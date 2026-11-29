Danh sách đề cử gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026 vừa gọi tên một mỹ nam Việt sinh năm 2001.

Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ quốc tế, trong đó có khán giả Việt Nam. Mới đây, nam ca sĩ Sơn.K trở thành một trong những đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử năm nay, nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ.

Sơn.K được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026

Sơn.K tên thật là Lê Hồng Sơn, sinh năm 2001, quê Phú Thọ. Nam ca sĩ sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt có chiều sâu cùng nụ cười hiền. Diện mạo trẻ trung, có phần thư sinh nhưng không kém phần nam tính giúp Sơn.K dễ dàng tạo thiện cảm mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 25, anh cũng linh hoạt biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ hình ảnh năng động, đáng yêu đến diện mạo trưởng thành, cá tính hơn.

Nhan sắc Sơn.K:

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Sơn.K còn thu hút một lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hoạt động nghệ thuật và những lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế. Fandom của nam ca sĩ thường xuyên tạo nên những chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, đưa tên Sơn.K lên Top Trending Threads với lượng bài đăng lên đến hàng triệu.

Sơn.K nhiều lần lên top trending mạng xã hội với hàng tiệu bài viết

Trước khi được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến, Sơn.K từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Anh tham gia sáng tác một số sản phẩm như Bản Tin Dự Báo Trời Có Mưa của JSOL, She Never Cries kết hợp cùng Hoàng Duyên. Dù chưa phải gương mặt quen thuộc với công chúng, những trải nghiệm này giúp nam ca sĩ tích lũy thêm kinh nghiệm và có cơ hội tiếp cận với môi trường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Sơn.K đến vào năm 2025 khi anh tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Là một trong những gương mặt còn khá mới với khán giả đại chúng, nam ca sĩ nhanh chóng tạo dấu ấn qua khả năng trình diễn, vũ đạo và sự linh hoạt khi thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Sơn.K đến vào năm 2025 khi anh tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Ngay từ Live Stage 1, Sơn.K đã gây chú ý với màn nhào lộn trong tiết mục Độc Nhất Vô Nhị. Khoảnh khắc này góp phần giúp anh được nhận diện rộng rãi hơn, đồng thời cho thấy sự đầu tư vào khả năng trình diễn trên sân khấu. Xuyên suốt chương trình, nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong nhiều tiết mục như Hermosa, Can I Get Your Love, Like A Horse, Bounce và Hơn Là Bạn. Mỗi sân khấu mang đến một màu sắc khác nhau, giúp Sơn.K có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh trong phong cách biểu diễn.

HERMOSA - một trong những bản hit Say Hi mùa 2 có sự tham gia của Sơn.K

Không chỉ tham gia các tiết mục nhóm, Sơn.K còn có cơ hội thể hiện màu sắc cá nhân qua ca khúc Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương tại đêm chung kết. Sau hành trình tranh tài, nam ca sĩ chính thức góp mặt trong đội hình Best 5, trở thành một trong 5 gương mặt xuất sắc nhất mùa giải. Thành tích này đánh dấu bước tiến đáng kể, giúp tên tuổi Sơn.K đến gần hơn với khán giả đại chúng và mở ra thêm nhiều cơ hội hoạt động trong nước.

Năm 2026, Sơn.K tiếp tục góp mặt tại Tinh Hà Say Hi, đánh dấu lần thứ hai tham gia một chương trình âm nhạc thực tế quy mô lớn. Trở lại sân chơi quen thuộc, nam ca sĩ có thêm cơ hội thử sức với nhiều thể loại, đồng thời cho thấy sự linh hoạt trong cách lựa chọn và thể hiện ca khúc. Anh tiến vào Top 10 chung cuộc, tiếp tục ghi dấu trong hành trình hoạt động nghệ thuật năm nay.

NĂm 2026, Sơn.K tiếp tục có nhiều dấu án tại Tinh Hà Say Hi

Nếu tại Anh Trai Say Hi, anh từng ghi điểm nhờ những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng vũ đạo, thì ở Tinh Hà Say Hi, Sơn.K tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, hình ảnh gần gũi và những dấu ấn trên sân khấu giúp nam ca sĩ duy trì lượng người hâm mộ đông đảo, đồng thời tạo nên sức thảo luận đáng kể qua từng hoạt động.

Từ một gương mặt chưa được nhiều khán giả đại chúng biết đến, Sơn.K đang từng bước mở rộng độ nhận diện sau hai chương trình âm nhạc thực tế liên tiếp. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, nam ca sĩ còn cho thấy sự nghiêm túc với con đường nghệ thuật thông qua những sân khấu trình diễn và các hoạt động âm nhạc cá nhân. Đề cử tại Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler vì thế trở thành một dấu mốc đáng chú ý, đưa hình ảnh Sơn.K đến gần hơn với sự quan tâm của khán giả quốc tế.

Ảnh: FBNV