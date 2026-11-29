Danh tính nữ ca sĩ khiến Trấn Thành, Bích Phương cùng dàn cố vấn không khỏi bất ngờ.

Tối 28/11, tập 9 The Masked Singer Vietnam 2026 lên sóng, mang đến những màn tranh tài thuộc vòng đối đầu với sự góp mặt của 4 mascot CÔ SAO, DÊ DU KÝ, HEO MÁ HỒNG và LION VUI TƯƠI. Trong đó, HEO MÁ HỒNG gây chú ý bởi chất giọng dày dặn, kỹ thuật thanh nhạc lão luyện cùng màu sắc âm nhạc đậm chất truyền thống.

Mở màn chương trình, HEO MÁ HỒNG cùng 3 mascot còn lại góp giọng trong mashup MRT x Không Đau Nữa Rồi. Bước vào vòng đối đầu, mascot lựa chọn ca khúc Xúy Vân là một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và tác giả Hồ Quang Minh. Tiết mục mang màu sắc ma mị, khai thác chất liệu âm nhạc dân gian, tạo điều kiện để HEO MÁ HỒNG phô diễn giọng hát dày dặn và cách xử lý giàu kinh nghiệm. Vũ Cát Tường nhận xét giọng ca này mang đến cảm giác của một nghệ sĩ tiền bối với kỹ thuật lão luyện, đặc biệt là âm hưởng dân gian miền Bắc được thể hiện rõ nét.

Tiết mục Xúy Vân - Heo Má Hồng

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với CÔ SAO, HEO MÁ HỒNG không thể giành chiến thắng. Với tỷ lệ bình chọn 59,05%, CÔ SAO chính thức vượt qua đối thủ, khép lại hành trình tranh tài của HEO MÁ HỒNG tại chương trình. Sau khi tháo mặt nạ, mascot xác nhận danh tính là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2015.

Sau khi tháo mặt nạ, mascot xác nhận danh tính là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2015

Khi tháo bỏ lớp mascot, Nguyễn Thu Hằng khiến Trấn Thành và Bích Phương không khỏi bất ngờ. Trước đó, các cố vấn từng đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về danh tính HEO MÁ HỒNG nhưng không ai ngờ người đứng sau giọng hát dày dặn, lão luyện ấy lại là nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1995 tại Hà Nội. Sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp cùng chất giọng ngọt ngào, nội lực và khả năng trình diễn chuyên nghiệp, cô từng được truyền thông ưu ái gọi là “hot girl Sao Mai”. Năm 2015, Thu Hằng đăng quang Quán quân dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai khi mới 20 tuổi. Trong đêm chung kết, cô gây ấn tượng với ca khúc Vọng Quốc mang âm hưởng Tuồng cổ, kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với diễn xuất sân khấu để tạo dấu ấn riêng.

Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1995 tại Hà Nội là Quán quân dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2015

Sau dấu mốc tại Sao Mai 2015, Thu Hằng tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và phát hành nhiều sản phẩm mang màu sắc dân gian đương đại. Năm 2016, cô ra mắt dự án âm nhạc đầu tay Trong, gồm album, MV và minishow, được đầu tư trong hơn một năm và nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Bên cạnh đó, Thu Hằng còn ghi dấu với một số sản phẩm như Khói Lam Chiều Tây Bắc, Hoa Ban Về, cho thấy định hướng theo đuổi và làm mới những giá trị âm nhạc truyền thống.

Thu Hằng là thủ khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hiện đang là giảng viên Khoa Thanh Nhạc tại ngôi trường này

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Thu Hằng còn có nền tảng đào tạo thanh nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2015, cô tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp chuyên nghiệp và được đặc cách vào Khoa Thanh nhạc. Đến năm 2019, nữ ca sĩ tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, cô lựa chọn gắn bó với môi trường học thuật và hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau những dấu ấn ban đầu trong sự nghiệp, Thu Hằng có khoảng thời gian khá kín tiếng trong các hoạt động giải trí. Năm 2025, nữ ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian hai năm tập trung cho cuộc sống cá nhân, gia đình và công việc giảng dạy. Dù ít xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, cô vẫn duy trì công việc chuyên môn, đồng thời dành thời gian đồng hành cùng các thế hệ học viên tại Nhạc viện.

Màn xuất hiện tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 là cơ hội để Thu Hằng giới thiệu màu sắc âm nhạc của mình đến đông đảo công chúng

Màn xuất hiện tại The Masked Singer Vietnam 2026 dưới mascot HEO MÁ HỒNG không chỉ đánh dấu sự trở lại của Thu Hằng với một sân khấu giải trí quy mô lớn sau thời gian dài vắng bóng mà còn mở ra cơ hội để nữ ca sĩ giới thiệu màu sắc âm nhạc của mình đến đông đảo công chúng.

Ảnh: FBNV