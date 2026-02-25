Cúng Thần Tài kiểu này, tiền vào bao nhiêu cũng trôi đi bấy nhiêu

Chuyện tâm linh vốn dĩ không đùa được, nhất là với những người làm ăn buôn bán. Góc nhỏ đặt bàn thờ Thần Tài - Ông Địa luôn được xem là chốn nương tựa tinh thần vững chắc, là nơi gia chủ gửi gắm mong cầu về một năm mưa thuận gió hòa, khách khứa tấp nập. Thế nhưng, thực tế lại trớ trêu thay khi có rất nhiều người càng sắm sửa mâm cao cỗ đầy, càng cúng bái linh đình thì công việc lại càng lận đận, tiền thu vào chửa kịp ấm túi đã trôi tuột đi bằng sạch những chuyện không đâu.

Thật ra, thần linh chẳng hề trêu ngươi ai cả, gốc rễ của sự hao tài tốn của đôi khi lại nằm ở chính những sai lầm ngớ ngẩn và thói quen thờ cúng qua loa, sai cách mà nhiều người vẫn đinh ninh là mình đang làm rất chuẩn chỉnh.

Đặt sai vị trí và sự bừa bộn "đuổi khéo" Thần Tài

Người xưa có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc thỉnh Thần Tài về nhà không phải cứ tiện đâu đặt đấy là xong. Nhiều nhà vì không gian chật hẹp nên tiện tay nhét luôn bàn thờ Thần Tài xuống gầm cầu thang tăm tối, góc khuất sau cửa ra vào, hay thậm chí là gần ngay lối đi lại của nhà vệ sinh. Đây là một đại kỵ cực kỳ nghiêm trọng trong phong thủy, bởi Thần Tài thích sự quang đãng, minh đường phải sáng sủa, sạch sẽ thì ngài mới an tọa mà chiêu tài gọi lộc về cho gia chủ.

Đặt ở những nơi u uất, nhiều uế khí không những cản trở dòng chảy của vượng khí mà còn mang ý nghĩa bất kính, khiến thần linh phật ý mà rời đi. Hơn thế nữa, thói quen bóc thùng hàng, quăng đồ đạc bừa bãi quanh khu vực thờ cúng, hay để thú cưng chạy nhảy tự do làm đổ vỡ đồ lễ cũng là nguyên nhân khiến năng lượng khu vực này bị nhiễu loạn.

Một góc thờ đầy bụi bặm, tàn nhang rơi vãi lộn xộn, mạng nhện giăng mắc mà cả tháng gia chủ không màng lau dọn thì dù có cúng heo quay, vịt luộc đắt tiền đến mấy, tiền bạc cũng sẽ theo sự bừa bộn ấy mà dần hao mòn, thất thoát ra ngoài.

Hời hợt trong nếp nhang khói và sai lầm từ những món đồ lễ "tượng trưng"

Sự chân thành không nằm ở giá trị mâm cúng to hay nhỏ, mà nằm ở cái tâm tỉ mẩn hàng ngày. Nhiều người có thói quen dâng hoa giả, trái cây giả lên bàn thờ Thần Tài vì nghĩ rằng để được lâu, đỡ tốn công dọn dẹp thay mới. Thế nhưng, việc dùng đồ giả trong thờ cúng là biểu hiện của sự đối phó, thiếu thành tâm, chẳng khác nào bạn mong cầu tiền thật nhưng lại đem tiền giả đi đầu tư vậy.

Lại có những nhà dâng hoa tươi quả ngọt nhưng lại lười biếng, để hoa khô héo, nước cắm hoa bốc mùi, trái cây úa thối trên bàn thờ mười ngày nửa tháng mới vứt đi. Chính sự hời hợt này đã tạo ra thứ "tà khí" nặng nề ngay tại nơi cần sự thanh tịnh nhất, vô tình chọc thủng "túi tài lộc" của gia đình. Thêm vào đó, việc thay nước, thay trà mỗi ngày cũng quan trọng không kém.

Đừng tiếc vài phút buổi sáng tinh sương lau lại chiếc chén nhỏ, châm bình trà mới, thay bát nước trong vắt và thắp một nén nhang thơm để đánh thức năng lượng tích cực cho cả ngày buôn bán. Nếu đến việc nhỏ nhặt ấy mà cũng làm qua quýt, bữa đực bữa cái, nước cạn khô tận đáy không ai hay, thì đừng vội oán thán tại sao khách hàng quay lưng, nợ nần chồng chất bủa vây.

Tán lộc sai cách: Rước lộc vào nhà nhưng lại tự tay hất đổ

Có một chi tiết nhỏ mà rất nhiều gia đình làm sai trong các dịp cúng kiếng lớn như ngày rằm, mùng một hay ngày Vía Thần Tài, đó là cách rải muối gạo và tưới rượu nước sau khi tàn nhang. Nếp nghĩ thông thường khiến nhiều người vung tay rải muối gạo ra tít ngoài đường, hay hắt thẳng ly rượu cúng ra ngoài cửa với ý nghĩ ban phát cho cô hồn các đảng.

Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy dân gian, góc Thần Tài là nơi tụ lộc, khi cúng xong, muối gạo nên được giữ lại hũ cất đi, hoặc rải nhẹ nhàng vào các góc quanh nhà để "lưu lộc", gạo có thể bỏ vào thùng gạo ăn dần để hưởng phước. Còn chén rượu, chén nước khi tưới cũng phải tưới từ ngoài hắt ngược vào trong nhà với ngụ ý rước tài lộc chảy vào cửa, tuyệt đối không hất văng ra ngoài đường làm thất thoát của cải.

Thêm một lỗi nữa là việc đốt vàng mã quá nhiều, cháy lem nhem sát ngay bàn thờ, vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, vừa làm ám đen cả bài vị thần linh. Chỉ cần một chút tinh ý, thay đổi lại những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang tính sát thương cao về mặt phong thủy này, bạn sẽ dần thấy công việc kinh doanh nhẹ nhàng hơn, sổ sách trơn tru, đồng tiền thu về bắt đầu ở lại và sinh sôi nảy nở ấm êm trong gia đạo.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)