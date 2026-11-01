Sự hết thời của ca sĩ nổi tiếng cả nước: Hẹn hò mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị thoát fan, phải viết tâm thư xin lỗi

Nam ca sĩ này vừa viết một tâm thư xin lỗi rất dài với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trưa 1/11, T.O.P có động thái đáng chú ý sau nhiều ồn ào liên quan đến cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là việc fan site đồng hành suốt 20 năm tuyên bố ngừng hoạt động. Cụ thể, T.O.P đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến đội ngũ quản trị Choi Seung Hyun Dot Com cùng những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình.

Trưa 1/11, T.O.P đăng tải tâm thư xin lỗi fan trên trang cá nhân

Nam nghệ sĩ nhắc lại hành trình 20 năm gắn bó, trân trọng thời gian, công sức và tình cảm mà fan dành cho anh. Đáng chú ý, T.O.P thừa nhận bản thân đã mất khá nhiều thời gian mới có thể trực tiếp bày tỏ lòng mình vì luôn cảm thấy cần thận trọng với từng lời nói trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Anh cũng bày tỏ mong muốn những nỗ lực và tình cảm của người hâm mộ không bị che lấp bởi những hiểu lầm, suy đoán, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người đã bị tổn thương vì mình.

Toàn văn tâm thư xin lỗi của T.O.P:

"Xin chào, tôi là T.O.P - Choi Seung Hyun.

Tôi muốn gửi gắm những lời chân thành nhất đến đội ngũ quản trị Choi Seung Hyun Dot Com, những người đã đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian dài 20 năm qua.

Ngay cả trong những khoảnh khắc mà chính bản thân tôi cũng khó lòng tin tưởng vào mình, các bạn vẫn đặt niềm tin vào tôi. Với tấm lòng ấm áp và sự ủng hộ quý giá, các bạn đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể một lần nữa sáng tác và làm nhạc.

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian, công sức mà các bạn đã dành ra để kiên trì gìn giữ nơi ấy, cũng như tấm chân tình quý giá của tất cả người hâm mộ đã cùng chung tay, đồng lòng ủng hộ tôi.

Chính nhờ tình cảm lớn lao mà các bạn dành cho mình, tôi mới có thể đi được đến ngày hôm nay.

Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi luôn nghĩ rằng mình cần phải thận trọng với từng lời nói. Chính vì vậy, tôi đã mất một khoảng thời gian mới có thể bày tỏ lòng mình. Dù đã muộn, tôi vẫn muốn trực tiếp gửi đến các bạn những tình cảm chân thành nhất.

Đội ngũ quản trị Choi Seung Hyun Dot Com đã dành cho tôi tình yêu thương và sự tận tâm trong khoảng thời gian dài hơn bất kỳ ai, đồng thời trở thành chỗ dựa tinh thần to lớn của tôi.

Tôi hy vọng thời gian, công sức và tấm chân tình mà họ gửi gắm sẽ không bị che lấp bởi những hiểu lầm hay suy đoán, mà có thể được nhìn nhận với ý nghĩa trọn vẹn nhất.

Tôi cũng hy vọng quãng thời gian vô cùng quý giá mà chúng ta đã cùng nhau trải qua sẽ không bị lưu lại như những hiểu lầm, cũng không trở thành vết thương đối với bất kỳ ai.

Tôi hiểu rất rõ rằng sự quan tâm và tình yêu thương mà mọi người dành cho mình chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Vì vậy, tôi sẽ luôn khắc ghi lòng biết ơn sâu sắc trong tim và mang theo điều đó suốt cuộc đời.

Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến đội ngũ quản trị Choi Seung Hyun Dot Com và những người hâm mộ đã phải chịu những hiểu lầm, tổn thương vì tôi.

Tôi tha thiết hy vọng những tình cảm chân thành của mình có thể chạm đến mọi người."

Trước đó, ngày 9/10 chỉ ít ngày sau khi tin hẹn hò của T.O.P và Nana nổ ra, Choi Seung Hyun Dot Com (fansite đồng hành cùng T.O.P từ 2006) thông báo chấm dứt hoạt động sau gần 20 năm. Quyết định này gây chú ý bởi đây không đơn thuần là một cộng đồng người hâm mộ mới thành lập, mà là nơi đã theo sát nam rapper từ những ngày đầu hoạt động cùng BIGBANG, chứng kiến nhiều cột mốc trong sự nghiệp lẫn những giai đoạn khó khăn nhất của anh.

Trước đó, ngày 9/10 chỉ ít ngày sau khi tin hẹn hò của T.O.P và Nana nổ ra, Choi Seung Hyun Dot Com (fansite đồng hành cùng T.O.P từ 2006) thông báo chấm dứt hoạt động sau gần 20 năm

Trong thông báo đóng cửa, đội ngũ quản trị bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng thiếu giao tiếp, cập nhật thông tin và kết nối từ phía T.O.P lẫn công ty quản lý TOPSPOT PICTURES. Theo fan site, nhiều công việc liên quan đến quảng bá sản phẩm âm nhạc, dịch nội dung và hỗ trợ người hâm mộ quốc tế đã phải dựa vào sự chủ động, tự nguyện của fan. Đội ngũ cho rằng sự tận tâm mà họ dành cho nam nghệ sĩ dường như đang bị xem là điều hiển nhiên.

Fansite cũng thông báo hủy triển lãm dành cho người hâm mộ mang tên OFF GRID : NEW GROUND dự kiến tổ chức cuối tháng 10. Sau khi sự việc gây chú ý, TOPSPOT PICTURES đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những thiếu sót trong việc cập nhật thông tin và kết nối với người hâm mộ. Công ty cho biết sẽ nghiêm túc tiếp nhận ý kiến và cải thiện phương thức giao tiếp. Tuy nhiên, phải đến ngày 1/11, T.O.P mới trực tiếp lên tiếng về sự việc.

Ồn ào với fan site diễn ra trong giai đoạn T.O.P đang có các hoạt động nghệ thuật cá nhân sôi nổi

Ồn ào với fansite diễn ra trong giai đoạn T.O.P đang có các hoạt động nghệ thuật cá nhân sôi nổi. Tháng 4/2026, nam nghệ sĩ phát hành album phòng thu solo đầu tay ANOTHER DIMENSION, đánh dấu dự án âm nhạc lớn đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng.

Tuy nhiên, hành trình trở lại của cựu thành viên BIGBANG không hoàn toàn suôn sẻ. T.O.P từng dự kiến tổ chức fan meeting T.O.P PRE-STUDIO 2026 IN JAKARTA vào ngày 19/9. Song, chỉ trước sự kiện 9 ngày, phía nam rapper bất ngờ thông báo hủy chương trình với lý do tình hình địa phương gây khó khăn cho việc tổ chức. Thông tin này khiến một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn về tình trạng bán vé và sức hút của T.O.P khi hoạt động độc lập.

T.O.P và Nana xác nhận hẹn hò cách đây không lâu

Đến ngày 2/10, đời tư của T.O.P tiếp tục trở thành tâm điểm khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin anh hẹn hò với Nana. Nana được biết đên là diễn viên đồng thời là cựu thành viên After School. Nữ nghệ sĩ thường được nhớ đến vì đạt được danh hiệu Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler bình chọn. Không lâu sau đó, hai công ty quản lý lần lượt xác nhận mối quan hệ. Theo thông tin từ phía đại diện, cả hai quen biết qua quá trình hợp tác trong MV và phát triển tình cảm vào khoảng tháng 6/2026.

Việc thông tin tình cảm xuất hiện sát thời điểm fan site thông báo đóng cửa khiến một bộ phận người hâm mộ đặt nghi vấn về phản ứng của fan trước chuyện đời tư của nam nghệ sĩ. Dù vậy, những chia sẻ từ đội ngũ quản trị cho thấy sự rạn nứt đã tồn tại từ trước, liên quan đến cách T.O.P và công ty quản lý duy trì mối quan hệ với cộng đồng người hâm mộ.

Ra mắt năm 2006, BIGBANG nhanh chóng vươn lên thành một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop, sở hữu loạt bản hit như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Trong đội hình, T.O.P không chỉ đảm nhận vai trò rapper mà còn gây ấn tượng với chất giọng trầm đặc trưng, phong cách trình diễn cá tính và ngoại hình khác biệt.

Hoạt động solo của T.O.P đang có nhiều biến động sau khi rời BIGBANG

Sức hút của nam nghệ sĩ còn vượt ra ngoài âm nhạc khi anh tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, đồng thời xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có dấu ấn riêng. Từng đứng trên những sân khấu lớn và có cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, T.O.P bước vào sự nghiệp solo với kỳ vọng được đặt ở mức rất cao.

Tâm thư ngày 1/11 một lần nữa đưa T.O.P trở thành tâm điểm chú ý sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Từ một ngôi sao nổi bật của BIGBANG, nam rapper hiện phải đối mặt với nhiều thay đổi khi hoạt động độc lập, từ khoảng cách với cộng đồng người hâm mộ lâu năm đến những khó khăn trong việc duy trì sức hút sau thời kỳ đỉnh cao.

Ảnh: X/IG