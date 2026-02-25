Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang bày hoa đào ngày Tết

Những ngày đầu năm mới dần khép lại, sắc hồng rực rỡ trong phòng khách nhiều gia đình bắt đầu nhạt màu. Nhiều cây, cành hoa đào mua từ cuối tháng Chạp đã tàn, cánh rụng lả tả, lá non héo dần. Và cũng từ đây, trên nhiều tuyến phố, vỉa hè, chân chung cư, không khó để bắt gặp hình ảnh những cây đào từng được nâng niu suốt Tết nay nằm chỏng chơ bên đường.

Hành động tưởng chừng đơn giản – mang cây ra vỉa hè “cho gọn nhà” – thực tế lại tiềm ẩn không ít hệ lụy về môi trường, mỹ quan đô thị, thậm chí có thể vi phạm quy định xử lý chất thải.

Ảnh minh hoạ

Tại nhiều khu dân cư, tình trạng người dân đặt cây đào đã tàn ra lối đi chung diễn ra khá phổ biến. Có cây còn nguyên bầu đất nặng hàng chục kg, có cây cao quá đầu người, chiếm trọn phần vỉa hè vốn dành cho người đi bộ.

Khi không được thu gom kịp thời, lá khô rụng xuống, đất bầu vương vãi, cành cây chắn lối đi khiến diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác giữa những ngày đầu xuân. Trong khi đó, sau Tết Nguyên đán, khối lượng rác thải sinh hoạt vốn đã tăng đột biến, việc phát sinh thêm lượng lớn cây cảnh cồng kềnh càng khiến lực lượng vệ sinh môi trường thêm áp lực.

Điều đáng nói, nhiều người vẫn cho rằng cây đào chỉ là “rác sinh hoạt bình thường”, có thể đặt tạm ngoài đường để chờ xe rác. Thực tế, đây không phải cách xử lý đúng quy định.

Ảnh minh hoạ

Cây, cành đào Tết không phải rác sinh hoạt thông thường

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại và xử lý theo quy định. Những vật thể lớn như cây cảnh, cành đào, gốc đào… được xếp vào nhóm rác cồng kềnh, cần có phương thức thu gom riêng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Việc tự ý đặt cây đào trên vỉa hè, lòng đường hoặc khu vực công cộng không thuộc điểm tập kết rác có thể bị coi là hành vi thải bỏ chất thải không đúng nơi quy định. Dù xuất phát từ sự tiện lợi cá nhân, hành vi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Có thể không phải trường hợp nào đặt cây đào ra vỉa hè cũng bị xử phạt ngay. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đô thị lớn đang siết chặt quản lý trật tự, việc xả thải sai quy định là điều không nên xem nhẹ.

Một cây đào từng được lựa chọn kỹ càng, vận chuyển cẩn thận về nhà để đón Tết, không nên kết thúc hành trình bằng việc nằm chắn lối đi của người khác. Việc xử lý thiếu trách nhiệm không chỉ gây phiền hà cho cộng đồng mà còn làm xấu đi hình ảnh đô thị trong những ngày đầu năm.

Xử lý cây đào sau Tết thế nào cho đúng?

Thay vì mang cây đào đã tàn ra đặt tạm trên vỉa hè với suy nghĩ “rồi sẽ có người thu gom”, các gia đình nên chủ động tìm phương án xử lý phù hợp, đúng quy định và hạn chế ảnh hưởng đến không gian chung. Trước hết, cần xác định cây đào – đặc biệt là những cây còn nguyên gốc, bầu đất hoặc chậu lớn – thuộc nhóm rác cồng kềnh, không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt thông thường.

Vì vậy, người dân nên liên hệ đơn vị thu gom rác tại địa phương, ban quản lý chung cư hoặc tổ dân phố để được hướng dẫn về điểm tập kết và khung giờ thu gom phù hợp. Việc đặt cây đúng nơi quy định, đúng thời điểm sẽ giúp tránh tình trạng tồn đọng nhiều ngày gây mất mỹ quan và cản trở lối đi.

Ảnh minh hoạ

Trong trường hợp không muốn bỏ đi, cây đào hoàn toàn có thể được “hồi sinh” nếu chăm sóc đúng cách. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn tại Nhật Tân, sau Tết nên cắt bỏ toàn bộ hoa tàn và nụ sót lại để cây không tiêu hao dinh dưỡng.

Tiếp đó, đưa cây ra nơi có ánh sáng tự nhiên, tiến hành tỉa bớt cành yếu, cành sâu bệnh và bón một lượng phân hữu cơ vừa phải để kích thích phục hồi bộ rễ. Với những gia đình có sân vườn, việc trồng lại xuống đất sẽ giúp cây phát triển ổn định hơn cho mùa hoa năm sau.

Một lựa chọn khác là liên hệ các nhà vườn nhận thu hồi đào sau Tết để tiếp tục chăm sóc, tái tạo. Cách làm này vừa giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho mùa Tết tiếp theo.

Ảnh minh hoạ

Giữ cho ngôi nhà gọn gàng là điều ai cũng mong muốn. Nhưng giữ cho vỉa hè, lòng đường sạch đẹp mới là trách nhiệm chung của cộng đồng. Đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút trước khi mang cây đào ra phố, diện mạo đô thị sau Tết sẽ khác đi rất nhiều.