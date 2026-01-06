Viêm da cơ địa mùa lạnh: Không chủ quan và tự ý điều trị

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), thời tiết hanh khô, nhiệt độ giảm khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, da mất nước, dễ kích ứng và viêm nhiễm. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như da khô, bong vảy, ngứa nhiều, đỏ da, nứt nẻ; trường hợp nặng có thể rỉ dịch, trợt loét, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Một sai lầm phổ biến là người bệnh tự ý sử dụng thuốc bôi, thuốc uống không theo chỉ định y tế, đặc biệt là các chế phẩm chứa corticoid hoặc thuốc truyền miệng. Việc dùng thuốc không đúng phác đồ có thể làm giảm triệu chứng nhanh trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài dễ gây lờn thuốc, bùng phát nặng hơn, nhiễm trùng da, teo da, rối loạn sắc tố, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp và kéo dài.

Viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tiến triển theo từng đợt với mức độ và đáp ứng điều trị khác nhau ở mỗi người. Do đó, việc thăm khám chuyên khoa Da liễu để được chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp đóng vai trò then chốt trong kiểm soát bệnh và hạn chế tái phát.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, người bệnh viêm da cơ địa được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, tư vấn và theo dõi sát theo từng giai đoạn bệnh. Phác đồ điều trị được cá thể hóa dựa trên tình trạng tổn thương da, cơ địa, tiền sử dị ứng và các yếu tố khởi phát liên quan. Bên cạnh điều trị triệu chứng, người bệnh còn được hướng dẫn chăm sóc da đúng cách và kiểm soát các yếu tố kích thích nhằm dự phòng tái phát lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu viêm da cơ địa, đặc biệt trong mùa lạnh, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị đúng cách, an toàn và hiệu quả.