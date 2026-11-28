Từ ẩn số làng rap đến cái tên được săn đón sau show thực tế, nam nghệ sĩ trẻ bứt phá ấn tượng.

Giải thưởng WeYoung Awards 2026 đã chính thức mở website và tiếp nhận đề cử từ cộng đồng kể từ ngày 27/11. Chỉ sau một ngày ra mắt, tính đến 18h ngày 28/11, cổng đề cử cộng đồng của WY nhận về hơn 16 nghìn lượt đề cử và vẫn gia tăng chóng mặt. Trong số các nghệ sĩ trẻ, Mason Nguyễn hiện đang là cái tên nổi bật được khán giả đề cử ở nhiều hạng mục tại WeYoung năm nay.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến chuyển mình của Mason Nguyễn khi anh liên tục trở thành tâm điểm của thị trường âm nhạc đại chúng. Từ một cái tên ghi dấu ấn trong giới rap underground, nam nghệ sĩ sinh năm 2000 đã có một năm bứt phá mạnh mẽ với lịch trình biểu diễn dày đặc, loạt sản phẩm âm nhạc đa dạng cùng một cộng đồng người hâm mộ phát triển bùng nổ.

Trong số các nghệ sĩ trẻ, Mason Nguyễn hiện đang là cái tên nổi bật được khán giả đề cử ở nhiều hạng mục tại WeYoung năm nay

Năm 2026 đánh dấu bước tiến chuyển mình của Mason Nguyễn khi anh liên tục trở thành tâm điểm của thị trường âm nhạc đại chúng

Mason Nguyễn tên thật là Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Trước khi đạt được vị thế hiện tại, anh từng có nhiều năm theo đuổi đam mê và hoạt động underground dưới nghệ danh RZ Mas. Nam rapper là một thành viên thuộc tổ đội RhymeZone, từng gây ấn tượng qua các sản phẩm như Thủ Đô Cypher, phát hành năm 2020. Bản hợp tác Siren cùng tlinh với câu rap “được rồi đi thôi" cũng tạo nên một cơn sốt lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2020, anh xuất hiện tại cuộc thi King of Rap và bắt đầu nhận được sự chú ý của khán giả đại chúng. Sau nhiều lần thử sức chưa thành công tại các vòng tuyển chọn của Rap Việt qua các mùa, Mason Nguyễn đã ghi dấu ấn đậm nét ở mùa 4 khi chinh phục ban huấn luyện bằng bản rap Đừng Ghen và xuất sắc giành Nón Vàng.

Trước khi đạt được vị thế hiện tại, Mason Nguyễn từng có nhiều năm theo đuổi đam mê và hoạt động underground dưới nghệ danh RZ Mas

Mason Nguyễn đã ghi dấu ấn đậm nét ở mùa 4 khi chinh phục ban huấn luyện bằng bản rap Đừng Ghen và xuất sắc giành Nón Vàng

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đưa tên tuổi Mason Nguyễn vượt khỏi không gian của dòng nhạc rap để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng chính là khi anh tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi. Sự bùng nổ truyền thông từ cuộc thi đã giúp nam nghệ sĩ mở rộng tệp khán giả với tốc độ nhanh chóng, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường nghệ thuật phía sau.

Bước ngoặt thực sự đưa tên tuổi Mason Nguyễn vượt khỏi không gian của dòng nhạc rap để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng chính là khi anh tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi

Bước ra khỏi chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2, năm 2026 trở thành khoảng thời gian hoạt động sôi nổi và bận rộn nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ gốc Hà Nội. Sự thăng hạng về vị thế thể hiện rõ qua lịch diễn dày đặc kéo dài từ các sân khấu lớn trong nước cho đến những chuyến lưu diễn quốc tế. Tốc độ bán vé tại các buổi fan meeting ở cả Hà Nội và TP.HCM đều rơi vào tình trạng cháy vé trong thời gian ngắn, chứng minh sức hút không nhỏ của một tân binh đại chúng.

Bước ra khỏi chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2, năm 2026 trở thành khoảng thời gian hoạt động sôi nổi và bận rộn nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ gốc Hà Nội

Tốc độ bán vé tại các buổi fan meeting ở cả Hà Nội và TP.HCM đều rơi vào tình trạng cháy vé trong thời gian ngắn, chứng minh sức hút không nhỏ của một tân binh đại chúng

Không dừng lại ở việc duy trì nhiệt độ từ chương trình truyền hình, Mason Nguyễn liên tục đầu tư cho công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc cá nhân để khẳng định màu sắc riêng biệt. Anh ra mắt sản phẩm Vi Vu kết hợp cùng CONGB do producer WOKEUP đảm nhận sản xuất, mang tới chất nhạc nhẹ nhàng và tươi mới hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh rapper gai góc trước đó. Bên cạnh đó, các ca khúc như Cá Mập Con, Bí Mật Nhỏ và OKELA tiếp tục thể hiện tinh thần phóng khoáng, dễ tiếp cận, nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Đáng chú ý, ca khúc OKELA đã được trình diễn lần đầu tiên ngay tại sân khấu fan meeting ở TP.HCM trước sự chứng kiến của gần 1.500 khán giả.

Sản phẩm Vi Vu kết hợp cùng CONGB, mang tới chất nhạc nhẹ nhàng và tươi mới hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh rapper gai góc trước

Với đà phát triển hiện tại, Mason Nguyễn hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới

Nhìn lại hành trình phát triển, sự chuyển mình từ một rapper underground đến một gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng tích cực là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Mason Nguyễn. Sự ghi nhận này không chỉ dừng lại ở quy mô của các sản phẩm âm nhạc hay chỉ số truyền thông, mà còn đến từ giá trị truyền cảm hứng và sự gắn kết mạnh mẽ với cộng đồng khán giả trẻ. Với đà phát triển hiện tại, Mason Nguyễn hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV