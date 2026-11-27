CAPTAIN BOY tạo dáng trước ống kính sau khi đến Mỹ. Nam rapper từng biểu diễn tại Las Vegas cùng dàn Anh trai Say Hi năm 2025, nay trở lại trong cuộc hội ngộ đông đồng nghiệp hơn. Concert ngày 28/11 diễn ra vào cuối tuần Lễ Tạ ơn, hứa hẹn mang đến cho khán giả đêm concert nhạc Việt bùng nổ tại một trong những trung tâm giải trí lớn nhất nước Mỹ.