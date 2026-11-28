Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về trang phục hở hang, Lisa (BLACKPINK) vẫn kiên định với hình tượng quyến rũ, gợi cảm.

Trong ngày 28/11 theo giờ Việt Nam, Lisa tiếp tục mang chuỗi concert solo VIVA LA LISA đến với khán giả tại Las Vegas, Mỹ. Đêm diễn thuộc tuần thứ hai của residency được tổ chức tại The Colosseum, Caesars Palace. Sau những đêm mở màn nhận được nhiều sự chú ý, nữ thần tượng tiếp tục trở thành tâm điểm với loạt màn trình diễn nóng bỏng, mãn nhãn cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng.

Trong lần xuất hiện này, nữ ca sĩ tiếp tục mang đến những tiết mục giàu năng lượng, phô diễn khả năng vũ đạo, thần thái sân khấu và sức hút trình diễn qua những ca khúc như Rockstar, Money, New Woman hay Elastigirl.

Lisa biểu diễn tại concert solo VIVA LA LISA vừa diễn ra

Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, trang phục sân khấu của Lisa cũng là tâm điểm chú ý. Nữ thần tượng xuất hiện trong thiết kế bodysuit màu hồng ôm sát, kết hợp chất liệu xuyên thấu, những đường cắt xẻ táo bạo và chi tiết đính kết nổi bật. Đặc biệt, tạo hình với phần áo lông vũ vàng cam càng làm tăng vẻ nổi bật, giúp Lisa khoe trọn thần thái quyến rũ và phong cách trình diễn đầy tự tin.

Tuy nhiên, những lựa chọn trang phục này cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Nếu nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng, thần thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của Lisa, một bộ phận khác lại cho rằng các thiết kế ngày càng hở hang, cắt xẻ quá táo bạo và có phần phô trương.

Tâm điểm một lần nữa thuộc về trang phục hở bạo của Lisa

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu phong cách thời trang biểu diễn của nữ ca sĩ trở thành chủ đề tranh luận. Qua mỗi lần xuất hiện, Lisa lại thử nghiệm những tạo hình gợi cảm hơn, bất chấp việc vấp phải những ý kiến chỉ trích. Dẫu vậy, nữ thần tượng vẫn kiên định với hình ảnh quyến rũ, phóng khoáng và không ngừng biến hóa trong chuỗi concert solo của mình.

Không chỉ dừng lại ở VIVA LA LISA, phong cách trình diễn ngày càng táo bạo của Lisa thực tế đã trở thành dấu ấn xuyên suốt hành trình hoạt động solo của nữ ca sĩ. Kể từ khi thành lập công ty riêng LLOUD vào năm 2024 và phát triển sự nghiệp cá nhân.

Từ MV Rockstar, New Woman đến album Alter Ego, nữ thần tượng liên tục xuất hiện với những tạo hình gợi cảm, trang phục cắt xẻ mạnh tay và vũ đạo mang màu sắc trưởng thành. Đặc biệt, sân khấu solo tại Coachella 2025 với những bộ trang phục bó sát, xuyên thấu cùng các động tác vũ đạo táo bạo tiếp tục khiến cô trở thành tâm điểm tranh luận.

Không chỉ dừng lại ở VIVA LA LISA, phong cách trình diễn ngày càng táo bạo của Lisa thực tế đã trở thành dấu ấn xuyên suốt hành trình hoạt động solo của nữ ca sĩ.

Thực tế, tranh cãi về hình tượng gợi cảm của Lisa đã xuất hiện từ trước khi cô chính thức tách hoạt động solo khỏi YG. Tháng 9/2023, nữ ca sĩ gây chú ý khi nhận lời biểu diễn 5 đêm tại Crazy Horse Paris. Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều, đặc biệt tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc tham gia chương trình không phù hợp với hình tượng thần tượng Kpop mà Lisa xây dựng suốt nhiều năm, thậm chí lo ngại ảnh hưởng đến người hâm mộ trẻ tuổi. Trong khi đó, nhiều người lại đứng về phía Lisa, cho rằng cô có quyền lựa chọn hình ảnh và định hướng nghệ thuật riêng của mình.

Dù luôn gây tranh luận với trang phục táo bạo, Lisa vẫn luôn tư tin duy trì phong cách này

Sau đêm diễn ngày 28/11, Lisa vẫn còn một đêm cuối cùng vào ngày 29/11 tại Las Vegas trước khi khép lại VIVA LA LISA. Với tổng cộng 6 đêm diễn, đây là một trong những dấu mốc nổi bật trong năm 2026 của nữ thần tượng. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Lisa còn góp mặt tại Coachella 2026 cùng DJ Anyma, tham gia các hoạt động âm nhạc liên quan đến FIFA World Cup 2026 và giành giải Best Pop tại MTV VMAs 2026 với ca khúc Dream. Một năm hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực tiếp tục cho thấy tham vọng phát triển sự nghiệp quốc tế của nữ nghệ sĩ.

Ảnh: X/IG