường hấp thu canxi từ thức ăn, giúp xương chắc khỏe và phát triển tốt. Ngoài ra, các khoáng chất như canxi và phốt pho có trong nấm rơm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Việc thường xuyên sử dụng nấm rơm trong bữa ăn sẽ giúp bạn có một hệ xương khớp khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về xương khớp.\

Theo Climatesort