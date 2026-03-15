Việt Nam có 1 nơi "nóng" 105 độ C được xác lập kỷ lục, người dân mang trứng luộc ngay tại chỗ

Việt Nam vốn nổi tiếng với nhiều cảnh sắc hùng vĩ, từ những hang động sâu thẳm ở Quảng Bình đến những đỉnh núi mờ sương tại Hà Giang. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngay tại dải đất miền Trung nắng gió, có một địa danh sở hữu kỷ lục độc đáo: Một dòng suối tự nhiên có nhiệt độ sôi lên đến 105°C. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là một hiện tượng thiên nhiên hiếm có, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của tạo hóa.

Địa danh đang được nhắc tới chính là suối nước nóng Bang, nằm sâu trong cánh rừng già của Quảng Trị. Đây là nơi duy nhất tại Việt Nam có nguồn khoáng nóng tự nhiên đạt điểm sôi kỷ lục 105°C ngay tại đầu nguồn.

Khu vực suối nước nóng nằm trong khu nghỉ dưỡng Bang Onsen & Resort

Tại các lỗ phun lộ thiên, hơi nước bốc lên nghi ngút, bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn. Bước chân vào đây, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một "vùng đất lãng quên" với làn sương mờ ảo, thực thực hư hư giữa màu xanh ngắt của núi rừng Trường Sơn. Dòng suối này hiện được bảo tồn và phát triển trong khuôn viên của Bang Onsen Spa & Resort, mang đến một không gian kết hợp giữa vẻ hoang sơ và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Rất nhiều du khách thích thú trước trải nghiệm tự nhiên độc đáo này

Sở dĩ suối Bang có nhiệt độ cao bất thường là do vị trí nằm trên một đứt gãy địa chất sâu. Nguồn nước ngầm được đun nóng bởi các khối magma dưới lòng đất, sau đó theo các khe nứt phun trào lên bề mặt. Chính nhờ nguồn gốc từ sâu trong vỏ Trái Đất, nguồn nước này chứa hàm lượng khoáng chất cực kỳ đậm đặc. Điều kỳ lạ là dù nhiệt độ tại nguồn có thể gây bỏng, nhưng hệ sinh thái xung quanh vẫn phát triển xanh tươi, tạo nên một sự tương phản đầy thú vị giữa sức nóng thiêu đốt và sự sống mãnh liệt.

Suối Bang có nhiệt độ lên đến 105 độ C có thể luộc được trứng. Ảnh: @iedinhhang

Một trong những hoạt động thú vị nhất khi đến suối Bang chính là thử nghiệm độ nóng của dòng nước. Chỉ cần chuẩn bị một giỏ trứng gà, thả trực tiếp xuống những hố nước sôi 105°C ven suối, bạn sẽ thấy kết quả sau ít phút. Theo kinh nghiệm của những người từng trải nghiệm, để có món trứng lòng đào ngon nhất, du khách chỉ cần ngâm trong nước khoảng 5 đến 7 phút. Kết quả là những quả trứng chín tới, lòng đỏ sền sệt, thơm ngon, mang hương vị đặc trưng của khoáng chất tự nhiên. Đây là trải nghiệm thú vị mà bất kỳ du khách nào cũng muốn thử một lần khi đặt chân đến đây.

Nhiều khách du lịch đến đây để trải nghiệm luộc trứng. Ảnh: Hoàng Anh Panda

Để đến được nơi này, từ trung tâm thành phố Đồng Hới, bạn chỉ cần di chuyển khoảng 45 đến 60km về phía Tây Nam. Cung đường thuận tiện nhất là bám theo đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Đông. Hiện tại đường xá đã được nâng cấp toàn diện, bằng phẳng và rất dễ đi, ngay cả với những tay lái mới. Chỉ mất tầm hơn 1 giờ đồng hồ ngồi xe, bạn đã có thể cảm nhận được hơi nóng từ đại ngàn tỏa ra.

Về chi phí, khu nghỉ dưỡng hiện cung cấp nhiều gói trải nghiệm linh hoạt để du khách lựa chọn. Với mức giá dao động từ khoảng 400.000 VNĐ đến hơn 1.000.000 VNĐ, bạn không chỉ được tham quan, tận tay luộc trứng tại nguồn sôi mà còn được tận hưởng trọn vẹn quy trình tắm Onsen chuẩn Nhật và thưởng thức buffet ẩm thực địa phương. Nếu chỉ có nhu cầu tham quan và ngâm chân đơn thuần, bạn cũng có thể chọn các gói cơ bản với mức chi phí "dễ thở" hơn.