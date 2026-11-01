Cái giá của ca sĩ Hà Anh Tuấn

Thông tin mới đây liên quan đến ca sĩ Hà Anh Tuấn đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho concert Circus of Friends, diễn ra ngày 17/12/2026 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, TP HCM. Vé được chia thành 6 hạng, mức cao nhất 5,2 triệu đồng.

Trong đó, HAT20 có giá 5,2 triệu đồng, Soulmate 4 triệu đồng, Buddy 3 triệu đồng, Companion 2,5 triệu đồng, Friend 1,8 triệu đồng và Fellow 1,2 triệu đồng.

Sơ đồ chỗ ngồi Circus of Friends

Ban tổ chức lưu ý một số vị trí có tầm nhìn hạn chế sân khấu (restricted view). Chỗ ngồi được hệ thống phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên vị trí gần nhất trong số ghế còn lại tại thời điểm giao dịch. Vì vậy, những vé thuộc cùng một đơn hàng trong một số trường hợp có thể không nằm cùng một hàng.

Theo sơ đồ, khu vực HAT20 nằm gần sân khấu nhất, tiếp đến là Soulmate, Buddy và các khu vực Companion, Friend, Fellow ở những vị trí xa hơn.

Theo đó, Circus of Friends được tổ chức nhân dịp Hà Anh Tuấn tròn 20 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp nam ca sĩ nhìn lại hành trình kể từ khi được chú ý tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006.

Khác với những concert có quy mô lớn trước đây, chương trình lần này được giới thiệu theo hình thức Friends Meeting, hướng đến không gian gặp gỡ gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Theo thông tin được công bố, khán phòng có quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Một điểm đáng chú ý là khán giả được tham gia bình chọn những ca khúc muốn nghe trong đêm diễn thông qua cộng đồng We Love Hà Anh Tuấn. Cách làm này tạo thêm sự tương tác giữa nam ca sĩ và những người đã đồng hành với anh trong nhiều năm.

Hà Anh Tuấn và hành trình 20 năm ca hát

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984 tại TP HCM. Trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Nam ca sĩ theo học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt, Đức.

Năm 2006, anh tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn và lọt vào top 3, đồng thời giành giải Ca sĩ triển vọng. Đây được xem là cột mốc mở đầu cho con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của anh.

Sau cuộc thi, anh ra mắt album đầu tay Café Sáng năm 2007, sau đó lần lượt phát hành các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015). Ba album sau này đều từng được đề cử giải Cống hiến.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn được biết đến với phong cách âm nhạc thiên về pop, R&B và những bản tình ca có giai điệu nhẹ nhàng. Một số ca khúc gắn với tên tuổi anh gồm Tháng tư là lời nói dối của em, Xuân thì, Tháng mấy em nhớ anh?, Cơn mưa tình yêu...

Cuối năm 2016, anh khởi động dự án âm nhạc See Sing Share với các video trình diễn được phát hành trên YouTube. Dự án tạo dấu ấn nhờ những bản phối acoustic, cách thể hiện gần gũi và việc lựa chọn nhiều ca khúc quen thuộc. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục thực hiện các đêm nhạc như Fragile, Sweet Memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, The Veston và Những vết thương lành.

Những năm gần đây, Hà Anh Tuấn mở rộng hoạt động biểu diễn ra thị trường quốc tế. Dự án Sketch A Rose năm 2024 được tổ chức tại Esplanade (Singapore), Nhà hát Opera Sydney (Australia) và Dolby Theatre (Mỹ). Các chương trình này góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả ở nhiều thị trường.

Bên cạnh âm nhạc, Hà Anh Tuần còn tích cực trong hành trình hoạt động thiện nguyện. Anh luôn lựa chọn đồng hành và ủng hộ những hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển y tế, giáo dục..., hướng đến các hoàn cảnh khó khăn và thế hệ tương lai.