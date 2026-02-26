Vía Thần Tài 2026 không mua được vàng thì sắm ngay 8 mẫu vòng phong thủy này để giúp giữ lộc cả năm

Ngày vía Thần Tài luôn được xem là thời điểm vàng để cầu mong một năm hanh thông, tiền bạc dồi dào. Bên cạnh việc mua vàng, nhiều người còn lựa chọn trang sức phong thủy như một cách "giữ lộc" bên mình suốt cả năm. Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên chọn mẫu nào, dưới đây là 8 mẫu vòng phong thủy thích hợp để sắm trong ngày vía Thần Tài, vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tài lộc, may mắn.

1. Vòng Tay Charm Ngựa & Nguyên Bảo bạc 925 Dế Bạc

Thiết kế nổi bật với charm hình ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, thăng tiến và thành công. Đi kèm là nguyên bảo - biểu tượng của tiền tài, phú quý. Chất liệu bạc 925 hoặc bạc mạ vàng giúp tổng thể vừa sang trọng vừa dễ đeo hằng ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai mong muốn sự bứt phá trong công việc, kinh doanh thuận lợi.

Nơi mua: Dế Bạc

2. Vòng Tay Bạc S925 phối vòng đá mắt mèo Bảo Ngọc Jewelry

Mẫu vòng gây ấn tượng bởi thiết kế sợi kép thanh mảnh, kết hợp đá mắt mèo - loại đá được tin rằng giúp thu hút tài lộc, tăng sự tỉnh táo và bảo vệ chủ nhân khỏi năng lượng tiêu cực. Tông bạc sáng kết hợp sắc đá nhẹ nhàng mang lại vẻ thanh tao, tinh tế, dễ phối với nhiều phong cách thời trang.

Nơi mua: Bảo Ngọc Jewelry

3. Vòng tay nữ đá thạch anh tóc vàng tài lộc may mắn phong thủy UDUM

Thạch anh tóc vàng từ lâu đã được xem là "viên đá của tài lộc". Các sợi rutile vàng bên trong tượng trưng cho dòng chảy tiền bạc, cơ hội và thịnh vượng. Mẫu vòng của Udumbara có thiết kế tối giản, tập trung tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của đá, thích hợp làm quà tặng sang trọng trong dịp đầu năm.

Nơi mua: UDUM

4. Vòng tay gỗ huyết long Sơn Mộc Hương đeo tay cặp đôi nam nữ

Gỗ huyết long nổi bật với sắc đỏ rực, tượng trưng cho may mắn và năng lượng tích cực. Không chỉ mang ý nghĩa tài lộc, vòng còn giúp cân bằng cảm xúc, tăng sự tự tin. Thiết kế phù hợp cho cả nam và nữ, đặc biệt lý tưởng cho các cặp đôi muốn cùng nhau cầu chúc một năm mới thuận lợi, sung túc.

Nơi mua: Sơn Mộc Hương

5. Vòng Tay Chỉ Đỏ Charm Vàng Tierra Kim Mai Cát Tường

Chỉ đỏ vốn là biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Á Đông. Khi kết hợp cùng charm vàng Kim Mai Cát Tường và tấm CZ/KC lấp lánh, mẫu vòng này mang ý nghĩa cát tường, chiêu tài đón lộc. Với các lựa chọn vàng 10K, 14K hoặc 18K, sản phẩm phù hợp cho những ai muốn đầu tư một món trang sức vừa có giá trị thẩm mỹ vừa có giá trị tích lũy.

Nơi mua: Tierra

6. Vòng tay bạc nữ TLEE bạc 925 mix hai hạt đá

Thiết kế thanh mảnh với dây bạc 925 kết hợp hai hạt đá tự nhiên tạo điểm nhấn tinh tế. Tùy theo màu đá, người đeo có thể lựa chọn theo mệnh để tăng cường vận may. Charm bi bóng nhỏ xinh giúp tổng thể thêm phần hiện đại, phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng.

Nơi mua: TLEE

7. Vòng tay chỉ đỏ VEGAN mix hạt trầm đá theo mệnh

Sự kết hợp giữa chỉ đỏ và hạt trầm mang đến cảm giác vừa truyền thống vừa gần gũi. Trầm hương được tin rằng giúp an thần, thu hút năng lượng tích cực và hỗ trợ tài lộc. Khi chọn đá theo mệnh, người đeo có thể cá nhân hóa chiếc vòng để tăng thêm ý nghĩa phong thủy trong năm mới.

Nơi mua: VEGAN

8. Lắc tay bạc nữ vô cực PMJ Vòng 925 mix đá phong thủy

Biểu tượng vô cực tượng trưng cho sự bền vững, trường tồn và tài lộc không ngừng sinh sôi. Mẫu lắc tay bạc 925 kết hợp đá phong thủy nhỏ xinh tạo nên thiết kế trẻ trung, dễ thương nhưng vẫn mang thông điệp sâu sắc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách nữ tính, tinh tế.

Nơi mua: PMJ

Kết lại, ngày vía Thần Tài không chỉ là dịp mua vàng mà còn là cơ hội chọn cho mình một món trang sức phong thủy mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi. Dù là vòng đá tự nhiên, bạc 925 hay vàng cao cấp, điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với bản mệnh và niềm tin tích cực của người đeo. Một chiếc vòng nhỏ xinh trên tay có thể trở thành lời nhắc nhở mỗi ngày về sự nỗ lực, may mắn và hy vọng cho một năm tài lộc dồi dào.