Việt Nam có loại quả là "nhà máy dinh dưỡng", giúp cân bằng đường huyết, tốt cho tim mạch

Từ lâu, cà chua đã trở thành loại thực phẩm quen thuộc với nhiều gia đình. Vị ngọt và độ chua có thể thay đổi tùy theo loại cà chua bạn chọn, nhưng tất cả các loại cà chua đều cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm kali và vitamin C. Chúng cũng chứa đầy chất chống oxy hóa, rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa một số bệnh ung thư.



Cà chua có lượng calo thấp và đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Một quả cà chua sống cỡ vừa chứa khoảng 22 calo và ít hơn một gam chất béo. Nó có lượng natri thấp và lượng đường huyết thấp tự nhiên, chỉ với 6mg natri và 3g đường. Và một quả cà chua sống chứa khoảng nửa cốc nước, khiến nó trở thành thực phẩm tuyệt vời để cung cấp nước cho cơ thể.

Dưới đây là những gì cà chua mang lại cho cơ thể bạn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuyên gia dinh dưỡng Angela Houlie (Hoa Kỳ) cho biết, bạn có thể nhận được một lượng kali lành mạnh từ cà chua. Một quả cà chua cỡ vừa chứa lượng kali tương đương với một quả chuối.

Chuyên gia dinh dưỡng Lorraine Kearney (Hoa Kỳ) giải thích: Kali và natri đều là những thành phần quan trọng cho chức năng của tim. Tim của bạn cần những chất điện giải này để nó có thể co bóp và giãn nở, và kali rất cần thiết để thư giãn các mạch máu.

Hầu hết những người bị huyết áp cao đều có thể được hưởng lợi từ hàm lượng kali, chất xơ và lycopene cao trong cà chua. Những chất dinh dưỡng này đều quan trọng, và một số nghiên cứu đã liên kết lycopene với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong.



Giúp bảo vệ chống lại chứng mất trí nhớ

Houlie cho biết kali giúp cung cấp năng lượng cho tim và đóng vai trò trong chức năng thần kinh trên toàn cơ thể. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người tiêu thụ nhiều kali và ít natri hơn có chức năng nhận thức tốt hơn.

Một nghiên cứu khác xem xét carotenoid, chất chống oxy hóa tạo màu cho rau, ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ về lâu dài như thế nào. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có nồng độ lutein và zeaxanthin trong máu cao hơn - cả hai đều có trong cà chua nấu chín - có tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn. Kearney cho biết lutein và zeaxanthin cũng được biết đến với tác dụng bảo vệ sức khỏe của mắt khi con người già đi.

Cà chua nấu chín giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Nấu cà chua có thể làm giảm hàm lượng vitamin C nhưng nó làm tăng sự sẵn có của một số chất chống oxy hóa quan trọng có thể bảo vệ chống lại sự phát triển của ung thư.

Houlie cho biết: "Đặc biệt đối với nam giới, lycopene thực sự có lợi trong việc giúp giảm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tuyến tiền liệt và có thể thực sự bảo vệ chống lại bệnh ung thư".

Lycopene và các sắc tố thực vật khác (carotenoid) được cho là có tác dụng bảo vệ chống lại sự phát triển của ung thư do đặc tính chống oxy hóa của chúng. Houlie cho biết, chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại căng thẳng sinh lý do các gốc tự do gây ra, thường thấy trong khói thuốc lá, tia UV và thực phẩm chế biến sẵn.

Giúp cân bằng lượng đường trong máu

Kearney cho biết cà chua có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ của chúng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và nhu động ruột. Loại trái cây này cũng có lượng đường huyết thấp, vì vậy nó có thể là một món ăn nhẹ tốt để tránh lượng đường trong máu tăng đột biến.

Houlie nói thêm: "Chất xơ chỉ làm chậm quá trình tiêu hóa một cách tự nhiên, vì vậy nó sẽ giúp bạn no lâu hơn. Và nó sẽ không tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu của bạn, đó là điều chúng tôi mong muốn trong trường hợp mắc bệnh tiểu đường".

Naringenin, một polyphenol có trong trái cây họ cam quýt và cà chua, cũng có thể có đặc tính chống tiểu đường.



Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn nhiều cà chua - bao gồm cà chua sống, sốt cà chua - có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn do tổng lượng lycopene được hấp thụ được tối ưu hóa trong cà chua nấu chín.

Thúc đẩy sự phát triển của làn da, tóc và móng khỏe mạnh

Kearney cho biết cà chua cũng chứa axit chlorogen, một hợp chất có thể giúp khuyến khích sản xuất collagen.

Cô cho biết thêm, vitamin C và A - cả hai đều được tìm thấy trong cà chua sống - có thể giúp làm sáng vẻ ngoài của da, tóc và móng.

Để có được những lợi ích cho làn da nhờ cà chua, bạn có thể ăn chúng như một món ăn nhẹ hoặc món salad. Nghe có vẻ hấp dẫn như việc tự làm mặt nạ cà chua hoặc thực phẩm bổ sung vitamin C, ăn thực phẩm nguyên chất là cách tốt nhất để hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Lycopene và các chất chống oxy hóa khác trong cà chua cũng có thể mang lại lợi ích cho khả năng sinh sản của nam giới bằng cách cải thiện số lượng tinh trùng và khả năng vận động của tinh trùng.

Lưu ý khi ăn cà chua

Cà chua thường được dung nạp tốt và có rất ít, hiếm trường hợp dị ứng với cà chua.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không tiêu thụ cà chua khi còn xanh. Trong cà chua xanh, hàm lượng tomatidine rất cao, có thể lên tới 58mg/100g cà chua xanh khiến người ăn phải dễ bị ngộ độc. Triệu chứng phổ biến sau khi ăn cà chua xanh là đau đầu chóng mặt, nôn ói, nhểu nước dãi… Nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Nguồn và ảnh: Health