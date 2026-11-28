Danh tính "chú mèo Hello Kitty" gây ám ảnh làng nhạc Việt

Loạt nội dung ghi lại chuyến sang Mỹ biểu diễn của nam ca sĩ HYO đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Hành trình tham dự sự kiện âm nhạc quy mô lớn tại Las Vegas của giọng ca trẻ thu hút sự chú ý không chỉ bởi tính chất quan trọng của đêm diễn mà còn vì tình huống tự lực cánh sinh bất đắc dĩ ngay từ khâu di chuyển.

Loạt nội dung ghi lại chuyến sang Mỹ biểu diễn của nam ca sĩ HYO đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi

Chuyến lưu diễn tại Las Vegas đánh dấu bước tiến quan trọng khi Concert Vũ Trụ "Say Hi" chính thức diễn ra vào ngày 28/11/2026 tại nhà hát PH Live at Planet Hollywood. Đây là sự kiện quy mô mang tính cột mốc nhằm đưa âm nhạc Vpop tiếp cận gần hơn với cộng đồng khán giả quốc tế, quy tụ khoảng 20 đến 21 nghệ sĩ nổi bật bước ra từ hệ sinh thái các chương trình Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và Tinh Hà "Say Hi". Đồng hành cùng HYO trong chuyến xuất ngoại lần này là nhiều gương mặt trẻ quen thuộc như buitruonglinh, Captain Boy, CONGB. Tuy nhiên, do quy trình xét duyệt visa Mỹ cực kỳ khắt khe sát ngày khởi hành, toàn bộ đội ngũ hỗ trợ gồm quản lý, trợ lý, stylist và quay phim của anh đều bị từ chối hoặc không kịp hoàn tất thủ tục pháp lý.

Concert Vũ Trụ "Say Hi" chính thức diễn ra vào ngày 28/11/2026 tại nhà hát PH Live at Planet Hollywood

Do quy trình xét duyệt visa cực kỳ khắt khe sát ngày khởi hành, toàn bộ đội ngũ hỗ trợ gồm quản lý, trợ lý, stylist và quay phim của HYO đều bị từ chối hoặc không kịp hoàn tất thủ tục pháp lý

Sự tò mò của công chúng dành cho chuyến đi "không ê-kíp" của HYO càng tăng cao khi nam ca sĩ chia sẻ bức ảnh check-in bên cạnh mô hình Hello Kitty tại Mỹ. Tấm hình lập tức gợi nhớ lại màn hóa trang độc lạ từng gây xôn xao của anh cách đây không lâu. Giữa tháng 11 năm 2026, trong buổi tổng duyệt cho Concert Tinh Hà "Say Hi" diễn ra tại Hà Nội, HYO từng khiến toàn bộ khán giả và đồng nghiệp "sang chấn tâm lý" với tạo hình mang tên "HYOLO KITTY".

HYO chia sẻ bức ảnh check-in bên cạnh mô hình Hello Kitty tại Mỹ, gợi nhớ lại màn hóa trang độc lạ từng gây xôn xao của anh cách đây không lâu

Trong buổi tổng duyệt cho Concert Tinh Hà "Say Hi" diễn ra tại Hà Nội, HYO từng khiến toàn bộ khán giả và đồng nghiệp "sang chấn tâm lý" với tạo hình mang tên "HYOLO KITTY"

Ở màn tổng duyệt đó, HYO lại chọn bộ trang phục Hello Kitty đáng yêu nhưng lại thể hiện theo cách đầy ám ảnh. Nam ca sĩ diện áo cổ lọ trắng phối cùng quần yếm jeans màu xanh, đội mũ trùm đầu tai mèo có gắn nơ đỏ và tay ôm chặt con thú bông Hello Kitty. Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là lớp trang phục tự vẽ mặt trắng bệch, kết hợp với các đường râu mèo màu đen nguệch ngoạc và chiếc mũi tô màu vàng nổi bật. Màn biến hình đậm chất lầy lội này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, trở thành khoảnh khắc được chia sẻ liên tục trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

HYO lại chọn bộ trang phục Hello Kitty đáng yêu nhưng lại thể hiện theo cách đầy ám ảnh

Màn biến hình đậm chất lầy lội này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, trở thành khoảnh khắc được chia sẻ liên tục trên nhiều nền tảng mạng xã hội

Chính vì ký ức về màn hóa trang "HYOLO KITTY" vẫn còn rất đậm nét, việc HYO đơn độc sang Mỹ lần này khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về những gì anh sẽ thể hiện trên sân khấu. Nhiều bình luận hóm hỉnh đặt câu hỏi về việc không có stylist hay chuyên gia trang điểm đi cùng, liệu HYO có tiếp tục tự tay thực hiện những phong cách hóa trang ngẫu hứng như trước hay không. Chuỗi nội dung đang viral về sự cố rớt visa của ê-kíp cũng như bức ảnh check-in Hello Kitty đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi, biến mọi động thái của anh tại Las Vegas thành đề tài được theo dõi sát sao.

Việc HYO đơn độc sang Mỹ lần này khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về những gì anh sẽ thể hiện trên sân khấu

HYO, tên thật của anh là Phùng Trọng Hiếu, sinh năm 2003 tại Hà Nội, hiện đang hoạt động dưới sự quản lý của công ty DreamS Entertainment. Trước khi sang Mỹ, HYO vừa chính thức ra mắt với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhạc nam HIGHW4Y vào tháng 11/2026. Nam ca sĩ sinh năm 2003 được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ toàn năng khi được đào tạo bài bản về nhiều kỹ năng như hát, rap, nhảy, sáng tác và tư duy trình diễn sân khấu.

HYO, tên thật của anh là Phùng Trọng Hiếu, sinh năm 2003 tại Hà Nội, hiện đang hoạt động dưới sự quản lý của công ty DreamS Entertainment Nam ca sĩ sinh năm 2003 được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ toàn năng khi được đào tạo bài bản về nhiều kỹ năng như hát, rap, nhảy, sáng tác và tư duy trình diễn sân khấu

HYO bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ tháng 6/2026 qua sản phẩm kết hợp cùng nữ ca sĩ Bảo Anh trong MV Níu kéo mãi không phải cách. Tên tuổi của anh tiếp tục phủ sóng rộng rãi hơn khi tham gia chương trình Tinh Hà "Say Hi". Trong suốt quá trình tranh tài, HYO ghi dấu ấn qua nhiều tiết mục đa dạng phong cách như màn trình diễn On The Track mộc mạc cùng cây đàn guitar, ca khúc Giải Cứu Thế Giới kết hợp cùng JSOL, Sơn.K, IVAN, hay tiết mục MRT hợp tác cùng XUÂN ĐỊNH KY, buitruonglinh và CAPTAIN BOY.

HYO bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng qua sản phẩm kết hợp cùng nữ ca sĩ Bảo Anh trong MV Níu kéo mãi không phải cách

Tên tuổi của anh tiếp tục phủ sóng rộng rãi hơn khi tham gia chương trình Tinh Hà "Say Hi"

Sau hiệu ứng từ chương trình, HYO cũng dần định hình màu sắc cá nhân rõ nét thông qua mini fan meeting đầu tiên mang tên HYOLOGRAM. Sự kết hợp giữa năng lượng trẻ trung, tài năng âm nhạc và tính cách hài hước đã giúp anh xây dựng được một lượng người hâm mộ tương đối ổn định. Chuyến lưu diễn tại Las Vegas lần này, dù gặp phải sự cố về mặt nhân sự hỗ trợ, vẫn được kỳ vọng sẽ là cơ hội để nam nghệ sĩ trẻ khẳng định bản lĩnh làm chủ sân khấu trước khán giả quốc tế.

Sau hiệu ứng từ chương trình, HYO cũng dần định hình màu sắc cá nhân rõ nét thông qua mini fan meeting đầu tiên mang tên HYOLOGRAM

Chuyến lưu diễn lần này, dù gặp phải sự cố về mặt nhân sự hỗ trợ, vẫn được kỳ vọng sẽ là cơ hội để nam nghệ sĩ trẻ khẳng định bản lĩnh làm chủ sân khấu trước khán giả quốc tế

Ảnh: FBNV, Chụp màn hình