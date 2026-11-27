Từng tự nhận là ca sĩ “người ta biết giọng nhưng không biết tên”, Anh Quân gây chú ý khi lộ diện trong mascot Cao Bồi Lang tại Ca sĩ mặt nạ 2026. Dừng chân trong tiếc nuối, nam ca sĩ cho biết anh đã hát hết mình và sẵn sàng trở lại với những dự án mới.

Trong số nghệ sĩ rời Ca sĩ mặt nạ 2026, Cao Bồi Lang gây tiếc nuối nhất. Việc Cao Bồi Lang tháo mặt nạ sau màn so tài với Báo Berry khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tập 7, với phần lộ diện của Anh Quân Idol và buitruonglinh đạt hơn nửa triệu lượt xem trên YouTube ngay trong đêm phát sóng.

Tiết mục Còn anh em bỏ cho ai - Sao cũng được của Cao Bồi Lang đạt hơn 700.000 lượt xem, nằm trong danh sách video thịnh hành trên YouTube. Mashup Hôn lễ của em - Ngày em đẹp nhất anh thể hiện cùng Báo Berry, Cậu Tư Lành và Koalaoke đạt một triệu lượt xem, đứng đầu danh sách thịnh hành.

Anh Quân để lại ấn tượng mạnh tại Ca sĩ mặt nạ với mascot Cao Bồi Lang.

Quên kế hoạch giấu giọng

Anh Quân Idol cho biết anh nhận lời tham gia The Masked Singer Vietnam 2026 vì muốn thử cảm giác đứng trên sân khấu, để khán giả lắng nghe giọng hát trước khi biết danh tính người thể hiện. Đây là lần thứ hai anh thử sức ở cuộc thi âm nhạc, sau Vietnam Idol.

“Lý do lớn nhất tôi tham gia chương trình là format hát nhưng không thấy mặt. Tôi muốn hát bằng tất cả những gì mộc mạc nhất, để xem khán giả có thực sự thương và nhận ra giọng hát của mình hay không, trước khi họ nhớ đến cái tên Anh Quân”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh may mắn có cơ hội làm việc với ban nhạc và ê-kíp phối khí của chương trình. Việc được hát live trên sân khấu lớn là trải nghiệm mà nhiều ca sĩ mong muốn.

Khoảnh khắc tháo mặt nạ Cao Bồi Lang Caby, nghe khán giả gọi tên khiến anh xúc động. Ca sĩ kể trước đây có những lần đi diễn, khán giả hát theo ca khúc nhưng không biết anh là ai.

Ca sĩ mặt nạ là cuộc thi âm nhạc thứ hai mà Anh Quân tham gia.

“Khi tháo mascot, nhìn thấy ánh đèn và nghe mọi người gọi rõ tên Anh Quân, thật sự tim tôi hẫng mất một nhịp. Trước đây, nhiều khi khán giả hát theo bài của mình rất to nhưng lại ngập ngừng khi nhắc tên ca sĩ. Còn giây phút đó, tôi cảm nhận được sự công nhận sau hơn 10 năm làm nghề”, anh nói.

Để giữ bí mật danh tính, Anh Quân và ê-kíp tính toán cách thay đổi giọng hát. Trong hai vòng đầu, anh chủ động hát trầm hơn, thay đổi cách nhả chữ. Ca sĩ nói việc kiềm chế thói quen không dễ dàng, bởi giọng nam cao có độ sáng và vang đặc trưng, chỉ cần hát theo cách quen thuộc ở những đoạn lên cao, anh có thể bị nhận ra.

Đến vòng ba, cảm xúc khiến kế hoạch giấu giọng không còn được đặt lên hàng đầu. Anh kể bị cuốn theo phần thể hiện của ban nhạc và sự cổ vũ từ khán giả.

“Tới câu ngân cuối là bao nhiêu tâm tư dồn hết vào cổ họng, bung ra hết luôn, quên sạch kế hoạch bảo mật ban đầu”, ca sĩ nói.

Trong các vòng thi, ban cố vấn đưa ra nhiều dự đoán về danh tính Cao Bồi Lang. Anh Quân cho biết có lúc anh phải nín cười khi được gọi tên những ca sĩ trẻ, thậm chí cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

“Tôi vừa thấy vinh dự vì được đặt cạnh đàn anh, vừa muốn cảm ơn ban cố vấn vì đã cho mình trẻ ra cả chục tuổi và nhập vai nhiều thế hệ”, anh nói vui.

'Khán giả nghĩ tôi không còn làm nghề'

Tại The Masked Singer Vietnam 2026, Anh Quân thể hiện mashup Còn anh em bỏ cho ai và Sao cũng được. Anh cho biết mình không đặt nặng việc phô diễn kỹ thuật mà muốn kể câu chuyện về sự bất lực nhưng vẫn bao dung của người đàn ông trong tình yêu.

“Tôi hát với tâm thế của người từng trải, thủ thỉ từ những nốt trầm rồi mới vỡ òa ở đoạn cao trào. Tôi muốn gửi lời tâm sự đến những khán giả 8X, 9X đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc”, anh chia sẻ.

Ca sĩ cũng nhớ đến tiết mục Hôn lễ của em và Ngày em đẹp nhất cùng Báo Berry, Cậu Tư Lành và Koalaoke. Anh kể các nghệ sĩ tập luyện, biểu diễn trong trang phục mascot và không biết danh tính của nhau. Dù vậy, khi cất giọng, mọi người vẫn tìm được sự ăn ý.

Việc đối đầu một chọi một và chứng kiến hai mascot bị loại trong một đêm tạo áp lực với Anh Quân. Nam ca sĩ nói anh tự nhủ phải tập trung cho từng câu hát và xem mỗi vòng thi như một đêm diễn cuối cùng.

Sau khi dừng chân, anh đọc được những bình luận tiếc nuối của khán giả. Với ca sĩ, điều quan trọng là bản thân đã hát hết sức trên sân khấu.

Anh Quân tận dụng đòn bẩy Cao Bồi Lang để trở lại âm nhạc.

“Lần hát đó cứ như lần cuối tôi hát trên sân khấu. Khi đã dốc hết mình vì điều gì, tự dưng chuyện đi tiếp hay bị loại không còn quan trọng nữa”, anh bày tỏ.

Trước đó trên sân khấu, Anh Quân từng nói nếu để khán giả nghĩ mình không còn làm nghề, đó mới là thất bại lớn nhất. Sau đêm lộ diện, anh cho biết phần nào bước qua nỗi sợ khi đọc được những bình luận nhận ra giọng hát, nhắc lại ca khúc cũ và chờ đợi sản phẩm mới của mình.

Nhìn lại hành trình từ Vietnam Idol 2012, hai năm làm việc ở Singapore đến hiện tại, ca sĩ cho rằng câu nói “nghề chọn người” đúng với giai đoạn anh bắt đầu đến với âm nhạc.

“Âm nhạc cho tôi cơ hội bắt đầu, nhưng chính sự lựa chọn bền bỉ của bản thân mới giúp Quân đi tiếp tới hôm nay. Khi đã đi qua nhiều năm tháng, mình phải tự giác cố gắng, trau dồi giọng hát, tư duy âm nhạc và giữ kỷ luật với chính mình”, anh nói.