VIDEO Vợ chồng Hà Nội chuyển vào TP.HCM, từ 300 triệu tích lũy mua nhà, sau 3 năm trả hết: Kiếm tiền, tiêu tiền kiểu gì để không kiệt sức?

Nếu một cặp vợ chồng mới cưới, thu nhập cả 2 chỉ 16-20 triệu/tháng, làm sao để sống ổn ở Hà Nội, rồi chuyển vào TP.HCM, nâng thu nhập, mua nhà, sắm xe, có thêm con…. mà cuộc sống vẫn chill, không hề sống khổ?

Nghe khó. Nhưng gia đình Nhật Linh - Đức Anh (kênh Gia đình Hỏ Con) đã bắt đầu hành trình xây dựng gia đình của mình từ những nguyên tắc rất đơn giản: Quản lý chi tiêu và sống có kế hoạch.

CLIP: Gia đình chị Nhật Linh - anh Đức Anh chia sẻ về chuyện chi tiêu, tiết kiệm.

Gia đình Mẹ Hỏ (chị Nhật Linh) - Bố Cạp (anh Đức Anh) Lê Thị Nhật Linh (1994) và Nguyễn Đức Anh (1993) Cặp đôi hiện là chủ kênh Gia đình Hỏ Con (hiện có hơn 83K follower trên TikTok) - chia sẻ về việc xây dựng một gia đình nhỏ bằng việc quản lý chi tiêu. Nhật Linh từng làm marketing trước khi nghỉ việc và chuyển sang làm content creator (sáng tạo nội dung) Đức Anh hiện làm kỹ sư lập trình. Gia đình có 2 em bé: Bé trai 3 tuổi và bé gái 9 tháng.

Lộ trình đặt cọc mua nhà với 300 triệu vào 6 năm trước, diễn ra như thế nào?

Năm 2018, Nhật Linh và Đức Anh cưới. Họ thuê trọ ở Hà Nội. 2 năm sau, với mức thu nhập 16-20 triệu đồng/tháng, cặp đôi tích lũy được khoảng 200 triệu đồng. Nghĩa là trong suốt 2 năm, mỗi khi có lương xong, cả 2 tiết kiệm được một nửa thu nhập, nửa còn lại chi tiêu cho cuộc sống. Tiết kiệm được một nửa thu nhập không phải là chuyện dễ!

Nhưng ở thời điểm đó, cả 2 chưa có con và họ đặt mục tiêu hàng đầu là: Tiết kiệm nhiều nhất có thể.

200 triệu đó là bước đệm cho một quyết định quan trọng: Chuyển vào TP.HCM sinh sống vào đầu năm 2020, tiếp tục tăng khoản dự phòng tài chính.

Ở thành phố mới, cặp đôi tiếp tục làm việc, tích lũy, sau 6 tháng, họ nâng số tiền từ 200 trăm triệu ban đầu lên 300 triệu (cùng năm 2020). Và đây cũng là số tiền gia đình này dùng để ký hợp đồng mua bán căn nhà đầu tiên.

Căn nhà này có diện tích 56m2, nằm ở vùng ven TP.HCM. Bất động sản này được mua theo hình thức trả theo tiến độ xây dựng kết hợp cùng vay ngân hàng. Trong hành trình đó, cặp đôi phải chờ đợi 2 năm (từ 2020-2022) để được bước vào căn nhà đầu tiên, và mất thêm 1 năm để hoàn tất khoản vay mua căn hộ - năm 2023.

Năm 2023 họ mới sinh con đầu lòng.

Căn nhà 56m2 của cặp đôi, cùng 2 con ở TP.HCM.

Đặt trong bối cảnh vừa chuyển đến một thành phố mới, thay đổi công việc, lại gánh thêm khoản trả góp mua nhà, nhiều người đặt câu hỏi: Cách tiêu tiền khôn ngoan để sống sót qua giai đoạn đầy thử thách đó là gì?

Và, câu trả lời là “tất cả đều nằm trong kế hoạch”.

Cặp vợ chồng vẫn giữ nguyên tắc quản lý tài chính đã áp dụng từ khi còn ở Hà Nội. Đó là xây dựng một hệ thống chi tiêu rõ ràng, nơi mọi khoản thu - chi đều được ghi chép cụ thể. Từ đó biết khoản nào cần ưu tiên, có thể cắt giảm ở đâu.

Song, môi trường sống tại TP.HCM cũng kéo theo nhiều thay đổi về chi phí và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên ngồi lại để trao đổi thẳng thắn về tài chính, đồng thời thiết lập lại hạn mức chi tiêu cho từng nhóm như ăn uống, di chuyển, trải nghiệm…

Mỗi khoản chi, từ nhỏ đến lớn, đều được ghi lại vào một ứng dụng trên điện thoại để tiện theo dõi và quản lý. Nhờ đó, chỉ cần nhìn vào bảng chi tiêu mỗi ngày, họ có thể biết mình có đang vượt ngân sách hay không để kịp thời điều chỉnh.

Cụ thể, trong sinh hoạt hằng ngày, gia đình vẫn duy trì những nhu cầu khá phổ biến như ăn uống, mua sắm hay giải trí. Thay vì đi chợ từng ngày, họ thường lên kế hoạch và mua thực phẩm cho cả tuần ở siêu thị để dễ kiểm soát chi phí. Các khoản chi cho nhu cầu vui chơi, giải trí, đi lại hay những nhu cầu phát sinh khác vẫn được duy trì, nhưng hai vợ chồng chủ động “đặt chỗ” cho chúng trong ngân sách. Anh Đức Anh chia sẻ: “Mình có thể dành sẵn 500 nghìn mỗi tháng cho trà sữa. Khi đã nằm trong kế hoạch thì việc uống trà sữa không còn là tiêu xài vô tội vạ nữa, mà là một khoản chi đã được tính trước”.

Cả hai cho biết với họ tiết kiệm không phải là cắt bớt, mà là chi tiêu có kế hoạch.

Với những khoản chi lớn hơn như tiền học cho con, mua sắm nội thất hoặc các thiết bị công nghệ, hai vợ chồng thường tách riêng thành một nhóm ngân sách và lên kế hoạch từ sớm, thay vì chi đột ngột. Điều này giúp hạn chế áp lực tài chính và giữ cho tổng thể chi tiêu của gia đình luôn trong tầm kiểm soát.

Song song, hai vợ chồng chị Nhật Linh cũng chủ động gia tăng thu nhập. Ngoài công việc chính, họ mở rộng nguồn thu từ freelance, affiliate và đầu tư để đảm bảo dòng tiền ổn định cho gia đình.

Thu nhập cũng từ đó mà tăng lên, song không cố định, nếu như trước đây hai vợ chồng gộp thu nhập lại được 16-20 triệu thì đến thời điểm mua nhà (từ năm 2020-2022) thu nhập lên khoảng 40-50 triệu/tháng (bao gồm thu nhập cố định và làm thêm). Đến thời điểm hiện tại, con số này đã có sự thay đổi.

Được hoàn 7-8 triệu/ năm vào thẻ tín dụng, bảo hiểm chi trả hàng chục triệu khi ốm đau

Không chỉ dừng ở việc kiểm soát chi tiêu, tăng thu nhập, gia đình Nhật Linh - Đức Anh còn tận dụng các công cụ tài chính để tối ưu lại dòng tiền, thậm chí là “nhận lại” giá trị từ chính việc chi tiêu.

“Mình tận dụng các ưu đãi từ thẻ tín dụng, ví dụ như hoàn tiền (cashback) khi mua sắm. Trung bình mỗi năm, gia đình nhận lại khoảng 7-8 triệu tiền hoàn lại”, chị Nhật Linh chia sẻ.

Các khoản hoàn tiền này thường đến từ những chi tiêu quen thuộc hằng ngày như đi siêu thị, ăn uống hoặc thanh toán hóa đơn. Tùy từng chương trình, ngân hàng sẽ hoàn lại một tỷ lệ phần trăm trên số tiền đã chi (thường khoảng 5-10%), vì vậy chi tiêu đúng nhóm ưu đãi sẽ giúp số tiền được hoàn tăng lên.

Không dừng lại ở đó, việc sử dụng thẻ tín dụng còn giúp họ dễ sắp xếp chi tiêu theo từng tháng. Thay vì phải trả một khoản lớn trong một lần, một số khoản mua sắm có thể chia nhỏ để thanh toán dần, nhờ đó giảm bớt áp lực tiền bạc tại một thời điểm.

Ngoài ra, những khoản chi bắt buộc như y tế lại cho thấy rõ giá trị của việc chuẩn bị từ sớm. Trong năm vừa qua, khi chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao, bảo hiểm (tư nhân) sức khỏe cho con đã chi trả khoảng 25 triệu. Dù không bao phủ toàn bộ, nhưng cũng giúp gia đình giảm đáng kể gánh nặng tài chính.

Tuy nhiên, cặp đôi nhấn mạnh, ưu đãi không phải là lý do để tiêu tiền.

“Nếu không có kế hoạch rõ ràng, cashback hay giảm giá rất dễ khiến mình mua nhiều hơn. Đôi khi không mua mới là tiết kiệm”, Nhật Linh nói.

Song song với việc tối ưu chi tiêu, gia đình này cũng xây dựng chiến lược tích lũy theo hướng phân bổ theo mục tiêu, thay vì dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất. Các khoản tiền được tách riêng thành từng nhóm: quỹ dự phòng, quỹ cho con, quỹ y tế, quỹ hưởng thụ. Tùy vào mục đích, họ mới quyết định hình thức giữ tiền phù hợp như gửi ngân hàng, mua vàng hay đầu tư.

Cách làm này giúp dòng tiền không chỉ được kiểm soát tốt hơn mà còn linh hoạt theo từng mục tiêu sống, thay vì bị “đóng khung” trong một lựa chọn cố định.

Với Nhật Linh và Đức Anh, quản lý chi tiêu chưa bao giờ chỉ là tiết kiệm tiền. Đó là cách để gia đình có thể sống thoải mái, tận hưởng tối đa và từng bước đạt được những mục tiêu lớn như mua nhà hay nuôi dạy con cái tốt hơn.