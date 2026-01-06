Du lịch Quảng Trị thắng lớn dịp Tết Dương lịch

Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, công tác quản lý, chỉ đạo và chuẩn bị phục vụ du khách đã được triển khai đồng bộ. Các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí đủ nhân lực, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết và bán đúng giá dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Nhiều hoạt động chào đón năm mới được tổ chức với quy mô đa dạng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, như các chương trình nghệ thuật mừng năm mới, bắn pháo hoa tầm thấp tại một số địa phương. Ngành du lịch cũng phối hợp tổ chức đón những đoàn khách đầu tiên đến Quảng Trị trong năm 2026 bằng đường hàng không; đồng thời tổ chức đón khách đầu năm tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Du khách quốc tế tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trong toàn tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 45%; riêng khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và xã Khe Sanh đạt khoảng 70%. Nhiều điểm tham quan, di tích lịch sử – văn hóa tiếp tục là lựa chọn của du khách trong kỳ nghỉ lễ, như địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị, Bảo tàng tổng hợp tỉnh…

Hoạt động vận chuyển hành khách cũng ghi nhận sự gia tăng với nhiều chuyến bay, chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

Nhìn chung, các hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, bảo đảm an ninh trật tự, không xảy ra sự cố, tạo tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương trong những ngày đầu năm mới.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1 đến 4-1), hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra sôi động, an toàn, thu hút khoảng 120 nghìn lượt khách, trong đó có 4.500 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 138 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, riêng tại các điểm tham quan của vườn đón hơn 4.800 lượt khách tham quan, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 2.900 lượt (tăng 85%), khách quốc tế hơn 1.800 lượt (tăng 98%). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 2 tỉ đồng.



