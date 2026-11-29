Chuyến đi "mưu sinh" tại Mỹ của nam nghệ sĩ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.

Sáng nay, trên trang Facebook cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh tại Las Vegas (Mỹ) cùng dòng trạng thái đầy hào hứng: "Giờ fan Top 100 nó làm mạnh quá rồi làm sao bây giờ! Chịu không nổi Las Vegas ơi!".

MC Trấn Thành chụp hình cùng người hâm mộ tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Trong những hình ảnh được đăng tải, tên và hình ảnh của nam MC xuất hiện trên màn hình quảng cáo cỡ lớn bên ngoài tổ hợp Planet Hollywood, nằm trên đại lộ Las Vegas Strip nổi tiếng của Mỹ. Nam nghệ sĩ cũng có dịp gặp gỡ, chụp ảnh cùng đông đảo người hâm mộ tại đây.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước đó, Trấn Thành còn khiến khán giả thích thú khi thông báo phải sang Mỹ "mưu sinh".

Cụ thể, tối 26/11, dàn thành viên Running Man Vietnam 2026 có dịp hội ngộ tại buổi ra mắt phiên bản điện ảnh mang tên "Về nhà" ở TP.HCM. Tuy nhiên, Trấn Thành không thể góp mặt tại sự kiện này do có lịch trình làm việc tại Mỹ.

"Cả nhà Run thông cảm cho Hai nha! Hai phải đi mưu sinh bên Mỹ làm MC concert Say Hi. Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi", nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ.

Thực tế, chuyến "mưu sinh" được Trấn Thành nhắc đến là chuyến lưu diễn cùng 21 nghệ sĩ thuộc Vũ trụ Say Hi tại Mỹ.

Trấn Thành sẽ đảm nhận vai trò MC tại Concert Vũ trụ “say hi” diễn ra tại Las Vegas (Mỹ)

Theo lịch trình công bố, concert Vũ trụ Say Hi diễn ra vào ngày 28/11 (giờ địa phương) tại nhà hát PH Live thuộc tổ hợp Planet Hollywood, Las Vegas. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt bước ra từ Anh trai Say Hi 2024, Anh trai Say Hi 2025, Em xinh Say Hi và Tinh hà Say Hi.

Trong số các nghệ sĩ góp mặt có HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Captain Boy, Ali Hoàng Dương, Bùi Trường Linh, Song Luân, Wren Evans, Pháp Kiều... Trấn Thành đảm nhận vai trò MC của đêm diễn.

Đây cũng là dịp đặc biệt đối với nam MC. Năm 2025, dù gắn bó với Anh trai Say Hi từ những ngày đầu, Trấn Thành từng lỡ hẹn với hai đêm concert của chương trình tại Las Vegas. Sau hơn một năm, anh mới có dịp đồng hành cùng các nghệ sĩ của Vũ trụ Say Hi trên sân khấu tại thành phố này.

Concert được tổ chức đúng dịp cuối tuần của kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, tạo cơ hội để cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây gặp gỡ các nghệ sĩ trong nước.

Sinh năm 1987, Trấn Thành hiện là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam, hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Bên cạnh những dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh, những năm gần đây, nam nghệ sĩ còn thường xuyên xuất hiện với vai trò người dẫn dắt các chương trình giải trí, âm nhạc được đông đảo khán giả trẻ yêu thích như Rap Việt, Anh trai Say Hi và Em xinh Say Hi.