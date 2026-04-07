Chàng trai Việt tay trắng sang Thái Lan tìm bạn gái, ở rể thử 11 tháng, ngày cưới phải mượn vàng mẹ vợ

Trai nghèo mượn bạn gái tiền đổ xăng để đi chơi

Lê Đình Duy (33 tuổi, quê ở An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ) quen Wunnisa Sodwilai (tên thường gọi là Nan, 33 tuổi, quốc tịch Thái Lan) vào cuối năm 2018 khi Nan sang Việt Nam làm việc tại một resort 5 sao ở Phú Quốc.

Duy và Nan có chung sở thích tập gym và họ đã gặp nhau lần đầu tại một phòng gym. Chàng trai Việt ngay lập tức bị trúng “tiếng sét ái tình” với Nan bởi ngoại hình xinh đẹp, mũm mĩm dễ thương đúng gu. Sau thời gian quan sát, Duy đã lên kế hoạch bài bản để theo đuổi Nan. Biết người Thái Lan thích đi chùa, Duy thường xuyên rủ Nan đi chùa.

Về phía Nan, ấn tượng của cô về Duy là một anh chàng khá đẹp trai, lịch sự, luôn chủ động chào hỏi. Nan thường hay hỏi Duy về đường sá, chỗ để mua đồ dùng và được chàng trai chỉ dẫn nhiệt tình, thậm chí còn trở thành “xe ôm” để chở đi.

Cặp đôi Duy và Nan.

Cả hai quen nhau khi Nan sang Phú Quốc làm việc.

Hành trình theo đuổi Nan được Duy miêu tả là “trầy da tróc vảy”. 3 lần đầu tỏ tình, Duy đều thất bại. Mỗi lần bị từ chối, chàng trai rất buồn song nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết không bỏ cuộc. Lý do Nan từ chối là bởi cô xác định bản thân sang Việt Nam với mục đích tập trung đi làm kiếm tiền, trau dồi kinh nghiệm, lo cho cuộc sống chứ không đi tìm bạn trai. Cô cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương vì sợ yêu vào sẽ đau khổ.

Đến lần thứ 4, Duy rủ Nan đi chợ đêm. Đến nơi đông người, sợ Nan bị lạc nên Duy chủ động nắm tay. Thấy “đàng gái” đồng ý, không phản đối nên Duy chớp lấy cơ hội. Sau hôm đó, cả 2 cũng ngầm xác định là đang hẹn hò. Tưởng đâu đã thành công nhưng từ đây, sóng gió mới bắt đầu bởi Nan vẫn chưa thực sự yêu Duy mà vẫn còn đấu tranh tâm lý.

Cứ 1 - 2 tuần, Nan lại nghĩ lại và nói chia tay. Vài hôm sau cả 2 lại bình thường, dùng dằng như vậy vài tháng trời. Dù là một cặp nhưng khi đi chung xe, Nan ngồi cách xa, Duy muốn nắm tay cũng khó.

Duy đã trúng "tiếng sét ái tình" ngay lần đầu gặp Nan.

Sau 4 lần tỏ tình, Duy và Nan đã trở thành một đôi.

Thời điểm đó, Duy đang làm bartender, lương chỉ khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, cuộc sống rất khó khăn. Bố mẹ Duy cũng vậy. Anh thẳng thắn chia sẻ với Nan về hoàn cảnh gia đình mình và mượn tiền bạn gái để đưa cô đi chơi. Nan cũng trả tiền xăng để Duy chở cô đi đây, đi đó.

Trong khi đó, Nan lại có thu nhập cao. Dần dần, Duy nhận ra giữa cả hai có khoảng cách rất xa. Anh cảm thấy mình không thể đem đến tương lai hạnh phúc cho bạn gái. Một lần chở Nan về nhà trọ, Duy đã ôm Nan rồi khóc và nói ra suy nghĩ của mình.

“ Mình nói ra không phải vì muốn dừng lại mà chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi. Sau đó mình cũng cố gắng phấn đấu, làm đủ mọi việc để kiếm tiến, lo cho tương lai của mình và bạn gái cũng như gia đình ”, Duy kể.

Thời gian này, Nan cũng thường xuyên tới lui nhà Duy chơi. Hiểu hoàn cảnh nhà bạn trai, mỗi lần nhà có tiệc ăn uống đều là Nan đưa tiền cho mẹ Duy đi chợ. Vì thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, đặc biệt là tình cảm của cha nên khi nhìn gia đình Duy quây quần ăn uống, Nan cảm thấy rất vui và ấm áp. Đó là điều mà bản thân cô luôn khao khát. Bố mẹ Duy rất quý mến, coi Nan như con gái.

Sợ yêu xa sẽ mất Nan, Duy vượt khó khăn để sang tìm bạn gái.

Sau thời gian dài thử thách, cặp đôi đã chính thức nên vợ nên chồng.

Từ chỗ thương Duy, Nan đã yêu anh lúc nào không hay. Đúng lúc đó, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên Nan phải trở về Thái Lan. Trước khi về quê hương, Nan có biếu bố mẹ Duy một số tiền, mọi người ôm nhau khóc rất nhiều, bởi thời điểm dịch bệnh, không ai có thể nói trước được gì.

Vay mượn sang Thái Lan tìm bạn gái, làm rể thử 11 tháng

Sau 1 năm yêu xa, Duy cảm thấy không ổn, sợ mất bạn gái. Anh lên kế hoạch, dành dụm tiền và vay mượn thêm để sang Thái Lan tìm Nan. Chi phí cho chuyến đi lần đó, cùng phí sinh hoạt 2 tuần ở đất khách quê người rơi vào khoảng gần 60 triệu đồng.

Biết ý định của Duy, Nan ngăn cản do dịch bệnh căng thẳng, hơn nữa mẹ của cô rất khó tính. Nhưng Duy vẫn quyết tâm đi. Chuyến đi của chàng trai kéo dài 1 ngày, 1 đêm thì đến được tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan nơi gia đình Nan đang sinh sống.

Nan đưa bạn trai về nhà nói chuyện với mẹ, rồi thu xếp để anh ở tại một căn nhà trọ. Lần đầu gặp mẹ vợ, Duy chào hỏi nhưng bị nhầm do chưa rành tiếng Thái. Mẹ Nan khá lạnh lùng, không nói gì nhiều nhưng hôm sau chính bà lại là người đề xuất với con gái đưa Duy về nhà ở, sợ ở nhà trọ không yên tâm.

Đến hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được gần 5 năm.

Duy, Nan cùng 2 mẹ. Tình cảm 2 bên sui gia rất tốt đẹp.

Duy bị kẹt ở Thái Lan 11 tháng, coi như thử làm rể của gia đình. “ Bữa đầu tiên về tới nhà là mình lao vào làm luôn, thấy gì làm đó, không biết thì hỏi. Mẹ Nan hàng ngày làm bánh waffle bán, mình ngồi phụ mẹ làm bánh, ngày nào cũng cắt bánh tới tối.

Hai mẹ con ngồi làm như vậy không ai nói với ai câu gì. Đến một thời điểm, thấy mẹ đã nói chuyện và cười với mình thì tụi mình tổ chức đám cưới ”, Duy nhớ lại.

Duy và Nan tổ chức một đám cưới nhỏ gọn, ấm cúng vì đang mùa dịch. Bố mẹ Duy không thể sang dự, gia đình Nan đã giúp cặp đôi chuẩn bị các thủ tục chu đáo. Ngày cưới, bà ngoại, mẹ Nan và các dì cũng cho mượn tiền, vàng để làm sính lễ cho đẹp.

Đến hiện tại, Duy và Nan đã kết hôn được gần 5 năm. Họ sinh sống và làm việc ở cả Việt Nam và Thái Lan. Nan đã 2 lần bị sảy thai, mong muốn lớn nhất của 2 vợ chồng là sớm có thành viên mới.

Nói bằng tiếng Thái Lan, Duy gửi lời cảm ơn đến bà ngoại và mẹ vợ đã yêu quý, chăm sóc cho anh trong thời gian ở quê vợ. Anh cũng cảm ơn bà và mẹ vì đã cho mình một người vợ tuyệt vời.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV