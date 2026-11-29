Ê-kíp vắng mặt vì trượt visa, Quang Hùng MasterD tự xoay xở diện mạo trước giờ diễn Mỹ.

Ngày 28/11/2026, trên tài khoản Threads cá nhân, nam ca sĩ Quang Hùng MasterD đăng dòng trạng thái hài hước trước thềm lịch diễn tại Mỹ: "Mai dien Vũ Trụ Say Hi ở Mỹ ... ekip truot visa tongtai can hoc mot khoa mắc cúp và làm tóc cấp tốc”, đề cập đến chuyện ê-kíp Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội với hơn 31,2 nghìn lượt thích, hơn 1,1 nghìn bình luận và hơn 2,2 nghìn lượt đăng lại. Lời than thở nửa đùa nửa thật về việc thiếu nhân sự chăm chút diện mạo ngay sát giờ lên sân khấu quốc tế của nam ca sĩ đã tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Dòng trạng thái hài hước trước thềm lịch diễn tại Mỹ của nam ca sĩ Quang Hùng MasterD

Lời than thở nửa đùa nửa thật về việc thiếu nhân sự chăm chút diện mạo ngay sát giờ lên sân khấu quốc tế của nam ca sĩ đã tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội

Dưới phần bình luận, người hâm mộ phản hồi rôm rả với nhiều sắc thái khác nhau. Nhiều tài khoản trêu nam ca sĩ nên tìm các khóa học trang điểm và tạo kiểu tóc cấp tốc qua mạng để kịp xoay xở, số khác hài hước gợi ý anh nhờ người quen hoặc đồng nghiệp đi cùng hỗ trợ dặm phấn, chải tóc trước giờ diễn. Bên cạnh đó, không ít khán giả nhận xét rằng dù Quang Hùng MasterD để mặt mộc hoặc tự tay chăm chút qua loa, đường nét gương mặt sẵn có vẫn giúp anh giữ được vẻ ngoài sáng sủa, gọn gàng. Một khán giả cũng đăng tải bên dưới phần bình luận đoạn video anh từng tự makeup trong quá khứ với lời nhắn nhủ “anh cứ làm theo mẫu đó là được” như một cách trêu đùa về chuyện tự túc chuẩn bị.

Bình luận khán giả để lại trêu đùa về chuyện tự túc chuẩn bị của nam ca sĩ

Đoạn video Quang Hùng MasterD từng tự makeup trong quá khứ

Câu chuyện của Quang Hùng MasterD phản ánh tình huống hậu trường chung của chuyến lưu diễn lần này tại Mỹ. Nhiều nhân sự hậu cần như trợ lý, stylist, chuyên viên trang điểm, làm tóc và quay phim gặp trục trặc thủ tục hoặc không kịp hoàn tất hồ sơ thị thực, trong khi dàn nghệ sĩ vẫn lên đường biểu diễn. Vì thiếu vắng lực lượng hỗ trợ đi cùng, không chỉ riêng Quang Hùng MasterD nhắc đến việc xoay xở chuyện trang điểm hay làm tóc mà nhiều nghệ sĩ khác cũng phải tự sắp xếp hành lý, tự ghi lại nội dung hậu trường và chủ động lo liệu các khâu chuẩn bị cá nhân.

Vì vấn đề liên quan tới thị thực, chuyến lưu diễn lần này tại Mỹ của nam ca sĩ thiếu vắng lực lượng hỗ trợ đi cùng

Từ câu chuyện hậu trường đó, sự chú ý tiếp tục hướng về sân khấu Concert Vũ Trụ "Say Hi" vừa diễn ra tại nhà hát PH Live at Planet Hollywood ở Las Vegas, Mỹ. Đêm diễn được xem là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình đưa âm nhạc Vpop tiếp cận khán giả quốc tế, quy tụ khoảng 20 đến 21 nghệ sĩ bước ra từ hệ sinh thái Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và Tinh Hà Say Hi. Trên sân khấu Las Vegas, Quang Hùng MasterD xuất hiện với tạo hình chỉn chu gồm áo sơ mi trắng có phần tay bồng và cổ cách điệu kết hợp cùng quần nâu ống rộng, giúp vẻ ngoài của nam ca sĩ thêm phần lịch lãm hơn. Về mặt visual, mái tóc đen của Quang Hùng MasterD được tạo kiểu phồng nhẹ, phần mái rủ tự nhiên và giữ phom tương đối ổn định ngay cả khi anh di chuyển và nhảy liên tục.

Quang Hùng MasterD xuất hiện với tạo hình chỉn chu gồm áo sơ mi trắng có phần tay bồng và cổ cách điệu kết hợp cùng quần nâu ống rộng

Về mặt visual, mái tóc đen của Quang Hùng MasterD được tạo kiểu phồng nhẹ, phần mái rủ tự nhiên và giữ phom tương đối ổn định

Trong tiết mục Laviem, Quang Hùng MasterD trình diễn sung sức, vừa hát live vừa thực hiện các động tác vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ và vũ công. Trong lúc biểu diễn, anh gặp sự cố về trang phục. Tuy nhiên, không để sự cố làm gián đoạn nhịp điệu tiết mục, anh giữ chặt và xử lý phần phụ kiện dứt khoát, tiếp tục hát, tương tác ăn ý với các ca sĩ khác. Cách phản ứng điềm tĩnh trước tình huống phát sinh trên sân khấu lớn giúp nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về sự chuyên nghiệp và bản lĩnh biểu diễn trước khán giả tại Las Vegas.

Trong tiết mục Laviem, Quang Hùng MasterD trình diễn sung sức, vừa hát live vừa thực hiện các động tác vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ và vũ công

Nam ca sĩ gặp gặp sự cố về trang phục khi đang biểu diễn

Từ dòng trạng thái đùa vui về chuyện tự makeup và làm tóc vì thiếu sự hỗ trợ của ekip cho đến vẻ ngoài chỉn chu và màn trình diễn giàu năng lượng tại Las Vegas, hành trình của Quang Hùng MasterD ở Concert Vũ Trụ "Say Hi" mang đến nhiều góc nhìn thú vị về sự chủ động và thích ứng của nghệ sĩ Việt khi biểu diễn ở nước ngoài với những khó khăn ban đầu tại khâu chuẩn bị.

Ảnh: FBNV