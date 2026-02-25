Sưu tầm vàng đầy phong cách: PNJ đưa nhân vật quốc tế vào thiết kế vàng 99,99%

Thông qua việc hợp tác chính thức cùng các nhân vật quốc tế, PNJ mang đến những thiết kế vừa giữ trọn giá trị bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu sưu tầm và quà tặng đầy phong cách.

Trong nhiều năm qua, PNJ không ngừng mở rộng danh mục vàng 99,99% theo hướng sáng tạo và gắn với đời sống hiện đại. Việc hợp tác bản quyền cùng các nhân vật quốc tế giúp thương hiệu tạo nên những phiên bản vàng mang dấu ấn riêng, thay vì chỉ dừng lại ở hình thức thẻ vàng truyền thống. Các sản phẩm đều được đầu tư chỉn chu từ thiết kế đến bao bì, với hộp đựng và hình ảnh được xây dựng theo từng concept nhân vật, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn ngay từ khi mở hộp.

Một điểm đáng chú ý là các sản phẩm vàng 99,99% không chỉ để "bỏ tủ". Với kích thước nhỏ gọn, đặc biệt là dòng thẻ vàng khoảng 0,2 chỉ và đồng vàng 0,1 chỉ, sản phẩm có thể dễ dàng mang theo bên người như một món phụ kiện tinh tế hoặc vật phẩm may mắn đầu năm. Việc kết hợp giữa giá trị bền vững và tính thẩm mỹ giúp vàng trở thành lựa chọn linh hoạt hơn trong đời sống thường ngày.

Disney x PNJ: 7 năm đồng hành cùng những biểu tượng vượt thời gian

Với hơn 7 năm cộng tác cùng The Walt Disney Company, PNJ tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm vàng 99,99% mang hình tượng những nhân vật quen thuộc như Mickey Mouse và Minnie Mouse.

Ở phiên bản thẻ vàng khoảng 0,2 chỉ, hình ảnh Mickey và Minnie được thể hiện rõ nét, cân đối trong khung thiết kế hiện đại, phù hợp để trưng bày hoặc làm quà tặng ý nghĩa.

Bên cạnh đó, dòng đồng vàng 0,1 chỉ Disney mang tinh thần tươi vui và linh hoạt hơn. Đặc biệt, phiên bản lấy cảm hứng từ nhân vật chú ngựa Bullseye trong bộ phim Toy Story tạo điểm nhấn thú vị trong dịp năm mới, vừa mang sắc thái vui nhộn đặc trưng của thế giới Disney, vừa gợi mở tinh thần may mắn, chuyển động tích cực cho một khởi đầu mới.

Ngọt ngào cùng nhịp điệu pop culture năm Bính Ngọ với PNJ x Hello Kitty

Đi cùng dòng chảy pop culture, PNJ mang đến các thiết kế vàng 99,99% kết hợp cùng Hello Kitty với phong cách ngọt ngào, tươi sáng.

Phiên bản thẻ vàng khoảng 0,2 chỉ nổi bật với hình ảnh Hello Kitty được thể hiện tinh tế, phù hợp để làm quà tặng đầu năm hoặc lưu giữ như một món sưu tầm mang dấu ấn cá nhân.

Trong khi đó, đồng vàng 0,1 chỉ Hello Kitty lại ghi điểm nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo như một vật phẩm may mắn. Sự mềm mại trong thiết kế cùng gam màu và chi tiết mang hơi thở lễ hội giúp sản phẩm tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Doraemon x PNJ: Làn gió mới trong dịp năm mới

Dù chỉ vừa ra mắt, các sản phẩm vàng 99,99% kết hợp cùng Doraemon đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Không chỉ là một nhân vật hoạt hình quen thuộc, Doraemon còn là biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ – từ 8x, 9x đến các bạn nhỏ hôm nay.

Ở phiên bản thẻ vàng, hình ảnh Doraemon được khắc họa sinh động, giữ trọn nét vui tươi đặc trưng. Thiết kế này phù hợp để làm quà tặng đầu năm, đặc biệt trong những dịp sum họp gia đình – khi ông bà, cha mẹ có thể trao tặng cho con cháu như một lời chúc may mắn và khởi đầu thuận lợi.

Song song đó, đồng vàng 0,1 chỉ Doraemon với kích thước nhỏ gọn lại trở thành lựa chọn lý tưởng cho quà lì xì hiện đại. Thay vì phong bao truyền thống, một đồng vàng mang hình ảnh người bạn Doraemon vừa giữ được ý nghĩa chúc phúc đầu năm, vừa tạo nên sự bất ngờ thú vị. Món quà nhỏ nhưng mang giá trị bền vững này cũng góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ – khi ký ức tuổi thơ của bố mẹ được trao lại cho con trẻ theo một cách mới mẻ và đầy phong cách.

Bag charm: Điểm nhấn phong cách từ PNJ Hello Kitty và PNJ Cinnamoroll

Bên cạnh các sản phẩm vàng 99,99%, PNJ còn cho ra mắt dòng bag charm lấy cảm hứng từ Hello Kitty và Cinnamoroll với mức giá phù hợp. Những thiết kế nhỏ xinh, dễ phối cùng túi xách hoặc balo, trở thành điểm nhấn thú vị cho phong cách hằng ngày. Không chỉ dừng lại ở yếu tố phụ kiện, bag charm còn mang tinh thần trẻ trung và dễ thương đặc trưng của các nhân vật Sanrio, giúp người dùng có thêm cách thể hiện cá tính và "flex" gu riêng theo cách nhẹ nhàng, tinh tế

Thông qua việc phát triển các bộ sưu tập vàng 99,99% gắn với nhân vật quốc tế, PNJ cho thấy hướng đi linh hoạt trong việc kết nối giá trị bền vững với yếu tố thẩm mỹ và cảm xúc. Vàng vì thế không chỉ là tài sản tích lũy, mà còn là món quà, vật phẩm sưu tầm và điểm nhấn phong cách trong nhịp sống hiện đại.