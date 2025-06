Khi đưa bố đi lọc thận, tôi nhận ra 1 sự thật về cơ thể con người mang tên "mất cơ bắp"

HLV Phạm Hoàng Vũ gần đây chia sẻ, tuy là người thường xuyên cảnh báo và vận động mọi người tập luyện để có được cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật nhưng với bố anh, anh lại chưa làm được. Bố Vũ bị suy thận, mỗi tuần 3 lần, anh phải đưa ông đi lọc máu, chạy thận ở bệnh viện.

10 dấu hiệu của bệnh suy thận nhắc nhở mọi người cảnh giác, theo Mayo Clinic: - Mệt mỏi kéo dài. - Buồn nôn và nôn mửa. - Ăn không ngon. - Ngứa. - Đau ngực. - Huyết áp cao không kiểm soát được. - Sụt cân ngoài ý muốn. - Giảm năng suất làm việc. - Khó chịu khi tiểu tiện. - Chán ăn.

Và cũng chính trong hoàn cảnh này, HLV Phạm Hoàng Vũ nhận ra 1 sự thật: Cơ thể suy yếu do mất cơ bắp.

"Đầu năm 2025, tôi đưa bố đi bệnh viện để lọc thận định kỳ. Khi đợi ở khu chờ, tôi quan sát thấy một điều đáng buồn: Rất nhiều người lớn tuổi, dù đầu óc vẫn minh mẫn, lại không còn khả năng đứng dậy khỏi ghế mà không cần giúp đỡ", HLV Phạm Hoàng Vũ cho biết. Anh nhận thấy:

- Cơ thể họ không còn "phản hồi" lại ý chí.

- Chân tay run rẩy. Lưng cong vẹo. Mắt nhìn mệt mỏi.

Điều này không chỉ đến từ bệnh mà đến từ việc mất cơ.

Bạn không chết vì tuổi già, bạn suy yếu vì mất cơ bắp

Bạn có biết, sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu mất cơ bắp? Đến tuổi 50 - 60, bạn có thể mất đến 50% khối cơ nếu không tập luyện. Và hậu quả là:

- Yếu đi nhanh chóng, dễ té ngã.

- Khó tự sinh hoạt, mất độc lập.

- Nguy cơ bệnh tật, nằm viện, thậm chí tử vong tăng cao.

Đây là căn bệnh có tên Sarcopenia - thoái hoá cơ do tuổi tác.

Đảo ngược quá trình - Nếu nhận thức sớm

Tin tốt là bạn có thể làm chậm điều đó, bắt đầu từ hôm nay. Tập luyện kháng lực (Resistance/Strength Training) là "liều vắc-xin" chống lão hoá:

- Cải thiện thăng bằng, phản xạ, sức bền.

- Tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương.

- Duy trì khả năng sống độc lập, không phụ thuộc người khác.

"Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Dù bạn 40, 50 hay 80 tuổi", HLV Phạm Hoàng Vũ nói.

Bạn cần tập bao nhiêu là đủ?

Theo cập nhật và hướng dẫn mới nhất, bạn hãy duy trì:

- Tần suất: 2–3 lần/tuần.

- Cường độ: 50-70% RM hoặc RPE 5 - 7 (có thể tập nhẹ hơn nếu mới bắt đầu).

- Số hiệp: 1-3 hiệp, mỗi hiệp 8-12 lần.

- Bài tập: Ưu tiên tập toàn thân, mô phỏng các sinh hoạt hàng ngày như bước lên/xuống, ngồi xuống/đứng lên, nâng đồ vật...

Luôn phải tham khảo tập luyện từ huấn luyện viên hoặc chuyên gia nếu có vấn đề sức khỏe đặc biệt khi tập luyện.

4 lưu ý quan trọng khi bắt đầu

- Luôn khởi động kỹ và thở đều.

- Tập bài dễ trước (dễ nhất có thể), tăng dần theo tuần.

- Có thể tập tại nhà với ghế, dây kháng lực, chai nước nếu không có tạ.

"Tuổi tác không phải lý do để yếu đi, mà là lý do phải hành động ngay. Bạn càng giữ sức mạnh sớm, bạn càng sống khỏe, sống tự do lâu hơn", HLV Phạm Hoàng Vũ nhắn nhủ.