Nam ca sĩ lần đầu tiết lộ điều đặc biệt từng dày công chuẩn bị nhưng không thể thực hiện.

Sau hành trình tại Tinh Hà Say Hi, KIMLONG chính thức trở lại với ca khúc Hết Yêu, phát hành ngày 26/11. Đây vốn là sáng tác nam ca sĩ chuẩn bị cho đêm chung kết chương trình nhưng chưa có dịp trình diễn. Việc lựa chọn phát hành ca khúc ở thời điểm này cũng khiến Hết Yêu mang một ý nghĩa riêng, khi KIMLONG gửi gắm vào đó lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua.

Hết Yêu - KIMLONG

Không đơn thuần là một ca khúc kể về chuyện chia tay, Hết Yêu đi vào những cảm xúc lưng chừng khi một mối quan hệ không còn như thuở ban đầu. Nhân vật trong bài hát chọn xóa đi mọi thứ để không phải nghĩ về người cũ, nhưng những lời xin lỗi và câu hát “Cảm ơn vì những điều đã từng” lại cho thấy chuyện tình cảm đã khép lại không có nghĩa những kỷ niệm cũng biến mất. KIMLONG đặc biệt tâm đắc với câu “Thật ra anh chẳng nhớ em nhiều…” bởi phía sau lời khẳng định có phần dửng dưng ấy vẫn là một khoảng trống, khiến người nghe tự hỏi liệu nhân vật đã thực sự hết yêu hay chỉ đang cố thuyết phục bản thân.

Hết Yêu là sáng tác nam ca sĩ chuẩn bị cho đêm chung kết chương trình nhưng chưa có dịp trình diễn.

Hết Yêu tiếp tục cho thấy khả năng sáng tác và cách KIMLONG khai thác những câu chuyện cảm xúc bằng âm nhạc. Từ giai điệu mang màu sắc R&B Alternative đến phần ca từ giàu tính tự sự, nam ca sĩ lựa chọn kể câu chuyện chia tay theo cách không quá bi lụy, mà tập trung vào những cảm xúc còn đọng lại sau khi một mối quan hệ kết thúc. Đây cũng là dịp để KIMLONG thể hiện rõ hơn tư duy âm nhạc cá nhân, đặc biệt ở cách kết hợp nhiều chất liệu và đưa những trải nghiệm tình cảm vào sáng tác của mình.

Ít ai biết, trước khi theo đuổi âm nhạc, KIMLONG từng là vận động viên Taekwondo cấp quốc gia

Ít ai biết, trước khi theo đuổi âm nhạc, KIMLONG từng là vận động viên Taekwondo cấp quốc gia. Anh có nhiều năm tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp nhưng liên tiếp gặp chấn thương ở mắt cá chân và đầu gối, có thời điểm gần một tháng không thể di chuyển bình thường. Trong quãng thời gian hồi phục, KIMLONG bắt đầu tự học đàn tại nhà. Từ niềm yêu thích ban đầu, anh dần tìm hiểu sâu hơn về sáng tác, hòa âm và sản xuất âm nhạc, rồi quyết định chuyển hướng sự nghiệp. Từ một vận động viên chuyên nghiệp rẽ hướng sang nghệ thuật, KIMLONG từng bước xây dựng con đường riêng bằng khả năng tự sáng tác và sản xuất.

Let Me Go là một ca khúc nổi tiếng của KIMLONG

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua Tinh Hà Say Hi, KIMLONG đã có nhiều năm hoạt động với vai trò songwriter và producer. Từ năm 2021, anh bắt đầu tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và từng góp mặt trong dự án 55 Radar, album Space Jam 4 với hai ca khúc Người Việt và Tình Cờ. Ngày 14/11/2024, KIMLONG phát hành let me go dưới dạng single thuộc dự án 55 Radar. Một năm sau, ca khúc tiếp tục xuất hiện trong EP đầu tay bittersweet, phát hành ngày 20/11/2025, và từng vươn lên vị trí #1 trên Spotify Viral Việt Nam.

Tên tuổi KIMLONG được nhiều khán giả chú ý hơn khi tham gia Tinh Hà Say Hi.

Tên tuổi KIMLONG được nhiều khán giả chú ý hơn khi tham gia Tinh Hà Say Hi. Trong màn chào sân, nam ca sĩ lựa chọn let me go để giới thiệu bản thân, đồng thời trực tiếp chơi nhạc cụ, sản xuất và thể hiện ca khúc. Tại Live Stage 1, anh kết hợp cùng WEAN LE, DILLAN và Xuân Định K.Y trong Cô Đơn Anh Cũng Vui. Sang Live Stage 2, KIMLONG được trao vai trò đội trưởng, dẫn dắt HURRYKNG, Jaysonlei và DILLAN trong Gentleman. Tiết mục mang màu sắc Funky Soul kết hợp jazz hiện đại, có sự góp mặt của dàn kèn đồng và tiếng đàn cò lấy cảm hứng từ đờn ca tài tử. Cách kết hợp những chất liệu âm nhạc khác biệt cùng phần dàn dựng đậm màu sắc điện ảnh giúp KIMLONG thể hiện rõ tư duy sáng tạo và khả năng dẫn dắt đội hình.

Dừng chân sau 10 tập phát sóng và 4 vòng Live Stage, KIMLONG vẫn kịp để lại dấu ấn về một nghệ sĩ đa năng, có khả năng sáng tác, sản xuất và thích nghi với nhiều màu sắc trình diễn khác nhau.

Ở Live Stage 3, KIMLONG gia nhập gia tộc Quang Hùng MasterD, kết hợp cùng Ali Hoàng Dương, IVAN và Song Luân trong Run To You, thuộc dự án EP Trạm Đến Em. Đến Live Stage 4, anh tiếp tục gây chú ý khi kết hợp với HURRYKNG, Dương Domic và Xuân Định K.Y trong Vượt Ngưỡng Tình Yêu. Tiết mục đạt Top 2 của vòng thi, tuy nhiên kết quả bình chọn cá nhân không đủ giúp nam ca sĩ giành suất vào Chung kết. Dừng chân sau 10 tập phát sóng và 4 vòng Live Stage, KIMLONG vẫn kịp để lại dấu ấn về một nghệ sĩ đa năng, có khả năng sáng tác, sản xuất và thích nghi với nhiều màu sắc trình diễn khác nhau.

Sáng tác của KIMLONG là let me go còn được lựa chọn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trong thời gian tham gia Tinh Hà Say Hi, KIMLONG còn gây chú ý khi let me go được Nhà Hoa Lửa lựa chọn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Việc sáng tác của anh xuất hiện trong một chương trình, trong khi chính anh trực tiếp tranh tài tại chương trình còn lại đã đưa KIMLONG trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có dấu ấn ở cả hai show âm nhạc được quan tâm nhất mùa hè năm nay.

KIMLONG đang từng bước khẳng định dấu ấn của minh trên thị trường nhạc Việt

Qua let me go, EP bittersweet đến Hết Yêu, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong việc theo đuổi màu sắc cá nhân, KIMLONG tiếp tục hành trình khẳng định bản thân, từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc Việt.

Ảnh: FBNV