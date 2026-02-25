7 món đồ lúc đầu tôi chẳng hứng thú, giờ dùng là nghiện

1. Cọ nhỏ vệ sinh máy xay

Sản phẩm này được quảng cáo chuyên dụng cho việc vệ sinh máy xay sinh tố. Thấy giá rẻ là tôi lập tức thêm vào giỏ hàng chứ không kì vọng quá nhiều. Nhưng khi về tay và sử dụng, phải nói là thiết kế quá thông minh: đầu cọ cong nhẹ, có thể luồn vào mọi ngóc ngách đáy cốc, kể cả phần lưỡi dao khó chạm tới. Dùng một thời gian mới thấy nó “đa năng” thật sự. Cốc thủy tinh, nồi nhỏ, chai lọ cổ hẹp… đều xử lý gọn gàng. Cảm giác cầm vừa tay, chà rất đã. Nhỏ mà có võ.





2. Cây gạt nước

Trước đây tôi mua không ít dụng cụ lau nhà mà vẫn không ưng. Cho đến khi dùng loại lau có lưỡi gạt cao su này.

Chỉ cần xịt một lớp nước pha dung dịch lau sàn lên mặt sàn, sau đó dùng lưỡi gạt kéo một lượt là tóc, lông thú, bụi mịn gom lại rất sạch. Đầu gạt xoay 360°, len lỏi vào góc tường dễ dàng. Sau đó lau lại bằng khăn ẩm, sàn vừa sạch vừa khô nhanh, gần như không đọng nước. Ai nuôi thú cưng chắc sẽ hiểu cảm giác “giải thoát” này.

3. Kẹp phơi tất nhiều tầng

Đây đúng là món đồ giúp “giải phóng việc nhà”. Một lần có thể kẹp đến vài chục đôi tất, treo lên là xong. Khi tất khô, chỉ cần nhấc nguyên cả khung vào tủ. Không phải tháo từng đôi, không phải gấp lại. Tiết kiệm được rất nhiều thao tác lặt vặt. Nhỏ nhưng giúp giảm đáng kể cảm giác “ngán việc nhà”.

4. Túi nén quần áo kéo khóa

Chuẩn bị đi du lịch mùa lạnh, áo khoác dày chiếm hết vali. Tôi không muốn dùng túi hút chân không vì sợ ép hỏng form áo, nên thử loại túi nén bằng khóa kéo. Chỉ cần xếp đồ vào, kéo khóa hai lớp, quần áo sẽ gọn lại đáng kể mà không bị ép quá mạnh. Vừa tiết kiệm diện tích, vừa không làm hỏng chất liệu. Đi chơi xa đúng là cứu tinh.

5. Hộp đựng đồ để bàn

Tôi gọi vui đây là “hộp thần kỳ”. Những món lặt vặt không muốn sắp xếp quá kỹ thì gom hết vào đây. Xung quanh có nhiều ngăn nhỏ, tiện lấy đồ thường dùng như điều khiển, kẹp tóc, dây sạc… Đặt trên bàn trà là mọi thứ gọn hơn hẳn mà không cần dọn dẹp quá cầu kỳ.

6. Dụng cụ nâng đệm giường

Ai từng thay ga giường chắc hiểu cảm giác phải nhấc cả tấm nệm nặng trịch. Dụng cụ này chỉ cần chèn vào mép đệm là có thể giữ nệm nâng lên, giúp nhét ga vào dễ dàng hơn nhiều. Thay ga nhanh hơn, đỡ tốn sức, đặc biệt không sợ gãy móng tay.

7. Túi rác chất lượng tốt

Nghe có vẻ bình thường, nhưng túi rác thực sự ảnh hưởng trải nghiệm sống. Loại quá rẻ thường rất mỏng, đựng nặng một chút là rách. Chỉ cần rò rỉ ra sàn là đủ “tụt mood”. Vì vậy mình sẵn sàng chọn loại dày hơn, chắc chắn hơn, dù giá nhỉnh hơn một chút. Một chiếc túi rác tốt đôi khi mang lại cảm giác an tâm không ngờ.