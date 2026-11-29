Loạt thành tích tại thị trường tỷ dân của Chi Pu là điều mà không phải nghệ sĩ Việt nào cũng có thể làm được tượng tự.

Tối 28/11, Chi Pu tham dự Weibo International Cultural Exchange Night 2026 (Đêm hội Giao lưu Văn hóa Quốc tế Weibo 2026), diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Nữ ca sĩ là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện, bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, Chi Pu còn được xướng tên ở hạng mục Popular Singer of the Year (Ca sĩ được yêu thích của năm). Đặc biệt, người trực tiếp trao chiếc cúp cho nữ ca sĩ là minh tinh Trương Bá Chi.

Chi Pu được xướng tên ở hạng mục Popular Singer of the Year tại Đêm hội Giao lưu Văn hóa Quốc tế Weibo 2026

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong năm 2026 Chi Pu được vinh danh tại một sự kiện mang thương hiệu Weibo. Trước đó, vào ngày 1/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), nữ ca sĩ tham dự Weibo Gala 2026 và nhận giải Weibo All-Round Stage Charismatic Artist (Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện). Hai lần góp mặt tại các sự kiện lớn của Weibo và đều mang về giải thưởng cá nhân tiếp tục nối dài dấu ấn của Chi Pu tại thị trường Trung Quốc kể từ Đạp Gió 2023.

Trước đó, vào ngày 1/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Chi Pu tham dự Weibo Gala 2026 và nhận giải Weibo All-Round Stage Charismatic Artist

Kể từ khi tham gia Đạp Gió 2023, Chi Pu đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc. Xuất hiện với tư cách đại diện Việt Nam, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nước này, đặc biệt sau màn chào sân với ca khúc Đóa Hoa Hồng. Hình ảnh nổi bật, phong thái tự tin cùng phần trình diễn được đầu tư giúp Chi Pu trở thành một trong những gương mặt ngoại quốc đáng chú ý của mùa giải.

Xuyên suốt các vòng công diễn, cô liên tục ghi điểm với những sân khấu đa dạng, các màn kết hợp cùng dàn tỷ tỷ Hoa ngữ và những khoảnh khắc tương tác được khán giả quan tâm. Chung cuộc, Chi Pu giành vị trí thứ 6. Sức hút từ chương trình còn giúp tài khoản Weibo của nữ ca sĩ vượt mốc 300.000 người theo dõi chỉ sau hơn 3 tháng thành lập, trước thềm chung kết.

Sau thành công tại Đạp Gió vào năm 2023, Chi Pu liên tục mở rộng hoạt động tại Trung Quốc

Điều đáng nói là Chi Pu không để tên tuổi của mình chỉ gắn với hiệu ứng từ một mùa chương trình. Sau Đạp Gió 2023, nữ ca sĩ liên tục có thêm hoạt động tại Trung Quốc, từ tham gia show giải trí, dự sự kiện thương mại đến biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc và chương trình quy mô lớn. Đặc biệt, cô là một trong số ít nghệ sĩ Việt nhiều lần góp mặt trong các đại nhạc hội giao thừa của những đài truyền hình lớn tại Trung Quốc.

Chi Pu từng biểu diễn trong chương trình đón năm mới của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, có tiết mục kết hợp cùng Huỳnh Hiểu Minh, đồng thời xuất hiện tại đại nhạc hội countdown của Đài Đông Phương. Những lần hiện diện liên tiếp tại các sân khấu lớn cho thấy nữ ca sĩ vẫn duy trì được sự quan tâm của khán giả và giới giải trí Hoa ngữ.

Chi Pu cùng Huỳnh Hiểu Minh trên sân khấu chương trình giao thừa của đài truyền hình Trung Quốc

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Chi Pu cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ với các nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực. Huỳnh Hiểu Minh từng nhiều lần thể hiện sự quan tâm, ủng hộ cô, từ những tương tác tại Đạp Gió 2023 đến các dự án âm nhạc. Nữ ca sĩ cũng giữ liên hệ thân thiết với Ella, Jessica Jung và Amber Liu.

Chi Pu có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí Hoa Ngữ

Đáng chú ý, Amber còn góp giọng trong ca khúc Tin Được Không thuộc album đầu tay EXs gồm 9 ca khúc của Chi Pu. Màn kết hợp này cho thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn được duy trì sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Một yếu tố khác góp phần giúp Chi Pu duy trì hoạt động tại Trung Quốc là sự hỗ trợ từ RYCE Entertainment. Với ê-kíp có kinh nghiệm kết nối nghệ sĩ quốc tế và thị trường bản địa, nữ ca sĩ có thêm điều kiện tham gia các chương trình, sự kiện cũng như triển khai những dự án âm nhạc hướng đến khán giả Trung Quốc.

Chi Pu hiện có thể xem là nghệ sĩ Vbiz thành công nhất tại Trung Quốc.

Thực tế, Chi Pu không phải nghệ sĩ Việt Nam duy nhất từng có hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Nhiều ca sĩ, diễn viên Việt cũng từng tham gia các chương trình truyền hình, biểu diễn hoặc hợp tác với nghệ sĩ Hoa ngữ. Tuy nhiên, xét về mức độ hiện diện liên tục, số lượng hoạt động nối tiếp và những dấu ấn đạt được tại thị trường này, Chi Pu hiện là một trong những trường hợp thành công nổi bật nhất, thậm chí có thể xem là nghệ sĩ Vbiz thành công nhất tại Trung Quốc.

Từ hiệu ứng Đạp Gió 2023, những sân khấu giao thừa quy mô lớn, các mối quan hệ với dàn sao Hoa ngữ đến hai lần được Weibo vinh danh trong năm 2026, nữ ca sĩ cho thấy hành trình của mình không chỉ dừng lại ở một lần gây chú ý mà đã phát triển thành sự hiện diện bền bỉ tại showbiz tỷ dân.

Dù liên tục có những dấu ấn tại thị trường Trung Quốc, Chi Pu vẫn đứng trước bài toán duy trì sức hút trong âm nhạc

Dù liên tục có những dấu ấn tại thị trường Trung Quốc, Chi Pu vẫn đứng trước bài toán duy trì sức hút trong âm nhạc. Hai giải thưởng Weibo trong năm 2026 là sự ghi nhận đáng chú ý cho độ nhận diện và hoạt động của nữ ca sĩ tại thị trường tỷ dân, nhưng không đồng nghĩa sức hút âm nhạc cũng được bảo chứng. Album đầu tay EXs gồm 9 ca khúc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Chi Pu sau nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, hiệu ứng từ dự án chưa thực sự tạo được cú bật tương xứng với mức độ đầu tư và kỳ vọng. Điều này đặt ra câu hỏi về bước đi tiếp theo của nữ ca sĩ: làm thế nào để chuyển đổi sự quan tâm từ khán giả thành sức hút bền vững dành cho các sản phẩm âm nhạc, thay vì chủ yếu được nhắc đến qua sự kiện, chương trình hay những lần xuất hiện cùng nghệ sĩ nổi tiếng.

Chi Pu từng có kế hoạch tổ chứ chức concert vào cuối năm 2026

Cùng với đó, theo kế hoạch của C-Global Entertainment, mini concert vào dịp cuối năm, cùng định hướng kết nối và mời nghệ sĩ quốc tế tham gia, được kỳ vọng sẽ trở thành bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc của Chi Pu. Đây là cơ hội để nữ ca sĩ đưa những sản phẩm mới lên sân khấu, đồng thời kiểm chứng mức độ quan tâm của khán giả sau thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, giữa những lời mời tham gia phim ảnh, show truyền hình thực tế và các sự kiện quốc tế, việc duy trì tần suất phát hành nhạc, đầu tư cho sản phẩm và xây dựng một dấu ấn âm nhạc xuyên suốt vẫn là bài toán không dễ.

Hai giải thưởng Weibo có thể củng cố độ nhận diện của Chi Pu tại Trung Quốc, nhưng để giữ được sức hút với tư cách ca sĩ, điều quan trọng vẫn là những sản phẩm âm nhạc tiếp theo và khả năng biến chúng thành những sân khấu được khán giả chờ đợi.

Ảnh: FBNV