Hậu Hoàng luôn được sự động viên từ những người chị thân thiết.

Thông tin Hậu Hoàng mắc bệnh ung thư máu được nữ YouTuber chia sẻ trên trang cá nhân vào tối 26/11 khiến đông đảo khán giả và đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, kéo theo hàng loạt lời động viên, hỏi thăm và những lời chúc sức khỏe được gửi đến cô. Bên cạnh khán giả, nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết cũng bày tỏ tình cảm, mong Hậu Hoàng có thêm tinh thần để đối diện với hành trình điều trị phía trước.

Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân vào tối 27/11 thông qua bài viết mang tiêu đề Nhật Ký Những Ngày Trong Viện

Mới đây, Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân vào tối 27/11 thông qua bài viết mang tiêu đề Nhật Ký Những Ngày Trong Viện. Nữ YouTuber chia sẻ thêm những hình ảnh trong quá trình điều trị, đồng thời kể lại câu chuyện được hai người chị thân thiết là Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đến bệnh viện thăm nom trong thời điểm cô rơi vào khủng hoảng vì bệnh tật.

Theo lời Hậu Hoàng, một người đã vội bay từ TP.HCM ra, người còn lại từ Quảng Trị chạy đến để ở bên cô. Nữ YouTuber cho biết thời điểm đó bản thân rơi vào trạng thái suy sụp, khóc nhiều từ sáng đến tối. Sự xuất hiện của hai người chị cùng những lời khuyên thẳng thắn, có phần hài hước đã giúp cô nhìn nhận tình trạng của mình theo một cách khác. Thay vì chìm trong những suy nghĩ bi quan, cả hai nhắc Hậu Hoàng rằng điều quan trọng nhất lúc này là tập trung điều trị, kiên trì uống thuốc và nghĩ đến việc bản thân đang dần khá lên từng ngày.

Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đã tức tốc đến thăm Hậu Hoàng khi hay tin

Đặc biệt, Hậu Hoàng chia sẻ lại lời dặn dò của hai người chị trước khi ra về: "Em cứ nghĩ nhiều tới những điều tiêu cực chị nói nha để biết là chỉ có 1 phương án duy nhất là vào thuốc, dù đau đớn nhưng ít nhất là mình biết mình còn đang khá lên từng ngày". Nữ YouTuber hài hước gọi đây là cách truyền năng lượng tiêu cực trong tích cực. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến vì đã luôn yêu thương, ở bên mình trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, Hậu Hoàng còn bày tỏ sự biết ơn đến những đồng nghiệp, bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm, động viên và chia sẻ các bài viết truyền động lực cho cô. Nữ YouTuber cho biết hiện đã được chuyển vào phòng vô khuẩn, phải hạn chế tiếp xúc nên không thể đón mọi người đến bệnh viện thăm. Dù vậy, cô vẫn trân trọng tình cảm và sự quan tâm mà mọi người dành cho mình.

Hậu Hoàng, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đã có mối quan hệ thân thiết lâu năm

Hậu Hoàng, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến vốn có mối quan hệ thân thiết từ chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2020. Cùng trải nghiệm môi trường quân ngũ, cả ba dần trở nên gần gũi, duy trì tình bạn sau khi chương trình kết thúc. Không chỉ thường xuyên tương tác, đồng hành trong các hoạt động giải trí, ba nghệ sĩ còn cùng thành lập nhóm XYNTRA, có thêm nhiều kỷ niệm và những lần kết hợp cùng nhau.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến càng trở nên gắn bó khi cả hai tiếp tục đồng hành tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Trong chương trình, hai nghệ sĩ cùng tham gia nhiều tiết mục, trải qua quá trình tập luyện và biểu diễn chung trên sân khấu. Những trải nghiệm này giúp tình chị em giữa cả hai thêm khăng khít. Sau chương trình, Dương Hoàng Yến vẫn duy trì sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ Hậu Hoàng trong cuộc sống lẫn công việc.

Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng còn cùng nhau tham gia nhiều chương trình trong đó có Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Dương Hoàng Yến cũng luôn dành sự quan tâm và ủng hộ cho Hậu Hoàng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ từng mời Hậu Hoàng tham gia các sản phẩm âm nhạc của mình. Tối 26/11, khi biết tin đàn em mắc bệnh, cô đăng tải hình ảnh Hậu Hoàng kèm dòng trạng thái: “Chị gái luôn bên cạnh em gái”.

Được biết, trước đó, Dương Hoàng Yến có lịch biểu diễn tại Quảng Trị. Ngay sau đêm diễn, nữ ca sĩ đã đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng. Đây cũng là một trong hai lần cô đến thăm nom, động viên người em thân thiết trong thời gian điều trị. Dương Hoàng Yến cũng đã hai lần đến bệnh viện thăm nom và động viên Hậu Hoàng. Sau 6 năm từ Sao Nhập Ngũ, Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết với nhau.

Trước đó, Dương Hoàng Yến có lịch biểu diễn tại Quảng Trị, ngay sau đêm diễn, nữ ca sĩ đã đến bệnh viện thăm Hậu Hoàng

Hiện tại, Hậu Hoàng đang nhận được rất nhiều lời chúc sức khỏe và sự động viên từ khán giả, đồng nghiệp cùng những người yêu mến. Đông đảo mọi người đều gửi lời chúc nữ YouTuber sớm bình phục, giữ vững tinh thần, mạnh mẽ vượt qua bệnh tật và nhanh chóng trở lại với cuộc sống, công việc thường ngày.

Ảnh: FBNV