Việt Nam có loại rau là "vua thảo mộc" giúp giảm huyết áp cao, chống oxy hóa cực tốt

Ngải cứu là một loại cây giống cỏ dại có nguồn gốc từ y học cổ đại phương Đông và châu Âu. Vào thời Trung cổ, người ta gọi nó là "vua của các loại thảo mộc". Nó được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm cải thiện tiêu hóa, điều hòa kinh nguyệt và giảm ngứa do sẹo lồi. Người ta cũng cho rằng loại cây này có đặc tính chống oxy hóa cũng như tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm.

Dù chưa có nhiều nghiên cứu về cách loại rau có mùi vị đặc trưng này có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe con người, nhưng bất kỳ ai cũng phải công nhận tác dụng hiệu quả mà nó mang lại.

Lợi ích của ngải cứu

1. Có thể cải thiện tiêu hóa

Ngải cứu có thể hỗ trợ điều trị một số vấn đề về tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy khi uống, ngải cứu có thể giúp thư giãn đường tiêu hóa và ống mật. Điều này cho phép tăng sản xuất mật, có thể giúp phân hủy thức ăn và di chuyển qua hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu cũng cho thấy mùi và vị đắng của ngải cứu có thể thúc đẩy sản xuất mật và các dịch tiêu hóa khác, chẳng hạn như axit dạ dày. Những chất này có thể giúp phân hủy thức ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

2. Làm giảm ngứa

Một số nghiên cứu cho thấy ngải cứu có thể làm giảm ngứa, đặc biệt là ở vết sẹo. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu chỉ xem xét ngải cứu để làm giảm ngứa khi kết hợp với các thành phần khác.

Một nghiên cứu sơ bộ nhỏ đã thử nghiệm một loại kem dưỡng da có chứa ngải cứu và menthol trên những người có vết sẹo lồi do bỏng nặng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng loại kem dưỡng da này làm giảm ngứa.

3. Có thể cung cấp tác dụng chống oxy hóa

Có một số nghiên cứu cho thấy rằng ngải cứu có tác dụng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi các gốc tự do. Các gốc tự do là các hạt không ổn định hình thành khi cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hoặc khi bạn tập thể dục. Hút thuốc, cũng như tiếp xúc với ô nhiễm không khí hoặc ánh nắng mặt trời, có thể làm tăng số lượng các gốc tự do trong cơ thể.

Các gốc tự do gây ra stress oxy hóa, có thể dẫn đến tình trạng viêm, tiểu đường, bệnh tim và ung thư.

Bằng cách tiêu thụ chất chống oxy hóa, bạn có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.

4. Có thể làm giảm huyết áp cao

Ngải cứu có thể giúp điều trị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp bằng cách hạ huyết áp và tăng lưu thông máu.

Tác dụng này đối với huyết áp đã được thấy khi ngải cứu được sử dụng trong một liệu pháp được gọi là cứu ngải. Cứu ngải bao gồm việc đốt một cuộn thảo dược có chứa ngải cứu trực tiếp hoặc gián tiếp vào các huyệt đạo, là những vùng được xác định trên cơ thể trong y học cổ truyền phương Đông. Cứu ngải có thể được sử dụng cùng với châm cứu, trong đó các kim mỏng được châm vào các huyệt đạo này.

5. Có thể giúp ích cho tình trạng kinh nguyệt không đều hoặc đau đớn

Một số người sử dụng ngải cứu như một cách để điều trị tình trạng kinh nguyệt không đều, vì ngải cứu có thể giúp điều hòa kinh nguyệt .4

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lá, hoa, thân và quả của cây ngải cứu đã được sử dụng trong nhiều loại thuốc thảo dược dân tộc để điều trị cả kinh nguyệt không đều (vô kinh) và kinh nguyệt đau (đau bụng kinh). Những công dụng này đã được tìm thấy ở Ấn Độ, Ý và Việt Nam.

6. Hoạt động như một chất kháng khuẩn và kháng nấm

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngải cứu có tác dụng chống lại vi khuẩn và nấm. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng tinh dầu ngải cứu có thể giúp loại bỏ nấm candida, một loại nấm phổ biến có thể gây nhiễm trùng ở miệng, cổ họng và thực quản cũng như âm đạo và máu.

Một nghiên cứu khác cho thấy tinh dầu từ các bộ phận trên không của cây, lá và thân cây phía trên mặt đất, có tác dụng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn và nấm, bao gồm Escherichia coli (E. coli) và Salmonella enteritidis.

Lưu ý khi dùng ngải cứu

Rủi ro chính khi sử dụng ngải cứu là phản ứng dị ứng với cây.

Nếu bạn đang mang thai, bạn không nên dùng ngải cứu. Việc sử dụng ngải cứu có thể gây ra kinh nguyệt, khiến tử cung co bóp. Điều này có thể dẫn tới sảy thai.

Không có nghiên cứu nào về việc dùng ngải cứu trong thời gian cho con bú. Để phòng ngừa, tốt nhất là bạn không nên dùng ngải cứu trong thời gian này.

Những người bị tiểu đường và muốn kiểm soát tình trạng kháng insulin nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc dùng ngải cứu vì ngải cứu có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Những người gặp vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như những người bị hen suyễn, cũng nên cân nhắc tránh dùng ngải cứu. Điều này là do phấn hoa của cây có thể gây ra hoặc làm tăng tình trạng khó thở.

Nguồn và ảnh: Health