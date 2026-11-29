Từng hứa với bố mẹ sẽ bỏ nghề nếu không thành công, nay ở tuổi ngoài 40, nam ca sĩ chạy gần 20 show/tháng, bận rộn hơn cả thời đôi mươi.

Đỗ thủ khoa thanh nhạc, từng hứa với bố mẹ sẽ bỏ nghề

Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, Hoàng Hải là cái tên không còn xa lạ. Sở hữu chất giọng nam cao cùng ngoại hình điển trai, lãng tử, anh từng được khán giả ưu ái gọi là "Hoàng tử Vpop" với hàng loạt ca khúc được yêu thích như Hoa nắng, Mắt cười, Em sẽ là giấc mơ, Nỗi nhớ ngày đông, Cứ im lặng đi...

Hoàng Hải từng được khán giả ưu ái gọi là "Hoàng tử Vpop" (Ảnh:FBNV)

Hoàng Hải sinh năm 1982 tại Hà Nội. Năm 1999, anh thi đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Trong thời gian theo học tại trường, Hoàng Hải cùng một số người bạn thành lập nhóm nhạc Tình Bạn. Năm 2000, nhóm giành giải Nhì cuộc thi Các ban nhóm nhạc trẻ Hà Nội và được nhiều khán giả là học sinh, sinh viên yêu thích.

Năm 2004, Hoàng Hải quyết định tách nhóm để phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên, những năm đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của nam ca sĩ không mấy thuận lợi.

Trong chương trình Studio 3 phát sóng trên VTV3 vào tháng 7/2026, Hoàng Hải tiết lộ bố mẹ từng mong muốn anh tìm một công việc ổn định hơn khi sự nghiệp nghệ thuật chưa có nhiều khởi sắc.

Để thuyết phục gia đình cho mình thêm cơ hội, Hoàng Hải hứa nếu đến hết năm 2005 vẫn không đạt được thành tựu đáng kể trong âm nhạc, anh sẽ từ bỏ ca hát để chuyển sang công việc khác.

Lời hứa này cũng trở thành động lực để Hoàng Hải quyết tâm thử sức tại cuộc thi Sao Mai 2005. Sau khi lọt vào vòng chung kết, anh tiếp tục tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2006 và giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Thành công tại cuộc thi đưa tên tuổi Hoàng Hải đến gần hơn với công chúng, mở ra giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhất của nam ca sĩ.

Năm 2006, Hoàng Hải phát hành album đầu tay Mùa thu tình yêu. Đến năm 2008, anh thử sức với dòng nhạc R&B, gặt hái những thành công nhất định và giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh. Năm 2009, Hoàng Hải tiếp tục ghi tên mình vào Top 10 ca sĩ của giải thưởng âm nhạc này.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với lịch trình dày đặc, nam ca sĩ dần ít xuất hiện trước công chúng.

Gần 10 năm ít đi hát, chuyển sang mua bán đất và căn hộ

Hoàng Hải từng tiết lộ, một trong những lý do khiến anh quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát là không còn tìm thấy cảm giác hạnh phúc khi đứng trên sân khấu.

Thời kỳ nổi tiếng, Hoa nắng là một trong những ca khúc được khán giả yêu cầu nhiều nhất mỗi khi Hoàng Hải đi biểu diễn. Tuy nhiên, việc liên tục thể hiện cùng một ca khúc trên nền nhạc có sẵn khiến nam ca sĩ dần chai sạn cảm xúc, thậm chí có lúc cảm thấy sợ khi được đề nghị hát chính bản hit của mình.

Việc mải mê chạy show cũng khiến Hoàng Hải không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và ở bên gia đình. Đến năm 2014, Hoàng Hải bắt đầu từ chối nhiều lời mời biểu diễn, hạn chế xuất hiện tại các chương trình giải trí để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Trong gần 10 năm ít hoạt động nghệ thuật, Hoàng Hải chuyển sang kinh doanh nhỏ, mua bán một vài lô đất và căn hộ. Dù công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, nam ca sĩ cho biết khoản thu nhập này vẫn đủ để anh trang trải và tận hưởng cuộc sống.

Tháng 12/2023, khi được hỏi về tin đồn là đại gia ngầm nên không cần đi hát, Hoàng Hải hài hước thừa nhận bản thân là đại gia vì một nguyên tắc quản lý tài chính: "Tôi tiêu ít hơn tiền tôi kiếm được".

Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, nam ca sĩ cũng lên tiếng phủ nhận việc mình là người đầu cơ bất động sản. Hoàng Hải cho biết trong quá trình đi hát, anh tích cóp được một khoản tiền để mua căn hộ khách sạn nhưng việc đầu tư không thuận lợi như mong muốn.

Với Hoàng Hải, khoảng thời gian gần 10 năm rời xa ánh đèn sân khấu mang đến nhiều trải nghiệm mà trước đó anh chưa từng có. Thay vì liên tục chạy show, nam ca sĩ có cơ hội đi chơi, nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Anh thậm chí từng nghĩ sẽ không trở lại với công việc ca hát thường xuyên, có thời điểm phải ba tháng mới nhận một show để vơi bớt nỗi nhớ nghề.

Ngoài 40 tuổi có tháng chạy gần 20 show, vẫn chưa kết hôn

Năm 2023, Hoàng Hải bất ngờ tái xuất tại chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với hình tượng Bố Gấu.

Nam ca sĩ từng mất khoảng một tuần cân nhắc trước khi nhận lời tham gia vì lo lắng sau nhiều năm vắng bóng, bản thân không còn được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, sự trở lại của Hoàng Hải nhận được sự cổ vũ của đông đảo công chúng, giúp anh có thêm động lực tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Sau chương trình, công việc của nam ca sĩ có nhiều thay đổi. Hoàng Hải tiết lộ mức cát-xê của mình đã tăng gấp 3 lần so với trước khi trở lại.

Hoàng Hải tái xuất trong chương trình Ca sĩ mặt nạ sau 10 năm "ngủ đông"

Tháng 6/2025, ở tuổi 43, Hoàng Hải cho biết lịch trình của anh thậm chí còn bận rộn hơn cả thời điểm mới vào nghề ở tuổi 20. Có tháng, nam ca sĩ chạy gần 20 show. Tuy nhiên, anh vẫn chọn lọc các lời mời, ưu tiên những chương trình có ý nghĩa cộng đồng hoặc những đêm nhạc giúp bản thân có cơ hội kết nối trực tiếp với khán giả.

Gần đây nhất, tối 15/11/2026, Hoàng Hải góp mặt tại Gala Sao Mai 2026, diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trở lại sân khấu gắn liền với những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ có dịp sống lại những ký ức thời thanh xuân sau hơn hai thập kỷ theo đuổi âm nhạc.

Hoàng Hải quay trở lại Sao Mai 2026 (Ảnh:FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hoàng Hải cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 44, nam ca sĩ vẫn chưa kết hôn và khá kín tiếng về đời tư.

Hoàng Hải từng chia sẻ, sau nhiều năm quen với nhịp sống tự do, anh cảm thấy không dễ để thay đổi thói quen khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh đó, ở độ tuổi ngoài 40, việc tìm được người phù hợp với mình cũng trở nên khó khăn hơn.

Kể từ khi trở lại làng giải trí, phần lớn thời gian của nam ca sĩ dành cho công việc và âm nhạc. Sau những ngày làm việc bận rộn, Hoàng Hải thích tận hưởng những phút giây yên tĩnh một mình tại nhà để lấy lại năng lượng.