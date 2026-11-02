Cả MXH phát mệt vì giọng hát của một Ca Sĩ Mặt Nạ: Phát âm gượng gạo, nghe không rõ một chữ

Màn trình diễn này đang trở thành tâm điểm tranh cãi.

Sau khi tập mới nhất của Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 lên sóng, bên cạnh những màn suy đoán danh tính các mascot, tiết mục của MIMIBU cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Màn trình diễn gây chú ý khi cách xử lý giọng hát của nhân vật này tạo ra những ý kiến trái chiều.

Tiết mục Hello Em Có Khỏe Không?

Mở màn tập 5, MIMIBU lựa chọn Hello Em Có Khỏe Không? ca khúc mang màu sắc Indie, có sự khác biệt rõ rệt so với lựa chọn ở vòng thi trước. Nếu lần đầu xuất hiện, mascot gây tò mò với một màu sắc âm nhạc khác, thì lần này MIMIBU chuyển hướng sang chất Indie trẻ trung, gần gũi hơn. Nếu phiên bản gốc là lời hỏi thăm của chàng trai dành cho cô gái, thì ở phần thể hiện của MIMIBU, câu hát lại giống như lời một cô gái đang tự hỏi han, vỗ về và an ủi chính tâm hồn mình.

Sự thay đổi trong cách chọn bài và màu sắc giọng hát của MIMIBU tiếp tục khiến ban cố vấn tò mò về danh tính phía sau lớp mascot. Ngay từ phần giao lưu, Pháp Kiều đã đưa ra dự đoán đây là rapper Pháo dựa trên chất giọng khi trò chuyện. Trấn Thành đánh giá MIMIBU có tư duy âm nhạc lạ, màu giọng riêng biệt và cách hát khá mạo hiểm, qua đó tạo nên dấu ấn cá nhân.

Sự thay đổi trong cách chọn bài và màu sắc giọng hát của MIMIBU tiếp tục khiến ban cố vấn tò mò về danh tính phía sau lớp mascot

Ali Hoàng Dương cũng nhận xét giọng hát của mascot có phần khác thường, thậm chí có thể đã được cố tình biến đổi để đánh lạc hướng ban cố vấn. Trong khi đó, Bích Phương cho rằng việc chủ động làm khác giọng hát là lựa chọn khá mạo hiểm, có thể tạo nên sự đột phá nhưng cũng dễ phản tác dụng. Dù vậy, nữ ca sĩ đánh giá MIMIBU đã xử lý tương đối tốt thử thách này.

Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, màn trình diễn của MIMIBU lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên dưới các bài đăng chia sẻ tiết mục, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng với cách xử lý giọng hát của mascot. Phần đông nhận xét chất giọng khá chua, cách phát âm và nhả chữ thiếu rõ ràng, khiến người nghe khó bắt được ca từ dù đã quen thuộc với bản gốc. Một số ý kiến còn cho rằng cách thể hiện này tạo cảm giác mệt tai, làm mất đi sự dễ nghe vốn có của ca khúc.

rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tiết mục

Đáng chú ý, mức độ phản ứng tiêu cực dành cho tiết mục cũng khiến nhiều người bất ngờ khi các video ghi lại màn trình diễn liên tục xuất hiện những bình luận chê bai. Kết quả bình chọn của MIMIBU càng làm dấy lên tranh luận khi mascot vẫn đạt thứ hạng cao dù phần thể hiện chưa nhận được sự đồng tình từ một bộ phận khán giả. Thậm chí, có người cho biết từng nghĩ nhân vật này sẽ phải dừng chân sau tiết mục bị đánh giá là kém thuyết phục.

Bên cạnh những ý kiến chê bai, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bênh vực MIMIBU. Những người này cho rằng cách hát khác lạ có thể là chủ ý nhằm biến đổi giọng, khiến người nghe khó nhận ra danh tính phía sau mascot. Một số ý kiến cũng nhận định Hello Em Có Khỏe Không? không phải ca khúc dễ thể hiện, đòi hỏi kỹ thuật xử lý và kiểm soát giọng hát nhất định. Dù vậy, luồng ý kiến không đồng tình với màn trình diễn vẫn có phần áp đảo, khi nhiều khán giả tiếp tục cho rằng cách nhả chữ và xử lý giai điệu của MIMIBU chưa thực sự thuyết phục.

Không chỉ màn trình diễn, danh tính phía sau lớp mascot MIMIBU cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi

Trong đó, LyHan là cái tên được nhiều khán giả gọi tên

Không chỉ màn trình diễn, danh tính phía sau lớp mascot MIMIBU cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Trong đó, LyHan là cái tên được nhiều khán giả gọi tên dựa trên những nét đặc trưng trong giọng hát, đặc biệt là cách nhả chữ và xử lý một số nốt. Không ít người cho rằng màu giọng của MIMIBU có sự tương đồng với nữ ca sĩ, từ đó đặt nghi vấn cô chính là nhân vật đứng sau mascot.

Đáng chú ý, một số người hâm mộ LyHan còn chủ động so sánh phần trình diễn Hello Em Có Khỏe Không? với những ca khúc nữ nghệ sĩ từng thể hiện để tìm ra điểm chung trong cách hát. Những đối chiếu này tiếp tục khiến giả thuyết LyHan là MIMIBU được bàn luận. Những tranh luận xoay quanh nghi vấn này càng khiến danh tính của MIMIBU nhận được nhiều sự chú ý sau khi tập 5 lên sóng.

Ảnh: Ca sĩ mặt nạ/ chụp màn hình/ FBNV