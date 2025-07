Việt Nam có loại rau mọc dại, từng được thương lái Trung Quốc đổ xô mua: Hoá ra là vị thuốc toàn năng

Đó chính là rau dớn! Rau dớn là cây thuộc họ dương xỉ, thường mọc dại nhiều ở những nơi ẩm ướt, dưới tán rừng, bên bờ suối. Loại rau này là đặc sản của nhiều tỉnh phía Tây Bắc của Việt Nam. Một điều đặc biệt ở rau dớn đó là chúng chỉ thích hợp với môi trường hoang dã nên ít khi trồng được. Báo Dân Việt đưa tin, thương lái Trung Quốc từng đổ xô tới Lai Châu để thu mua rau dớn về làm thuốc và thức ăn.

Rau mọc dại nhưng là vị thuốc toàn năng

Rau dớn là rau mọc dại tại Việt Nam, từng được thương lái Trung quốc đổ xô thu mua (Ảnh minh họa).

Rau dớn được coi là một vị thuốc toàn năng vì nó rất giàu dinh dưỡng và các chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật. Theo thông tin từ WebMD, thường xuyên ăn rau dớn có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường.

Về thành phần dinh dưỡng, trong 1 chén (340g) rau dớn đã được nấu chín có 46 calo, 1g chất béo, 1mg natri, 8g carb, 3g chất xơ, 3g đường, 6g protein, 31mg vitamin C, 2mg sắt, 501mg kali.

Chỉ cần ăn 1 chén rau dớn, bạn đã cung cấp được cho cơ thể 11% lượng kali và 34% lượng vitamin C cần thiết trong ngày. Kali đã được chứng minh có thể giúp ổn định huyết áp, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Với trọng lượng rau dớn ở trên còn cung cấp 10% lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày. Bổ sung đủ chất xơ vào chế độ ăn có tác dụng duy trì sức khỏe đường ruột, giảm mỡ máu xấu, kiểm soát lượng đường trong máu, duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và ung thư, WebMD thông tin.

Một điểm cộng nữa của rau dớn đó là có hàm lượng chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu (loại axit béo mà con người không thể tự tổng hợp được) rất cao. Chính vì thế, rau dớn còn được ví là “siêu thực phẩm”.

Theo báo Dân tộc và Phát triển, trong Đông y, rau dớn có tính mát, được ứng dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh khác nhau, ví như bài thuốc chữa ho và ho ra máu, cảm lạnh, đau đầu, ho, sốt, kiết lỵ, tiêu chảy, tẩy giun, chống viêm,…

Một món ngon từ rau dớn

Dưới đây là cách làm món rau dớn xào độc lạ, ngon miệng theo công thức từ All Recipes.

Nguyên liệu

Nguyên liệu làm món rau dớn xào (Ảnh: All Recipes)

- 3 chén rau dớn đã làm sạch

- 3 muỗng dầu ô liu nguyên chất

- 1 ít tỏi băm nhuyễn

- 1 muỗng nước cốt chanh tươi

- 1 ít hạt tiêu

Cách làm

- Đun sôi một nồi nước, thêm muối, cho rau dớn vào đun trong vòng 7 - 10 phút rồi vớt ra, để ráo.

- Đun nóng dầu ô liu trong chảo rồi cho rau dớn, tỏi vào đảo đều.

- Thêm muối, hạt tiêu vào chảo, đảo đều cho tới khi rau dớn mềm hơn.

- Nhấc chảo khỏi bếp và thêm nước cốt chanh vào để tăng hương vị.

Đối với các gia vị, bạn có thể gia giảm sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình.

(Tổng hợp)