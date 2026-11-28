Nhóm nhạc nữ từng là hiện tượng càn quét thị trường nay đối mặt với tương lai mịt mờ vì tranh chấp.

Gần đây, chủ đề thảo luận về sự trở lại của NewJeans trong năm tới đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Hàn Quốc. Tranh chấp pháp lý chưa từng có tiền lệ và kéo dài dai dẳng khiến nhóm cần nhiều thời gian để tái cấu trúc toàn bộ từ âm nhạc, concept cho đến đội ngũ sản xuất, đồng thời khôi phục lại niềm tin đã rạn nứt với công ty quản lý.

Chủ đề thảo luận về sự trở lại của NewJeans trong năm tới đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Hàn Quốc

Dù đã một năm trôi qua kể từ thời điểm các thành viên bày tỏ ý định trở lại, phía ADOR vẫn giữ nguyên lập trường chưa có thông tin bổ sung để chia sẻ, biến hướng đi sắp tới của nhóm trở thành một ẩn số lớn. Phản ứng từ cộng đồng mạng Hàn Quốc trước tình trạng bế tắc này chia rẽ thành những luồng quan điểm trái chiều. Một bộ phận khán giả tỏ ra tiếc nuối cho một nhóm nhạc từng được coi là tầm cỡ lịch sử nhưng lại bị bay sạch thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất chỉ vì những tính toán sai lầm. Nhiều ý kiến xót xa khi thấy tuổi trẻ và thanh xuân đẹp nhất của các nữ idol bị phí hoài trong kiện tụng, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ khoảng thời gian NewJeans làm chao đảo làng giải trí.

Hướng đi sắp tới của NewJeans trở thành một ẩn số lớn

Nhiều ý kiến xót xa khi thấy tuổi trẻ và thanh xuân đẹp nhất của các nữ idol bị phí hoài trong kiện tụng, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ khoảng thời gian NewJeans làm chao đảo làng giải trí

Ở chiều ngược lại, công chúng lại nhìn nhận sự việc bằng thái độ thực tế hơn dưới góc độ pháp lý. Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng những tranh chấp liên quan đến nghi vấn hợp đồng kép, tính hợp pháp của hành vi của nghệ sĩ và sự rạn nứt trong nội bộ là nguyên nhân khiến công ty quản lý không thể mạo hiểm cho nhóm comeback. Vụ kiện bồi thường thiệt hại sơ thẩm đối với Danielle dự kiến tuyên án vào tháng 2 năm sau được xem là mốc quan trọng khiến mọi quyết định chiến lược hiện tại đều phải tạm dừng. Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt nghi vấn về tính thống nhất trong nội bộ nhóm khi Haerin và Hyein đã bắt đầu các hoạt động cá nhân lẻ tẻ, trong khi các thành viên quay lại muộn hơn lại vướng phải những tin đồn về việc gặp gỡ riêng tư, tạo ra cảm giác chưa thực sự sẵn sàng cho một sự kết hợp nhóm hoàn chỉnh.

Nhìn lại quá trình đi lên của NewJeans, công chúng không thể phủ nhận sự bùng nổ mang tính hiện tượng mà 5 cô gái từng tạo ra cho ngành công nghiệp Kpop. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo độc đáo mang phong cách Y2K tươi mới của cựu CEO Min Hee Jin cùng nguồn vốn dồi dào và chiến lược lăng xê siêu sao từ tập đoàn HYBE đã tạo nên một bệ phóng vững chắc. Ngay từ khi chào sân vào năm 2022, nhóm đã càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc với chuỗi bản hit liên hoàn như Attention và Hype Boy, biến tên tuổi của mình thành thương hiệu quốc dân mà chỉ cần nghe qua một bài hát là cả nước đã biết mặt.

Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo độc đáo mang phong cách Y2K tươi mới của cựu CEO Min Hee Jin cùng nguồn vốn dồi dào và chiến lược lăng xê siêu sao từ tập đoàn HYBE đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho NewJeans

Ngay từ khi chào sân vào năm 2022, nhóm đã càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc, biến tên tuổi của mình thành thương hiệu quốc dân mà chỉ cần nghe qua một bài hát là cả nước đã biết mặt

Bước sang năm 2023, NewJeans thống trị thị trường nội địa với cơn bão âm nhạc liên hoàn từ Ditto, OMG đến EP Get Up, đồng thời ghi danh trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 chỉ sau 4 tháng ra mắt. Vào tháng 3 năm 2023, tức khoảng 219 ngày sau khi khởi đầu, nhóm chính thức vượt mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến tích lũy trên Spotify, được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là nghệ sĩ Kpop đạt cột mốc này nhanh nhất. Tính đến nay, kho nhạc của nhóm đã vượt mốc 8 tỷ lượt trên Spotify sau 4 năm,bất chấp việc nhóm gần như không phát hành sản phẩm mới nào trong suốt 2 năm qua.

Cục diện bắt đầu đảo chiều từ mâu thuẫn pháp lý bùng nổ vào năm 2024, khi tập đoàn HYBE cáo buộc cựu CEO Min Hee Jin lạm quyền và tiến hành bãi nhiệm chức vụ CEO ADOR của bà. Đỉnh điểm căng thẳng xuất hiện vào tháng 11/2024, khi 5 thành viên bất ngờ tự ý tổ chức họp báo tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ADOR để hoạt động độc lập, chính thức chuyển trọng tâm cuộc tranh chấp từ cựu quản lý sang trực tiếp các nghệ sĩ. Phán quyết sau đó của tòa án khẳng định NewJeans vẫn thuộc quyền quản lý hợp pháp của ADOR, đồng thời ban hành lệnh cấm các thành viên tự ý tham gia các hoạt động giải trí hoặc ký kết hợp đồng riêng nếu không có sự thông qua của công ty. Lệnh cấm mang tính pháp lý này trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến toàn bộ lịch trình âm nhạc của các thành viên bị đóng băng suốt 2 năm qua.

Tranh chấp giữa ADOR, tập đoàn HYBE với MIn Hee Jin và các thành viên làm hoạt động của NewJeans gián đoạn

Trải qua một năm đóng băng toàn bộ lịch trình, dòng thời gian biến động đội hình và kiện tụng bắt đầu bước sang chương mới từ cuối năm 2025. Tháng 11/2025, Haerin và Hyein xác nhận quay trở lại ADOR. Đến tháng 12 cùng năm, Hanni quyết định tiếp tục gắn bó với công ty quản lý, trong khi ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng đối với Danielle và tiếp tục thương thảo với Minji. Đồng thời, ADOR tiến hành khởi kiện Danielle, người nhà của cô và cựu CEO Min Hee Jin nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đến tháng 6 năm 2026, mức yêu cầu bồi thường được điều chỉnh lên con số 33,1 tỷ won, tương đương khoảng 638,83 tỷ đồng.

Đoạn video 2026 Summer Of NewJeans được đăng tải vào tháng 7/2026 với sự xuất hiện của 4 thành viên

Với những diễn biến phức tạp hiện tại, khả năng NewJeans tái hợp với đội hình 5 người ban đầu gần như bằng không, trong khi tương lai hoạt động của các thành viên còn lại vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc

Đến giữa tháng 7/2026, kênh truyền thông chính thức của nhóm bất ngờ đăng tải video 2026 Summer Of NewJeans cùng bộ ảnh kỷ niệm 4 năm ra mắt với sự xuất hiện của 4 thành viên Hanni, Haerin, Hyein và Minji. Mặc dù đây là nội dung chung đầu tiên của nhóm sau thời gian dài vắng bóng, ADOR vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về kế hoạch tái xuất cho đội hình 4 người. Tính đến đầu tháng 11/2026, thời điểm trở lại sân khấu âm nhạc của nhóm vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Các vụ kiện giữa ADOR với Danielle và Min Hee Jin, cũng như cuộc tranh chấp pháp lý riêng giữa HYBE và Min Hee Jin, vẫn đang trong quá trình xét xử. Với những diễn biến phức tạp hiện tại, khả năng NewJeans tái hợp với đội hình 5 người ban đầu gần như bằng không, trong khi tương lai hoạt động của các thành viên còn lại vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc.

Ảnh: X







