5 loại cây nên trồng trong nhà vào ngày vía Thần Tài

Vào ngày mùng 10 tháng Giêng – ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình không chỉ chuẩn bị lễ vật mà còn lựa chọn trồng hoặc trưng cây xanh trong nhà với mong muốn đón lộc đầu năm. Theo quan niệm dân gian và phong thủy Á Đông, cây cảnh tượng trưng cho sinh khí, sự phát triển và dòng năng lượng tích cực. Dưới đây là 5 loại cây thường được nhắc đến với ý nghĩa may mắn, sung túc.

Cây quất

Cây quất có nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy.

Quất là loại cây quen thuộc mỗi dịp Tết. Tên gọi “quất” theo âm Hán Việt được cho là gần với chữ “cát” trong “cát tường”, hàm ý may mắn và tốt lành. Cây có lá xanh quanh năm, quả vàng rực, sai trĩu cành – hình ảnh gợi đến sự trù phú, ấm no.

Cây dễ trồng, ra hoa kết quả đều đặn và có hương thơm nhẹ. Theo phong thủy, quất cảnh được xem là hội tụ đủ các yếu tố ngũ hành thông qua hoa, lá, thân, quả và đất trồng, vì vậy phù hợp với nhiều gia chủ. Quan niệm cho rằng quả càng sai thì tài lộc càng dồi dào, tượng trưng cho một năm làm ăn hanh thông, gia đình sum vầy.

Ngoài giá trị trang trí, quả quất còn được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Trong dân gian, quất được dùng làm siro, mật ong quất trị ho; quả chứa vitamin C và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng đề kháng.

Cây mộc hương

Cây mộc hương.

Mộc hương là loài cây thân gỗ nhỏ, hoa vàng hoặc trắng, tỏa mùi thơm dịu dàng. Cây tượng trưng cho may mắn, tài lộc. Cây có dáng vững chãi, lá xanh quanh năm, biểu trưng cho sự ổn định và bền vững. Trong phong thủy, mộc hương thường được trồng trước hiên nhà hoặc sân vườn với mong muốn xua tan khí xấu, giữ lại nguồn năng lượng tích cực.

Hương thơm của mộc hương được cho là giúp thư giãn tinh thần, tạo cảm giác dễ chịu và góp phần cải thiện giấc ngủ.

Cây tường vi

Cây tường vi.

Tường vi được yêu thích nhờ những chùm hoa rực rỡ và mềm mại. Dù cánh hoa mỏng manh, cây lại có sức sống bền bỉ, chịu được nắng gió. Điều này khiến nhiều người xem tường vi như biểu tượng của nghị lực và sự trường tồn.

Trồng tường vi trong nhà được cho là giúp cân bằng năng lượng và mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Những chùm hoa nở rộ còn tượng trưng cho sum họp, sung túc và hạnh phúc gia đình.

Cây kim ngân lượng

Nhiều người chọn trồng cây kim ngân lượng trong nhà vào ngày vía Thần Tài.

Kim ngân lượng còn được gọi bằng nhiều cái tên như vạn lượng vàng, hạt tài lộc hay bách lượng kim. Ngay từ tên gọi đã gợi nhắc đến sự giàu sang.

Cây có lá xanh bóng và chùm quả đỏ rực nổi bật. Mỗi cây có thể đậu hàng trăm quả, tạo nên vẻ ngoài bắt mắt. Trong phong thủy, sự kết hợp giữa sắc đỏ và xanh tượng trưng cho sung túc, may mắn và thịnh vượng.

Nhiều gia đình chọn đặt kim ngân lượng trong phòng khách vào ngày vía Thần Tài như một lời cầu chúc tài lộc liên tục, sự nghiệp khởi sắc.

Cây phát lộc

Cây phát lộc.

Cây phát lộc, còn gọi là trúc phát tài, được ưa chuộng nhờ dáng thẳng đứng, thân chia đốt đều và khả năng thích nghi tốt trong nhà. Cây có thể trồng đất hoặc nước, phù hợp với môi trường văn phòng và phòng khách.

Theo quan niệm phong thủy, phát lộc tượng trưng cho sự vươn lên, công danh thuận lợi và tiền bạc hanh thông. Khi đặt ở bàn làm việc hoặc hướng Đông, Đông Nam – nơi tượng trưng cho ánh sáng và năng lượng mới – cây được tin là giúp kích hoạt vận khí tích cực.

Ngoài ý nghĩa tinh thần, cây phát lộc còn góp phần tạo không gian xanh mát, thanh lọc không khí và mang lại cảm giác thư thái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

