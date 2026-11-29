Hành động của CONGB trên đất Mỹ đang thu hút nhiều sự chú ý.

Sự kiện đại nhạc hội quy mô mang tên Concert Vũ Trụ "Say Hi" vừa chính thức diễn ra tại nhà hát PH Live at Planet Hollywood, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng người hâm mộ nhạc Việt. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực đưa âm nhạc Vpop tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế. Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ lên tới khoảng 20 đến 21 gương mặt nổi bật bước ra từ hệ sinh thái các chương trình Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và Tinh Hà Say Hi. Trong số các tiết mục được dàn dựng công phu, màn kết hợp bất ngờ của CONGB và HYO cùng dàn nghệ sĩ nữ trong bản hit Cách (Yêu Đúng) Điệu đã trở thành một trong những điểm nhấn gây chú ý nhất trên sân khấu.

Concert Vũ Trụ "Say Hi" vừa chính thức diễn ra tại nhà hát PH Live at Planet Hollywood, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng người hâm mộ nhạc Việt

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ lên tới khoảng 20 đến 21 gương mặt nổi bật bước ra từ hệ sinh thái các chương trình Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và Tinh Hà Say Hi

Mới đây, CONGB đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc trình diễn đầy ấn tượng này trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Bản gốc của ca khúc Cách (Yêu Đúng) Điệu vốn thuộc khuôn khổ chương trình Em Xinh Say Hi 2025, được thể hiện bởi đội Bích Phương cùng các thành viên Juky San, LAMOON, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn.

Ngay từ khi ra mắt tại Livestage 4, bản phối mang âm hưởng NuDisco trẻ trung, bắt tai và tràn đầy năng lượng này đã nhanh chóng chiếm cảm tình của công chúng. Ca khúc kể về nỗi niềm của một cô gái đang nũng nịu cổ vũ người thương mau chóng đến bên mình, trong đó câu hát mang tinh thần cổ động "Anh ơi cố lên, 1 2 1 2" lập tức tạo nên cơn sốt và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Màn trình diễn ca khúc Cách (Yêu Đúng) Điệu được CONGB đăng tải trên trang cá nhân

Bản gốc của ca khúc Cách (Yêu Đúng) Điệu vốn thuộc khuôn khổ chương trình Em Xinh Say Hi 2025, được thể hiện bởi đội Bích Phương tại Livestage 4

Trong phiên bản trình diễn tại concert lần này, tiết mục có sự góp mặt bất ngờ của CONGB và HYO. Cả hai xuất hiện trong vai trò như hai "thành viên mới" gia nhập đội hình, được ví von như hai chú kiến mới bước vào "đàn kiến" của ca khúc. Sự bổ sung này mang lại màu sắc tươi mới, phá cách và làm tăng sự hài hước cho một bản phối vốn đã rất quen thuộc với khán giả. Xuất hiện trên sân khấu viễn tưởng đậm chất vũ trụ, CONGB diện jumpsuit sắc hồng nổi bật, thiết kế liền thân ôm sát, kết hợp cùng mái tóc giả màu cam sáng cắt bob thanh lịch.

CONGB diện jumpsuit sắc hồng nổi bật, thiết kế liền thân ôm sát, kết hợp cùng mái tóc giả màu cam sáng cắt bob

Biểu cảm bẹo hình bẹo dạng đầy ngẫu hứng và duyên dáng của nam nghệ sĩ khi trình diễn

Điều khiến đoạn video của CONGB nhanh chóng thu hút sự chú ý nằm ở loạt biểu cảm bẹo hình bẹo dạng đầy ngẫu hứng và duyên dáng của nam nghệ sĩ khi trình diễn. Xuyên suốt màn trình diễn, nam ca sĩ thực hiện các động tác nhún nhảy, uốn lượn theo nhịp điệu NuDisco sôi động. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ dàn vũ công phụ họa trong bộ đồ lông xù toàn thân màu xanh lá kèm mặt nạ xanh càng làm tăng thêm sắc thái viễn tưởng, lạ mắt cho tổng thể màn trình diễn.

Ca khúc này từng ghi dấu ấn đậm nét tại Em Xinh Say Hi 2025 không chỉ bởi giai điệu cuốn hút mà còn nhờ định hướng hình ảnh độc đáo. Ở phiên bản biểu diễn gốc tại chương trình Em Xinh "Say Hi", hình ảnh của 5 thành viên nhóm Bích Phương cũng từng để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong lòng công chúng. Khi đó, cả 5 nữ nghệ sĩ đã hóa thân thành những nữ phi hành gia với tạo hình đồng nhất từ trang phục, kiểu tóc cho đến các phụ kiện. Điểm nhấn thị giác độc đáo của đội hình gốc bao gồm chiếc bờm có gắn hai râu ăng-ten, mái tóc bob duỗi thẳng được nhuộm hai màu hồng và xanh ấn tượng, kết hợp cùng thiết kế áo sát nách mang sắc bạc ánh kim phối cùng chân váy ngắn tông màu vàng vô cùng bắt mắt.

Phiên bản biểu diễn gốc tại chương trình Em Xinh "Say Hi", hình ảnh của 5 thành viên nhóm Bích Phương cũng từng để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ

5 nữ nghệ sĩ đã hóa thân thành những nữ phi hành gia với tạo hình đồng nhất từ trang phục, kiểu tóc cho đến các phụ kiện

Chính nhờ nền tảng hình ảnh ấn tượng cùng giai điệu đã viral từ trước, việc tái hiện Cách (Yêu Đúng) Điệu trên sân khấu quy mô quốc tế tại Mỹ với sự góp mặt bổ sung của CONGB và HYO đã tạo nên một điểm nhấn đáng nhớ. Việc các ca khúc như Cách (Yêu Đúng) Điệu liên tục được làm mới bằng những màn kết hợp ngẫu hứng giữa các nghệ sĩ cho thấy tư duy dàn dựng sân khấu hiện đại và tính giải trí đại chúng. Màn trình diễn không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả có mặt tại Mỹ mà còn tiếp tục tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội ngay sau khi video clip được đăng tải.

Ảnh: FBNV